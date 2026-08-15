Efecto bosque: cómo hacer que un jardín chico se sienta inmenso

Con algunos recursos inspirados en la naturaleza es posible multiplicar la sensación de espacio Valeria Burrieza 15 de agosto de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Hay jardines que se recorren con la vista en apenas unos segundos y otros que parecen esconder algo detrás de cada planta. La diferencia rara vez está en la superficie disponible; lo que cambia es la forma en que fueron diseñados.

Mientras un espacio abierto muestra todos sus límites de inmediato, un jardín que imita la estructura de un bosque invita a descubrirlo de a poco, creando una sensación de profundidad que engaña al ojo y hace que el espacio parezca mucho mayor de lo que realmente es.

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El efecto bosque no consiste en llenar el terreno de árboles, sino en reproducir la organización natural de un bosque, donde la vegetación se distribuye en distintos niveles y cada capa deja entrever la siguiente sin revelarla por completo.

La superposición de árboles, arbustos y cubresuelos genera una sensación de profundidad, incluso en jardines pequeños Archivo Revista Jardin

Diseñar por capas

En un bosque conviven árboles de distintas alturas, arbustos, herbáceas, gramíneas, trepadoras y cubresuelos, pero ninguna especie acapara todo el protagonismo.

Esa superposición de estratos es la que genera profundidad y hace que la mirada avance lentamente

En un jardín pequeño ocurre exactamente lo mismo. Un árbol de porte contenido puede formar el dosel superior, debajo aparecen arbustos de diferentes volúmenes y, a sus pies, helechos, gramíneas o cubresuelos completan la escena.

Cada nivel oculta parcialmente al siguiente, construyendo un paisaje mucho más complejo que un cantero organizado en una sola línea .

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Los jardines inspirados en los bosques priorizan la diversidad de formas, texturas y niveles de vegetación Archivo Revista Jardin

Esconder para ampliar

Puede sonar contradictorio, pero mostrar todo desde el primer momento hace que el jardín se perciba más pequeño. En cambio, cuando una curva del sendero desaparece detrás de un macizo de plantas, un banco queda parcialmente oculto o un árbol tapa parte del fondo, el cerebro interpreta que existe algo más allá de lo que alcanza a ver.

Los diseñadores de jardines utilizan este principio desde hace siglos. No buscan ocultar por completo, sino sugerir. Esa pequeña cuota de misterio prolonga el recorrido visual y genera la sensación de que el espacio continúa .

El efecto bosque apela al misterio: la vegetación oculta parcialmente las vistas e invita a descubrir qué hay más allá Archivo Revista Jardin

Las transparencias

No todas las plantas bloquean la vista de la misma manera. Algunas especies permiten que la luz atraviese su follaje o dejan entrever lo que ocurre detrás de ellas. Esa transparencia resulta mucho más efectiva que un cerco compacto .

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Gramíneas ornamentales como Miscanthus, Pennisetum o Muhlenbergia capillaris, junto con especies de follaje liviano como las gauras (Oenothera lindheimeri), las verbenas altas (Verbena bonariensis) o los gaurís nativos, crean velos vegetales, delimitan espacios sin cerrarlos por completo y aportan movimiento con el viento, una cualidad que vuelve al jardín más dinámico.

Muhlenbergia capillaris y otras especies de follaje liviano Archivo Revista Jardin

El camino nunca es recto

Los senderos cumplen una función mucho más importante que conectar dos puntos. En jardines reducidos, una línea completamente recta revela el final del recorrido desde el inicio. Una leve curva, en cambio, obliga a cambiar el punto de vista y permite que el paisaje se descubra gradualmente.

Ese mismo efecto se puede lograr desplazando ligeramente un árbol, un gran arbusto o una maceta de gran porte para interrumpir la visión directa hacia el fondo. Son pequeños trucos de diseño que modifican por completo la percepción del espacio .

Pennisetum 'Moudry' (ahora Cenchrus) y Verbena, dos especies que delimitan espacios sin acorralarlos Archivo Revista Jardin

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Cómo elegir las especies

Uno de los errores más frecuentes en jardines pequeños es reunir demasiadas especies diferentes. El resultado suele ser un conjunto fragmentado, donde cada planta compite por llamar la atención.

Los paisajistas prefieren trabajar con una paleta reducida y repetir las mismas especies en distintos sectores. Esa repetición genera continuidad visual y hace que el jardín se perciba más amplio y ordenado. La diversidad aparece en las texturas, las alturas y los volúmenes, más que en la variedad de especies.

Oenothera lindheimeri y Miscanthus sinensis, follaje liviano, que insinúa sin agobiar Archivo Revista Jardin

El techo invisible

En los bosques existe un dosel que filtra la luz y unifica todo el paisaje. En un jardín doméstico ese efecto puede recrearse mediante árboles de copa liviana o especies de varios troncos que permitan el paso de la luz sin oscurecer el espacio.

El efecto bosque no busca reproducir un ambiente silvestre de manera literal; su verdadera enseñanza consiste en observar cómo organiza la naturaleza el espacio y trasladar esos principios al diseño . Capas de vegetación, recorridos insinuados, transparencias, cambios de altura y repeticiones logran que incluso un patio urbano de pocos metros transmita la sensación de amplitud y descubrimiento que solemos experimentar al caminar por un bosque.

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