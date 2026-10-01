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Tiene 18 años, es heredero de una dinastía política y se consolida como cantante: “Amo la música desde que tengo memoria”

Conocido como Xav, sin apellido, el hijo mayor de Justin Trudeau es una estrella emergente del R&B canadiense

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“Cuando estoy muy contento con una canción se la envío a Katy [Perry]. Siempre está dispuesta a darme consejos o a decirme qué debería cambiar”
“Cuando estoy muy contento con una canción se la envío a Katy [Perry]. Siempre está dispuesta a darme consejos o a decirme qué debería cambiar”

Cuando cumplió 18 años, el primogénito del ex primer ministro de Canadá decidió dejar de lado su famoso apellido y abrirse camino en la música como Xav. Así, en febrero pasado, lanzó su primer simple, “Til the Nights Done”, en marzo fue el turno de “Everything I Know”, y en mayo llegó su tercer tema, “Back Me Up”. “Amo la música desde que tengo memoria”, dijo en una entrevista con ¡HOLA! “De chico siempre estaba cantando por la casa o probando diferentes instrumentos. Empecé con el piano y la batería, aunque de la que me enamoré de verdad es de la batería. Tenía una en el sótano que volvía loca a mi familia por lo fuerte que sonaba. Pero fue en el momento en que pisé el estudio y empecé a usar mi voz cuando me di cuenta de que era mi instrumento favorito”, agregó.

En junio, cantando en el Shawarma Fest en Ottawa
En junio, cantando en el Shawarma Fest en Ottawa
Junto a su familia, en Ottawa, en 2017. De izquierda a derecha: Xavier, su madre Sophie Grégoire, sus hermanos Ella-Grace y Adrian, y su padre, Justin Trudeau
Junto a su familia, en Ottawa, en 2017. De izquierda a derecha: Xavier, su madre Sophie Grégoire, sus hermanos Ella-Grace y Adrian, y su padre, Justin Trudeau Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Hijo de Justin Trudeau (54) y de la presentadora de televisión Sophie Grégoire (51) –padres también de Ella-Grace (17) y Adrian (12), se separaron en 2023 tras dieciocho años de matrimonio–, Xavier Trudeau nació el 18 de octubre de 2007 en Montreal y, desde agosto de 2025, está de novio con Pariya Carello, modelo e influencer de moda y life style. Acostumbrado a vivir bajo el escrutinio público y mediático, nunca se dejó deslumbrar por la fama y sus luces: prefiere quedarse escribiendo canciones en su habitación hasta la madrugada y disfruta de pasar tiempo con su familia y sus amigos. Y, sobre sus composiciones, contó que en general vienen de sus “propias experiencias y emociones”, aunque a veces “las mejores canciones surgen de imaginar una historia o de inspirarse en conversaciones y vivencias de la gente que te rodea”. Respecto a las ventajas de tener a una profesional como Katy Perry en la familia (es la pareja de su padre), Xavier dijo en el podcast Can’t Be Censored: “Cuando estoy muy contento con una canción se la envío a Katy. Siempre está dispuesta a darme consejos o a decirme qué debería cambiar. Es amable, muy simple y genial. Creo que mi papá está feliz y eso es importante”. Su último trabajo musical es Downton, del que el Daily Mail hizo una amplia cobertura que incluso llegó a mostrar cómo Justin Trudeau y Katy Perry bailaban en una ferretería al ritmo de la canción cuando la escuchaban sonar en la radio.

Su último trabajo musical se llama "Downton"
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