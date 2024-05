Tiene 21 años. Se dedica a la música, es la hija de un famoso actor y asegura: “Mis amigas me pedían sacarse fotos con mi papá”

Escuchar

Cuando era chica, Matilda Ferro (21) se codeaba con artistas y jugaba en los camarines. Acompañaba a su papá, Rafael Ferro (58), al teatro, a los canales de televisión o, incluso, a los sets de rodaje cuando él actuaba en alguna película. También solía estar tras bambalinas con su mamá, la vestuarista Cecilia Allassia (56). Y, cuando menos se lo esperaba, sumó otro lazo con el mundo del espectáculo: su hermano Lorenzo “Toto” Ferro, que saltó a la fama en 2018 al protagonizar la película El Ángel, en la que interpretaba al asesino múltiple Carlos Robledo Puch. Ella misma, de hecho, probó suerte como actriz: “A los 8 años filmé en Bolivia una película llamada Olvidados”, cuenta Matilda. Sin embargo, el año pasado decidió que su camino en el arte no sería sólo a través de la actuación, sino de la música, y cambió los guiones de ficción por las canciones que ella misma compone.

Además de su amor por la música, Matilda tiene afición por la moda urbana. “Me gusta hacer mis propios videos probándome cosas”, cuenta. Foto: Matías Salgado

“Empecé a hacer música para descargar lo que siento. Soy una persona cerrada que no suele hablar mucho de sus emociones, y en la música encontré una forma de expresarme y liberar todos mis pensamientos. Hace muy poco arranqué a cantar, fue el año pasado. Antes había hecho un curso de producción musical y me di cuenta de que me gustaba filmarme cantando, así que empecé a juntarme con gente para que me grabara y ya tengo cinco temas propios. Con ellos voy a lanzar un disco que habla de mis emociones”, explica a ¡HOLA! Argentina.

–¿Qué tipo de música hacés? Al escribir tus propias letras, ¿qué buscás expresar?

–Más que nada los temas que hice son de reggaetón, pero el álbum que voy a sacar ahora tiene un poco de todo, reggaetón, bachata, dancehall, y algunos géneros más. Trato de expresar en mis canciones cosas que me pasaron en la vida. Los sentimientos que tuve, amor, desamor y miedos.

–¿Tus padres te incentivan en tu carrera musical? ¿Te dieron algún consejo en tus comienzos?

–Sí, obvio. Me ayudan un montón. No me dijeron puntualmente qué hacer, pero sí que haga lo que me gusta y que no escuche lo que me dice la gente.

Junto a su perrita China, a la que adoptó hace casi tres años cuando la encontró en La Boca, durante el rodaje de Mansión helada, un cortometraje de su hermano, Toto Ferro. Foto: Matías Salgado

–¿Y tus hermanos?

–Tengo tres hermanos, Miguel (8), Antonio (16), y Toto (25), que es el que más sabe y el que más me ayuda con sus críticas: yo le mando las canciones y él me dice “está buenísima” o “mmm, mejor agregale tal cosa”.

–El arte está en tu ADN.

–Casi toda mi familia es de artistas. Me crie en ese mundo. Incluso mis dos hermanos menores son hijos de otras madres que son bailarina, una y editora de cine, la otra. Estoy muy acostumbrada desde chica a salir a la calle y que a mi papá le pidan fotos. ¡A algunas amigas mías les gustaba mi papá! Me pedían sacarse fotos con él. Yo nací cuando él ya era famoso, así que me fui acostumbrando y ahora lo manejo bien.

–Tu papá es un galán. ¿Sos celosa de él?

–No, nunca. No me importa lo que haga. [Se ríe].

“Me encantaría actuar en una película o en alguna serie, pero hoy no es mi prioridad, no sé si me dedicaría a eso”. Foto: Matías Salgado

–¿En qué te parecés a Rafa?

–Somos bastante tímidos, nos cuesta abrirnos. En lo que es artístico, aprendí muchas cosas de mi papá. Me enseñó a hacer videos propios y prepararme para los castings, me decía qué hacer frente a cámara.

–Tu hermano Toto también es famoso. ¿Cómo viviste vos el boom de El Ángel?

–Yo tenía 15 años y para mí fue muy loco porque de la nada mi hermano pasó a estar en todos los carteles de la ciudad, sin haber actuado nunca antes.

“Con mi papá nos parecemos en que somos bastante tímidos, nos cuesta abrirnos. Y en lo que es artístico, aprendí muchas cosas de él”. Foto: Matías Salgado

LA VIDA FAMILIAR EN LA PANTALLA GRANDE

“Me encantaría actuar en una película o en alguna serie, pero hoy no es mi prioridad, no sé si me dedicaría a eso”, asegura Matilda. Y es curioso porque, sin que ella lo supiera, estuvo durante meses participando del rodaje de una película en su propia casa, como protagonista involuntaria: Guerrero sin batalla es un film dirigido por su papá, Rafael Ferro, montado con escenas cotidianas que el actor fue documentando a lo largo de la pandemia, en 2020, junto a sus cuatro hijos. La película se estrenó en abril pasado en los cines Gaumont y Arte Cacodelphia, en el marco de la 25 edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente.

“Cuando vi el trabajo de mi papá me emocioné mucho, porque muestra lo que vivimos en el encierro. A todos nos costó mucho salir adelante. Por suerte nosotros nos tuvimos siempre y se hacía más fácil llevarla todos juntos, inventando cosas para jugar, divertirnos, y pasar el tiempo. Mi papá fue filmándonos a mí y a mis hermanos en ese tiempo, no actuando sino en situaciones de la convivencia diaria. Documentó todo eso y va a quedar como un recuerdo para siempre de todos nosotros y de ese momento duro. Él sí actuaba algunas cosas, pero nosotros no sabíamos que nos filmaba y que eso iba a llegar al cine. Estoy muy orgullosa de él y lo que logró demostrar en esa película, me encanta”, cuenta Matilda que, además de dedicarse a la música, es una influencer en ascenso. En Instagram, donde suele hacer videos cantando y mostrando su ropa, tiene más de veinte mil seguidores, mientras que en TikTok, cuenta con diez mil.

Matilda con Rafael, su papá. “Estoy muy orgullosa de él”, nos cuenta.

–¿Cómo empezaste en las redes sociales? ¿Qué es lo que buscás transmitir?

–Cuando mi hermano Toto hizo El Ángel, me empezó a seguir un montón de gente, así, de la nada. Yo no hacía contenido en redes y cuando vi que tenía muchos seguidores, arranqué. Subo videos mostrando la ropa que me mandan, pero a mi estilo: sin hablar mucho. Eso combina varias cosas que me gustan: la moda, filmar y editar. Ahora busco mostrar más los temas que compongo y les pregunto a mis seguidores con quién les gustaría que hiciera música en colaboración.

–¿Y a vos adónde te gustaría llegar con tu carrera?

–Me gustaría poder vivir de la música, que es lo que me gusta. Y, en el futuro, hacer muchos recitales, colaboraciones, ¡y llegar a hacer un show en River!

La artista con su mamá, la vestuarista Cecilia Allassia (quien actualmente trabaja con Joaquín Furriel y Soledad Villamil), y su hermano, Toto.

