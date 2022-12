Una foto poco habitual. Así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker, con quienes posó en un estreno en Broadway

escuchar

Sarah Jessica Parker (57) y Matthew Broderick (60, actor y productor), quienes este año celebraron sus bodas de plata, estuvieron en el estreno mundial de la película Some Like It Hot, en Broadway, junto a sus tres hijos. A pesar de que la pareja siempre buscó mantenerlos lejos del centro de atención, esta vez, decidió que sería una salida familiar. La actriz, que se encuentra grabando la segunda temporada de la serie And Just Like That, aprovechó su tiempo libre para disfrutar de una noche inolvidable y posar con sus herederos.

Domingo 11. La familia completa y vestida de fiesta, días antes de Navidad. Sarah y Matthew, felices, se dejaron fotografiar junto a sus hijos James, y las mellizas, Tabitha y Marion. Getty Images

James (20) actualmente está estudiando en la Universidad de Brown, en Rhode Island, y volvió a la casa familiar en Nueva York por Navidad. También estuvieron presentes las mellizas, Tabitha y Marion, de 13 años. El mayor optó por un elegante traje negro, mientras que sus hermanas lucieron vestidos lisos y kimonos estampados.

La estrella de Sex and the City, impecable como siempre, eligió un sobretodo de gabardina, un vestido de lentejuelas y collar de perlas. Matthew vistió un saco a cuadros con polera. Los actores se casaron en un íntimo civil el 19 de mayo de 1997 y son uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Sarah entonces fue una novia inolvidable: llevó un traje negro.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. foto: Pilar Bustelo

