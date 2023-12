escuchar

Hay quienes piensan que los Gotham Awards no son premios tan influyentes. Sin embargo, cada edición de estos galardones que se entregan desde 1991 en Nueva York son un verdadero termómetro. No sólo señalan las películas y actuaciones independientes al mainstream que, si aún no vimos, no debemos perdernos –como, por ejemplo, Past Lives, el film que ganó en la categoría a la Mejor Película; o Anatomie d’une chute, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión–, sino que, además, reflejan el mood social y político del momento y las tendencias de moda de la mano de las celebrities. Así, el lunes 27 por la noche, el Cipriani Wall Street fue escenario del enojo de Robert De Niro –el actor de Los asesinos de la luna denunció que quisieron editar su discurso anti Trump–, pero, como contrapartida, se convirtió en una de las pasarelas imperdibles de este 2023.

Inspirándose en un modelo que lució Barbie en 1964, Margot Robbie llevó un strapless con capa semitransparente de Prada y zapatos Manolo Blahnik Getty Images

Greta Lee, protagonista de Past Lives, eligió un diseño de Loewe. Getty Images

Michelle Williams, enfundada en un osado Schiaparelli de la colección ready-to-wear de otoño 2023, que acompañó con un collar de perlas. Getty Images

Julianne Moore, con una creación de Yves Saint Laurent y joyas de Belperron. Getty Images

Juliette Binoche, con una creación by Prada. Getty Images

La española Penélope Cruz, con un diseño tejido con transparencias, mangas abullonadas y cuello romántico de la temporada otoño/invierno 2023-2024 de Chanel, una de sus firmas favoritas. Getty Images

Natalie Portman lució una propuesta de Dior con flores bordadas y sandalias metálicas. Getty Images

Laura Dern impactó con un conjunto de blazer y pantalón de seda. El detalle: la remera con la simbólica estampa de Barbie. Getty Images

