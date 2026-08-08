Por qué las plantas secas resisten mejor el frío que las recién regadas

En invierno, muchas plantas parecen pedir menos atención, pero en realidad exigen otra clase de cuidado: más observación. La regadera, que en verano suele ser una aliada, puede convertirse en una mala idea cuando bajan las tempera turas . Porque una maceta húmeda durante días puede ser el comienzo de raíces asfixiadas, hongos oportunistas y brotes que no llegan a la primavera.

En el manejo de aromáticas, por ejemplo, el invierno no es una época de abandono. Es una estación de decisiones importantes: mejorar el suelo, controlar la humedad y evitar todo aquello que fuerce un crecimiento que la planta no está en condiciones de sostener .

Con la llegada del frío, menos agua suele significar plantas más sanas Istock - iStockphoto

“Lo que ocurre bajo tierra en estos meses determina directamente la expresión aromática y la productividad de la primavera”, explica Álvaro Lamas, estudioso de las plantas aromáticas y especialista en Agrometeorología. La frase sirve para correr una idea bastante instalada: en invierno no hay que hacer nada. Hay que hacer menos, sí, pero hacerlo mejor. Sobre todo cuando se trata de riego.

El frío cambia el rol de la regadera

Cuando la temperatura baja, también desciende la evapotranspiración: la planta pierde menos agua por las hojas y el sustrato tarda más en secarse . En aromáticas mediterráneas como romero, lavanda, tomillo, salvia y santolina, ese cambio es determinante. Son especies acostumbradas a suelos aireados, drenantes y a períodos de relativa sequedad; por eso, el exceso hídrico puede ser más peligroso que una semana sin riego.

Cuando la temperatura baja la planta pierde menos agua por las hojas y el sustrato tarda más en secarse Archivo Revista Jardin

“Con el descenso térmico y la caída de la evapotranspiración, las aromáticas mediterráneas ralentizan significativamente su metabolismo”, explica Lamas.

El problema aparece cuando se conserva la frecuencia de riego de los meses cálidos . Una planta que antes absorbía agua con rapidez, en invierno entra en un ritmo mucho más lento. Si el sustrato permanece mojado, las raíces quedan con menos oxígeno disponible y se vuelven vulnerables a enfermedades. “El riego debe reducirse a una vez por semana aproximadamente”, recomienda Lamas.

Ese “aproximadamente” merece subrayado. No hay una frecuencia universal, porque una maceta de tomillo a pleno sol en un balcón ventilado no se seca igual que una lavanda en tierra, en un cantero sombreado, ni que un romero bajo un alero. La regla útil no es mirar el calendario sino revisar el sustrato.

Lavanda y santolina, dos especies acostumbradas a suelos aireados, drenantes y a períodos de relativa sequedad que sufren el exceso hídrico Archivo Revista Jardin

Antes de regar, una prueba sencilla

La superficie seca puede engañar. Antes de usar la regadera, conviene hundir un dedo, un palito de madera o un lápiz sin pintar unos centímetros en la tierra. Si sale húmedo o con partículas adheridas, la planta todavía tiene reserva. Si sale seco y la maceta se siente liviana, puede necesitar agua.

El riego ideal de invierno es profundo pero espaciado: mojar bien el sustrato y dejar que escurra, sin mantener la base de la maceta encharcada. Los platos con agua acumulada son una invitación directa a la pudrición radicular, especialmente en recipientes sin drenaje eficiente .

En días fríos conviene regar por la mañana para que la humedad superficial tenga tiempo de bajar antes de la noche, cuando el frío se vuelve más intenso.

Suelo antes que fertilizante

El invierno no es el momento para alentar a las plantas con fertilizantes de acción rápida. Un aporte alto de nitrógeno puede estimular brotes tiernos, frágiles y mucho más sensibles a las heladas. En cambio, la estación sirve para construir suelo: una inversión menos espectacular, pero mucho más inteligente .

El invierno es el momento ideal para prestarle atención al sustrato e incorporar enmiendas orgánicas como compost maduro o lombricompuesto Serena Castagnola/ Revista Jardin

“El período frío es el momento técnicamente correcto para incorporar enmiendas orgánicas —compost maduro o lombricompuesto—”, indica Lamas. El objetivo no es fabricar una primavera artificial en pleno julio sino mejorar la estructura del suelo para que pueda retener humedad sin compactarse, drenar sin secarse de golpe y sostener raíces sanas cuando la temperatura vuelva a subir.

Una capa ligera de mulch natural también puede ayudar. Lamas propone “una capa de 5 a 10 cm de corteza de pino o resaca de río”, un recurso que protege el suelo, modera las oscilaciones térmicas y reduce la pérdida de humedad .

En macetas pequeñas, conviene usar el mulch con moderación para no mantener el sustrato demasiado frío o húmedo

El mulch protege el sustrato de las oscilaciones térmicas Ines Clusellas/ Revista Jardin

La poda también puede deshidratar

El equilibrio hídrico de una planta no depende sólo del riego. Una poda excesiva puede alterar su capacidad de responder al frío. Si se eliminan demasiadas ramas o demasiado follaje, la planta pierde reservas y queda más expuesta. “El final del invierno es la ventana técnica ideal para intervenir las perennes leñosas”, explica Lamas.

Una poda excesiva puede alterar la capaciodad de las plantas de responder al frío Archivo Revista Jardin

La intervención debe ser sanitaria y prudente: retirar ramas secas, enfermas, rotas o cruzadas; abrir apenas el centro de la planta para que entre luz y circule aire; y evitar la tentación de dejar todo a cero.

“En plantas envejecidas de romero, lavanda o tomillo puede realizarse una poda de rejuvenecimiento suave, respetando una regla agronómica fundamental: nunca superar el tercio superior de la biomasa verde ni cortar sobre madera vieja y sin yemas activas visibles”, advierte. Es una regla que vale oro. Muchas aromáticas leñosas tienen una capacidad muy limitada para rebrotar desde madera vieja.

Una poda severa puede dejar una planta prolija por un día y arruinada por años.

Una aromática ligeramente seca, con raíces aireadas y suelo estructurado, suele atravesar mejor el frío que una planta regada por costumbre .

La primavera se prepara ahora, bajo tierra, en ese territorio donde una gota de más puede arruinar el trabajo de meses, años.