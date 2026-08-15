Jardines esponja: cómo diseñar jardines que absorban lluvias intensas

En tiempos de lluvias cada vez más intensas, el jardín se convierte en una herramienta de adaptación Valeria Burrieza 15 de agosto de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Una tormenta intensa ya no es solo un suceso meteorológico. En cuestión de minutos puede convertir calles en ríos, saturar desagües y dejar patios y jardines bajo agua. Mientras las ciudades buscan cómo adaptarse a lluvias cada vez más extremas, el paisajismo también está cambiando de enfoque: en lugar de hacer que el agua se vaya lo más rápido posible, propone darle un lugar donde infiltrarse y cumplir una función .

Así nacen los jardines esponja, espacios verdes diseñados para capturar, almacenar temporalmente y absorber el agua de lluvia, reduciendo escurrimientos, anegamientos y pérdidas de un recurso cada vez más valioso.

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Más que una moda, los jardines esponja son parte de las estrategias de infraestructura verde con mayor crecimiento en ciudades adaptadas al cambio climático.

Un sustrato aireado, con abundante materia orgánica, favorece la infiltración y reduce el escurrimiento superficial Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un jardín que trabaja cuando llueve

La idea es sencilla, aunque supone un cambio profundo en la manera de pensar el paisaje. Cuando una tormenta descarga grandes cantidades de agua en pocos minutos, gran parte cae sobre techos, patios, veredas y calles impermeables. Como no puede absorberse, escurre rápidamente hacia los desagües, que muchas veces colapsan. Un jardín esponja interrumpe ese recorrido.

Mediante pequeñas depresiones del terreno, suelos permeables y vegetación de raíces profundas, retiene el agua durante algunas horas —o incluso uno o dos días— hasta que vuelve a absorberse de manera natural. No se trata de crear un estanque permanente, sino un espacio capaz de convivir con inundaciones temporarias y transformarlas en un recurso.

En otras palabras, el jardín funciona como una gran esponja natural que desacelera el agua y le devuelve el tiempo necesario para ingresar nuevamente al suelo.

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Los canales de drenaje desaceleran el flujo del agua y favorecen su absorción por el terreno Ines Clusellas/ Revista Jardin

El secreto está bajo tierra

Aunque las plantas son las protagonistas visibles, el verdadero trabajo ocurre bajo tierra. Un suelo sano, rico en materia orgánica y con buena estructura puede absorber varias veces más agua que uno compactado.

Las raíces abren canales, las lombrices excavan galerías y los microorganismos mantienen una red de poros que facilita la infiltración. Por eso, uno de los primeros pasos para construir un jardín esponja es recuperar la calidad del suelo. Incorporar compost, dejar el mantillo de hojas sobre los canteros y reducir al mínimo las superficies impermeables resulta mucho más efectivo que instalar complejos sistemas de drenaje.

Un suelo sano, rico en materia orgánica y con buena estructura puede absorber varias veces más agua que uno compactado

El diseño importa

Este concepto puede aplicarse tanto en grandes jardines como en patios urbanos de pocos metros. En muchos casos alcanza con aprovechar la topografía existente o generar leves desniveles para dirigir el agua hacia sectores donde pueda absorberse lentamente.

Los jardines de lluvia —canteros ubicados en puntos bajos del terreno— reciben el agua proveniente de techos o senderos y la almacenan temporalmente antes de que vuelva al subsuelo. También pueden incorporarse zanjas rellenas con piedra, cunetas, superficies drenantes realizadas con granza o adoquines permeables y depósitos para cosechar agua de lluvia, que luego puede reutilizarse durante los meses más secos. El objetivo no es impedir que el agua circule, sino desacelerarla para que el suelo tenga tiempo de absorberla.

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Con pequeñas modificaciones en el relieve del jardín es posible guiar el agua de lluvia hacia zonas preparadas para absorberla de forma natural

Las plantas ideales

La elección de las especies no es un tema secundario. Los jardines esponja funcionan mejor con plantas capaces de tolerar la alternancia entre períodos de abundante humedad y etapas de sequía, una condición cada vez más frecuente en muchas regiones del país.

Las especies nativas resultan especialmente valiosas porque, además de estar adaptadas al clima local, desarrollan sistemas radiculares profundos que mejoran la estructura del suelo. Gramíneas como la cortadera (Cortaderia selloana) o la paja colorada (Andropogon lateralis), junto con especies como la Verbena bonariensis, el sen del campo (Senna corymbosa), el cardo azul (Eryngium pandanifolium) o la achira de agua (Canna glauca) ayudan a aumentar la absorción y aportan interés ornamental durante gran parte del año. En las zonas donde el agua permanece por más tiempo, juncos y ciperáceas completan un paisaje que, además de funcional, favorece la biodiversidad.

Canna glauca y Verbena, dos especies que mejoran la capacidad del suelo para absorber el agua Ines Clusellas/ Revista Jardin

Eryngium pandanifolium y Senna corymbosa mejoran la infiltración del agua y sostienen el interés paisajístico mucho después de que termina la floración Ines Clusellas/ Revista Jardin

Mucho más que evitar inundaciones

Los beneficios van mucho más allá del manejo del agua: al permitir que la lluvia vuelva al subsuelo, estos jardines contribuyen a recargar las napas, disminuyen la erosión y reducen la temperatura del entorno gracias al efecto combinado de la vegetación y la evaporación. También actúan como filtros naturales, reteniendo parte de los sedimentos y contaminantes que el agua arrastra desde calles y superficies pavimentadas antes de que lleguen a arroyos y ríos. Al mismo tiempo, crean refugios para aves, mariposas y otros polinizadores, convirtiéndose en pequeños oasis de biodiversidad dentro de la ciudad.

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Un cambio de mentalidad

Quizá el mayor cambio sea cultural. Durante décadas se buscó construir jardines perfectamente nivelados, con grandes superficies pavimentadas y el agua alejándose lo más rápido posible.