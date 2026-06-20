Cómo son las nuevas rosas dedicadas a Kate Moss y David Beckham

Flor Bibas 20 de junio de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

En el universo de las rosas inglesas, pocos nombres despiertan tanta admiración como los de los grandes hibridadores que han dedicado su vida a crear variedades capaces de combinar belleza, perfume, resistencia y carácter. Herederos de una tradición centenaria y referentes indiscutidos de la floricultura británica, sus creaciones son protagonistas de jardines de todo el mundo y ocupan un lugar destacado cada año en el Chelsea Flower Show de Londres.

Durante la reciente edición de mayo de este emblemático evento, conversamos con los representantes de dos de los más reconocidos hibridadores del Reino Unido sobre el largo proceso de creación de una nueva rosa, las tendencias actuales y sus correspondientes lanzamientos.

La edición 2026 del Chelsea Flower Show que se realiza todos los años en Londres Gentileza Florencia Bibas

Peter Beales: tradición, innovación y un jardín para la biodiversidad

Uno de los stands más comentados fue el de Peter Beales. La histórica firma británica alcanzó un nuevo hito al obtener cuatro medallas de oro en los cuatro shows en los que participó durante la temporada, sumando así su trigésima medalla de oro en la historia del prestigioso certamen.

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Este año, la famosa exhibición se destacó por el resurgimiento de paletas de colores vibrantes Gentileza Florencia Bibas

Reconocida también con el premio a la Mejor Exhibición de Rosas en el RHS Hampton Court Flower Show, la compañía presentó este año un espacio de dimensiones superiores al de otros años, concebido como un jardín de aspecto silvestre dedicado a la conservación y a la biodiversidad. El resultado fue un escenario cautivante, con más de 1100 plantas de rosas en plena floración, diseñado para atraer insectos polinizadores y demostrar el valor ecológico de dicha flor en los jardines contemporáneos .

Stand de Chelsea Flower Show 2026 de David Austin Gentileza David Austin - Andrew Maybury Photography

Entre sus novedades destacadas: ‘Ashton Wold’, una elegante rosa arbustiva de porte medio y color amarillo suave, apreciada por su delicada fragancia y su destacada performance en el jardín. La colección de lanzamientos también incluyó las variedades ‘Linda Lee’ y ‘Sughran’, exponentes de una nueva generación de rosales arbustivos modernos.

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Las variedades ‘Linda Lee’ y 'Kate Moss' en la muestra Gentileza Florencia Bibas

Aunque también presenciamos uno de los lanzamientos más esperados: la rosa ‘Kate Moss’. Definida como una variedad clásica y contemporánea a la vez, busca reflejar el espíritu de la icónica modelo británica. De crecimiento compacto, alcanza aproximadamente 90 centímetros de altura por 75 centímetros de ancho y está disponible en el Reino Unido, a raíz desnuda.

Presentada en colaboración con Kate Moss, esta nueva rosa arbustiva de tono amarillo limón combina elegancia, resistencia y una delicada fragancia, características que resumen la filosofía de una de las casas de rosas más prestigiosas de Inglaterra .

La rosa 'Kate Moss' de suave perfume y color amarillo Gentileza Florencia Bibas

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Como ocurre con todas las creaciones de la casa, la rosa fue desarrollada y probada durante cerca de 10 años antes de llegar al mercado. Una vez que la variedad estuvo lista, el equipo buscó una colaboración que reflejara su espíritu y encontró la aliada perfecta en Kate Moss. La modelo británica aceptó participar con entusiasmo del proyecto y hasta protagonizó una exclusiva sesión de fotos junto a la nueva flor en su jardín.

La rosa 'Kate Moss', lanzamiento 2026 por Peter Beales Gentileza Peter Beales

David Austin: un año de homenajes y nuevas rosas icónicas

Este año tiene un significado especial para David Austin. La compañía celebró el centenario del nacimiento del legendario David Austin padre, que revolucionó el mundo de las rosas al combinar la belleza y el perfume de las variedades antiguas con la floración repetida de las modernas.

Entre las novedades más destacadas figura ‘The King’s Rose’, presentada en colaboración con The King’s Foundation en homenaje al rey Carlos III, quien suele estar presente en todas las ediciones. Lanzada oficialmente en 2025, se trata de la primera rosa veteada creada por David Austin , una innovación dentro de la colección de la firma. Además de su singular belleza, la variedad fue concebida para favorecer la biodiversidad, gracias a su extraordinaria capacidad para atraer polinizadores, especialmente abejas, y a su destacada resistencia en el jardín.

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‘The King’s Rose’ de David Austin, con pétalos veteados Gentileza David Austin

'The King's Rose' de destaca por su colorido y su gran capacidad de atraer polinizadores al jardín Gentileza David Austin

Sin embargo, una de las presentaciones que obtuvo mayor atención durante esa semana fue la nueva rosa 2026, dedicada a Sir David Beckham. La variedad nació a pedido de la hija de Beckham para celebrar el cumpleaños número 50 del exfutbolista, convertido en verdadero ícono global de estilo.

La rosa de Austin dedicada a David Beckham Gentileza David Austin

Su rosa presenta delicadas flores semidobles en tonos blanco luminoso, suavemente matizados con pinceladas de rosa pálido y amarillo . El perfume es uno de sus grandes atributos: abre con notas verdes y frescas, con un sutil toque de banana, que evolucionan hacia un corazón cálido de almizcle meloso, enriquecido con matices de nougat, clavo de olor y mirra. De intensidad media, flor de tamaño mediano y floración repetida, la variedad ya se perfila como una de las más buscadas de la temporada. La rosa se comercializa a raíz desnuda en el Reino Unido.

La rosa 'Sir David Beckham', muy luminosa y con una fragancia muy especial Gentileza David Austin - Photograph Jonathan Buckley