Subcampeones descansando: qué hicieron los futbolistas argentinos para recargar energías después del Mundial

Entre playas de ensueño y reencuentros familiares, los jugadores de la Selección disfrutaron de una pausa bien merecida
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Después de la emoción y la consagración como subcampeones del Mundial 2026, varias figuras de la selección argentina aprovecharon el receso para disfrutar de lo que más valoran fuera de las canchas: el tiempo en familia.
Enzo Fernández (25) eligió las playas de Ibiza para descansar junto a Valentina Cervantes y sus hijos antes de regresar a Inglaterra. Nicolás Tagliafico (33) y Caro Calvagni, en tanto, combinaron la tranquilidad de su vida en Lyon con una escapada romántica a un destino que prefirieron mantener en reserva.
Leandro Paredes (32) disfrutó de unos días de desconexión en Bariloche junto a su mujer, Camila Galante, y sus tres hijos, mientras que Lautaro Martínez (28) y Agustina Gandolfo sumaron una cuota de encanto a su descanso en Mykonos, donde asistieron a una boda.
Cristian “Cuti” Romero (28) apostó por el sol, el mar y los momentos en familia junto a su mujer, Karen Cavaller, y sus herederos, mientras define su futuro en Europa. El más joven del grupo, Nico Paz (21), también hizo un trip romántico con su novia, Emma Ramírez. Entre destinos soñados y reencuentros íntimos, la Scaloneta tuvo una merecida pausa antes de volver a jugar.
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