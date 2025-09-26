El arbolito nativo que explota de flores y se puede cultivar en una maceta en el balcón

Conocido como tronador, huaranhuay, tronadora o timboque, Tecoma stans es un arbusto de la familia de las bignoniáceas, una especie nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América, con una presencia destacada en el noreste de Argentina.

Su explosión de flores amarillas y su facilidad de cultivo lo convirtieron en una opción atractiva para jardines y es una planta lo suficientemente versátil como para prosperar en macetas, lo que la hace ideal para jardines urbanos, terrazas, balcones o incluso interiores luminosos .

Tecoma Stans es muy versátil y puede prosperar en macetas en terrazas, balcones o incluso interiores luminosos pixabay

Durante la temporada de floración, que se extiende desde la primavera hasta el verano, la planta cubre sus ramas con racimos de flores de un amarillo vibrante que atraen tanto a los ojos humanos como a los polinizadores, especialmente abejas y colibríes.

Estas flores, de forma tubular y delicadamente arrugadas, tienen un aroma suave y dulce que añade una dimensión extra al paisaje . Su tonalidad dorada y su abundancia hacen que Tecoma stans sea una planta apreciada en jardines de todo el mundo y, particularmente en nuestro país, donde se la celebra por su vínculo con el paisaje nativo.

Tecoma stans es una nativa muy atractiva para los polinizadores pixabay

Naturalmente crece como un arbusto o un árbol pequeño, pero Tecoma stans también se adapta perfectamente al cultivo en macetas, lo que la convierte en una opción excelente para quienes no disponen de grandes espacios o desean agregar un toque tropical a su terraza o balcón.

Para cultivar Tecoma stans en maceta, es crucial proporcionarle un sustrato bien drenado, que simule las condiciones naturales de su hábitat y una ubicación soleada, ya que esta planta prefiere la luz directa para desarrollarse plenamente.

Tecoma stans naturalmente crece como un arbusto o un árbol pequeño, pero también se adapta al cultivo en macetas Archivo Revista Jardin

En contenedores puede alcanzar un tamaño adecuado para espacios pequeños y, con podas regulares, se puede mantener compacta y en forma.

Tecoma stans es una planta resistente y relativamente fácil de mantener, aunque en su fase de crecimiento activo, desde la primavera hasta el otoño, necesita un riego moderado.

Es importante no sobrealimentarla ni mantenerla en un ambiente excesivamente húmedo, ya que la planta puede ser susceptible a la pudrición de las raíces en condiciones de exceso de agua.

En invierno, cuando entra en un periodo de latencia, se recomienda reducir el riego y dejar que el sustrato se seque entre riegos. Además, aunque Tecoma stans puede tolerar algunas heladas ligeras, es preferible protegerla durante los meses más fríos si se encuentra en una maceta, ya que las raíces en contenedores son más vulnerables a las bajas temperaturas.

¿Cómo cultivarla en maceta?