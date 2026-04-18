Menos es más: Si tu jardín se ve caótico en otoño, probá esta fórmula del minimalismo

Cuando el jardín empieza a desacelerar su ritmo después del verano, aparece una oportunidad inesperada: simplificar. El otoño no solo cambia la luz y la temperatura; también redefine las prioridades del jardín. Algunas especies entran en reposo, otras bajan su intensidad y, de pronto, lo que queda visible es lo esencial: estructura, textura y proporción .

En ese contexto, el jardín minimalista se convierte en una estrategia oportuna. Menos especies, menos intervenciones y más espacio para plantas que funcionan bien durante todo el año, incluso cuando el jardín está en transición.

En otoño, el jardín baja el volumen y deja ver su esqueleto: formas, texturas y estructura pasan al primer plano Ines Clusellas

Estructura primero

En un jardín minimalista, el diseño se sostiene en plantas que aportan forma clara y presencia permanente. Especies de follaje definido, porte arquitectónico o crecimiento ordenado permiten que el jardín mantenga interés incluso cuando las floraciones disminuyen.

Entre las nativas argentinas, algunas funcionan especialmente bien para este enfoque. El sen del campo (Senna corymbosa), por ejemplo, combina una estructura liviana con una floración amarilla tardía que puede extenderse hasta el otoño. Su porte abierto deja pasar la luz y convive bien con gramíneas o herbáceas bajas, evitando el aspecto recargado.

Otra especie interesante es la Verbena bonariensis, que aporta verticalidad sin ocupar demasiado espacio visual. Sus tallos altos y aireados permiten que el jardín respire, una cualidad fundamental en los diseños minimalistas.

Verbena bonariensis y Senna corymbosa, dos nativas aliadas del diseño minimalista Ines Clusellas

<b>El otoño revela la arquitectura del jardín: cuando el diseño es bueno, unas pocas especies alcanzan para sostener todo el paisaje</b>

Gramíneas: la elegancia del movimiento

Si el minimalismo tuviera una familia vegetal preferida, probablemente serían las gramíneas ornamentales. Su forma simple, su resistencia y su capacidad para captar la luz baja del otoño las convierten en aliadas naturales de este estilo.

El Paspalum haumanii, una gramínea nativa que forma matas suaves que se mueven con el viento y requieren muy poco mantenimiento. En canteros simples o borduras largas genera un efecto contemporáneo sin necesidad de combinaciones complejas.

También puede sumarse Nassella tenuissima, que crea nubes livianas de follaje fino. En otoño adquiere tonos dorados que funcionan como iluminación natural dentro del jardín.

En un diseño minimalista, tres o cuatro grupos bien ubicados pueden lograr más impacto que una colección amplia de especies distintas.

Nassella tenuissima y Paspalum haumanii: resistentes y con capacidad para captar la luz baja del otoño El Paspalum hau Ines Clusellas

El secreto del orden visual

Uno de los principios más efectivos del minimalismo es la repetición de especies. En lugar de sumar plantas diferentes, se trabaja con pocas variedades que aparecen varias veces en el espacio .

Este recurso no solo ordena visualmente el jardín; también simplifica el mantenimiento. Las plantas tienen requerimientos similares de riego, poda y suelo, lo que reduce errores y trabajo innecesario.

Un cantero que combine, por ejemplo, gramíneas nativas, verbena y algún arbusto estructural, repetidos en bloques, puede sostener interés durante todo el otoño con muy pocas intervenciones.

Un cantero con gramíneas nativas, verbenas y un arbusto estructural, repetidos en manchas, mantiene interés todo el otoño con mínimo mantenimiento Ines Clusellas

El rol de los espacios vacíos

El minimalismo no consiste solo en elegir plantas: también implica dejar espacios libres.

Senderos, sectores con mulch, piedras o superficies despejadas permiten que el ojo descanse y que cada planta tenga protagonismo. Además, reducen la competencia entre especies y facilitan las tareas de mantenimiento.

En otoño, cuando las hojas empiezan a caer y la luz se vuelve más oblicua, esos espacios abiertos capturan sombras y matices que transforman el jardín en un paisaje más sereno.