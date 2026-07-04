Algunos jardines permanecen en la memoria por un detalle inesperado

Valeria Burrieza 4 de julio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Las plantas son el alma del jardín. Pero la personalidad suele venir de otro lado: un jardín puede tener una colección impecable de especies y aun así resultar olvidable. En cambio, algunos espacios permanecen en la memoria por un detalle inesperado: una cama antigua convertida en soporte para epífitas, un estanque que refleja el cielo, una escultura entre gramíneas o un sendero que invita a caminar más lento.

Los mejores jardines, los jardines memorables, tienen algo en común: no se limitan a una colección de plantas, construyen una historia.

Estos son cinco recursos poco convencionales que pueden transformar cualquier espacio verde en un jardín con identidad propia.

Los jardines con personalidad son aquellos que invitan a ser vividos Ines Clusellas/ Revista Jardin

publicidad

publicidad

Objetos que cuentan historias

Un tronco caído convertido en bicicletero. Una vieja cama de hierro transformada en jardín vertical. Una puerta antigua utilizada como fondo para una colección de helechos.

Los objetos recuperados tienen una ventaja que ningún elemento comprado puede ofrecer: memoria

Cuando se incorporan con intención, dejan de ser decoración para convertirse en piezas narrativas. No importa si provienen de una demolición, un mercado de pulgas, un volquete o el galpón familiar. Lo importante es que dialoguen con el paisaje y parezcan pertenecer al lugar .

El secreto está en evitar el exceso: un solo objeto potente suele generar más impacto que una acumulación de elementos sin relación entre sí.

Un objeto potente suele generar más impacto que una acumulación de elementos Ines Clusellas/ Revista Jardin

publicidad

publicidad

Nada más sencillo que dar nueva vida a los árboles que se caen. Hay muchas opciones, como este bicicletero Ines Clusellas/ Revista Jardin

Agua en pequeña escala

Muchas personas descartan incorporar agua porque imaginan grandes estanques o instalaciones costosas y difíciles de mantener en buenas condiciones. Sin embargo, algunos de los jardines más atractivos utilizan el agua de manera mínima.

Una batea de zinc convertida en espejo de agua, una fuente baja, una acequia o un pequeño estanque reflejante pueden cambiar completamente la atmósfera del espacio.

incorporar agua en el jardín puede cambiar completamente la atmósfera del espacio Ines Clusellas/ Revista Jardin

publicidad

publicidad

El agua aporta algo que las plantas no pueden ofrecer: movimiento, sonido y reflejo

Además, el agua atrae aves, amplifica la sensación de frescura y multiplica visualmente la vegetación al reflejarla: un elemento acuático pequeño puede convertirse en el centro emocional del jardín.

Esculturas y piezas de arte

No hace falta instalar una obra monumental. Una esfera oxidada, una pieza de cerámica artesanal, una columna antigua o una escultura contemporánea pueden actuar como contrapunto de la vegetación.

Los paisajistas suelen utilizar estas piezas como puntos focales: lugares donde la mirada descansa antes de volver a recorrer el jardín.

Las formas rígidas resaltan entre plantas de crecimiento libre. Las superficies lisas adquieren protagonismo rodeadas de follajes texturados. Y una pieza pequeña puede adquirir una presencia enorme si se ubica correctamente.

publicidad

publicidad

Las piezas artísticas se pueden usar como punto focal dentro del jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Esculturas en vidrio dentro de una maceta Archivo Revista Jardin

Lugares para estar

Los jardines con más personalidad no son necesariamente los más vistosos, son aquellos que invitan a ser vividos. Un banco escondido bajo un árbol, una plataforma alrededor del tronco de un ejemplar añoso, una ducha exterior entre enredaderas o un rincón de lectura pueden convertirse en el verdadero corazón del jardín. Cuando el diseño incorpora experiencias y no solo plantas, el espacio adquiere una dimensión emocional distinta.

Por eso los paisajistas insisten cada vez más en integrar usos cotidianos al diseño: sentarse, contemplar, leer, desayunar o simplemente detenerse unos minutos.

publicidad

publicidad

Una experiencia, como un lugar para tomar una ducha, o un lugar para estar, aportan personalidad y carácter al jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Senderos que generan misterio

La línea recta muestra todo de inmediato, en cambio, la curva, despierta curiosidad. Un sendero que desaparece detrás de una mata de gramíneas, un paso de piedras que conduce a un rincón oculto o una pérgola cubierta de trepadoras generan algo muy valioso: expectativa. Los jardines más interesantes suelen revelar sus escenas gradualmente.

El visitante no recibe toda la información al entrar. La descubre mientras avanza

Es una estrategia utilizada desde los jardines históricos hasta el paisajismo naturalista contemporáneo y sigue siendo una de las formas más efectivas de construir carácter.

Los senderos invitan a recorrer y descubrir el jardín al caminar Ines Clusellas/ Revista Jardin

publicidad

publicidad

Existe una idea muy repetida entre los grandes paisajistas: las plantas construyen el jardín, pero son los guiños de diseño los que le otorgan identidad.