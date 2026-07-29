Subcampeones descansando: qué hicieron los futbolistas argentinos para recargar energías después del Mundial

Después de la emoción y la consagración como subcampeones del Mundial 2026, varias figuras de la selección argentina aprovecharon el receso para disfrutar de lo que más valoran fuera de las canchas: el tiempo en familia.

Nicolás Tagliafico disfrutó de una escapada junto a su mujer, Caro Calvagni

Tagliafico en la intimidad de su hogar en Lyon junto a sus inseparables bulldogs franceses, Galo e India

Enzo Fernández (25) eligió las playas de Ibiza para descansar junto a Valentina Cervantes y sus hijos antes de regresar a Inglaterra. Nicolás Tagliafico (33) y Caro Calvagni, en tanto, combinaron la tranquilidad de su vida en Lyon con una escapada romántica a un destino que prefirieron mantener en reserva.

Enzo Fernández en una postal familiar junto a Valentina Cervantes y sus hijos, Olivia (6) y Benjamín (2) en Ibiza

Una tierna imagen de Enzo Fernández y Valu Cervantes disfrutando de unos días de descanso en familia

En Cala Bassa, Ibiza, Valentina completó su look de playa con una falda crochet off white y un pañuelo de seda Gucci en la cabeza, el accesorio estrella de la temporada

Enzo con su pequeño Benjamín, de apenas dos años

Leandro Paredes (32) disfrutó de unos días de desconexión en Bariloche junto a su mujer, Camila Galante, y sus tres hijos, mientras que Lautaro Martínez (28) y Agustina Gandolfo sumaron una cuota de encanto a su descanso en Mykonos, donde asistieron a una boda.

Leandro Paredes junto a Camila Galante y sus hijos, Victoria (12), Giovanni (8) y Lautaro (1), en Bariloche, donde se hospedaron en el hotel boutique Villa Beluno, a orillas del lago Nahuel Huapi

Más fotos de la familia Paredes disfrutando de unos días en la nieve

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo viajaron a Grecia para asistir a un casamiento y tomarse unos días de relax en el Mediterráneo

Espléndida, Agustina posó en bikini en un día de navegación por Mykonos

Cristian “Cuti” Romero (28) apostó por el sol, el mar y los momentos en familia junto a su mujer, Karen Cavaller, y sus herederos, mientras define su futuro en Europa. El más joven del grupo, Nico Paz (21), también hizo un trip romántico con su novia, Emma Ramírez. Entre destinos soñados y reencuentros íntimos, la Scaloneta tuvo una merecida pausa antes de volver a jugar.

Lejos de las canchas, el “Cuti” Romero disfruta de un merecido descanso en familia. En la imagen, comparte un tierno momento junto a su hija Lucy

A bordo de un gran barco, el "Cuti" posa abrazado a su mujer, Karen Cavaller

El "Cuti" cómplice con sus dos hijos en brazos, Valentino (4) y Lucy (1)

“La mejor parte de mi vida, ustedes”, escribió el Cuti Romero junto a un divertido álbum en redes sociales de sus vacaciones en la playa

Nico Paz disfrutó de unas vacaciones en las paradisíacas islas Seychelles junto a su novia, Emma Ramírez

Nico Paz descansa unos días en una isla paradisíaca africana

Giovanni Simeone (23) e Irene Ariza, más enamorados que nunca, disfrutan de unas idílicas vacaciones en Costa Esmeralda, uno de los destinos más exclusivos de Cerdeña

La influencer Irene Ariza marca tendencia con un bikini negro y un short tejido, perfectos para sus días de verano en Cerdeña