Equipar el jardín con muebles resistentes: reposeras, pufs, hamacas, mesas y sillas aptos para la intemperie

Eugenia Anaya PARA LA NACION

Los muebles para exterior deben ser resistentes a la intemperie, pero a la vez se busca que sean lindos, cómodos, versátiles y que se adapten a los diferentes usos. Reposeras cerca de la pileta, pufs para trasladar según las necesidades, sillas y mesas para almorzar debajo de un árbol, incluso hamacas y fogoneros son algunas de las propuestas para equipar tu jardín.

Resistentes y livianos

Una reposera para entregarse al descanso al ras del suelo. Inés Clusellas

Reposera de ratán sintético con estructura de aluminio, 100% apta para exterior. Mide 70 cm de ancho y 1,50 m de largo. Viene en color tostado. De Compañía Nativa (IG: compania_nativa, www.cianativa.com.ar).

Reposeras individuales de ratán, para disfrutar del buen tiempo en el jardín. Inés Clusellas

Reposera anatómica (izquierda) con estructura de caño y tejido de mimbre sintético, apto para intemperie. Por su ergonométrica, no requiere almohadones, es muy cómoda. Medidas: 62 cm de ancho x 1,10 m de largo. De La Cooperativa (FB: @fermagni, IG: @lacooperativa.ar).

Reposera individual plegable de ratán natural (derecha). Para alargar su durabilidad, conviene guardarla protegida de la intemperie cuando no está en uso. Es muy liviana. De Belu Vazquez, clothes & deco (IG: @beluvazquezstore).

Las ventajas de los muebles de fibra de vidrio son su peso, resistencia y durabilidad. Inés Clusellas

Reposera de fibra de vidrio muy liviana, de 65 cm de ancho por 1,80 m de largo, con forma de onda. Ideal para sumergir en la pileta. Se guarda apilada y ocupa poco espacio. Reposera de fibra de vidrio laqueado de 70 cm en la parte más ancha por 1,90 m de largo, con forma de hoja. Es muy liviana y se puede colgar o apilar. Ambas de Fiberglass Premium (IG: @fiberglass_premium).

Los productos fabricados con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio no requieren mantenimiento. Los de fibra de vidrio son muy livianos, resistentes, duraderos, pueden colocarse a la intemperie ya que son impermeables y resisten altas temperaturas sin deformarse; además, no son fáciles de rayar. Estos materiales compuestos resisten una amplia variedad de productos químicos y no se ven afectados por la humedad o la inmersión en el agua. Poseen resistencia al impacto. La fibra de vidrio puede tonalizarse –dentro de la masa– y no se despinta ni se oxida. Es ideal para lugares donde el sol, la humedad y la salinidad pueden dañar otros materiales.

Hamacas, un placer sin edad

Para las hamacas no hay edad y la disfrutan chicos y grandes. Inés Clusellas

Hamacas modelo Plato en mimbre sintético tejido (izquierda). Miden 75 cm de diámetro y cuelgan por tres cables de acero forrados en cristal. Vienen en blanco, negro, marrón y cristal. Ideales para colgar de alguna rama de un árbol. Para no dañarlo, envolver la corteza con algún material, como goma de neumático en desuso. Cada año, verificar el crecimiento del árbol y acomodar la protección. De La Cooperativa (FB: @fermagni, IG: @lacooperativa.ar).

Hamacas de madera maciza de eucalipto y soga náutica (derecha), aptas para exterior. Las hamacas para interiores o galerías cubiertas son de madera maciza de petiribí con la opción de tientos de cuero. Todas tienen herrajes de acero galvanizado. Hay varios colores disponibles. De Hammäks (IG: @hammaks.argentina).

Al agua

Puf y colchoneta, hechos de materiales que permiten disfrutar de la pileta a puro relax. Inés Clusellas

Puf tejido al crochet en cordón (izquierda). Es apto para exterior y también puede sumergirse en el agua. Ideal para galerías, decks y balcones. Mide unos 60 cm de diámetro x 30 cm de altura y viene en colores crudo o tostado. Luego de su inmersión, dejar escurrir el exceso de agua.

Colchoneta apta para exterior realizada en lona cordura, con cierre y manija para transportar. Tiene relleno de perlas de telgopor, por esto es que flota en el agua. Mide 1,50 m de largo y 1 de ancho. Ambos de ConPasión deco (IG:@conpasiondeco, www.conpasiondeco.com.ar).

Para descansar y disfrutar en compañía

Mesa y sillas de hierro y cemento, en una combinación moderna y de líneas finas para integrar al jardín. Inés Clusellas

Sillón y mesa baja modelo Prisma. Están construidos con varillas de hierro redondas, de 10 mm y 8 mm respectivamente, protegidas con pintura para hierro apta intemperie. La base es de concreto realizado con cemento Portland y laqueado. Los colores son a pedido. La silla tiene una altura de respaldo de 98 cm y base de 78 cm; la mesa tiene 50 cm de altura y una base de 40 cm x 68 cm. De Vow Concept (IG: @vowconcept, www.vowconcept.com).

Colchonetas con fundas y juego de comedor, para disfrutar en compañía a la sombra generosa de algún árbol. Inés Clusellas

Fundas para colchoneta de género de algodón pintado a mano (izquierda). Tienen cierres para poder lavarse. Se aprovechó una incipiente lomada de césped debajo de la sombra de un árbol para usar de respaldo. Atrás, reposeras plegables de madera tipo tijera, con loneta rayada. De Arq. Mariana Pussacq, Casa Almacén (IG: @casaalmacen, casaalmacen.com).

Sillas y mesa de comedor modelo Isabella Koboo (derecha), con estructura de caña y tejido de ratán sintético gris, apto para exterior. Las sillas miden 91 cm de altura de respaldo, 53 cm de ancho y 60 cm de profundidad; la mesa mide: 1 m de diámetro y 78 cm de altura. De Compañía Nativa (IG: @compania_nativa, www.cianativa.com.ar).

Los tejidos sintéticos generalmente imitan el ratán o el mimbre natural. La fibra que se comercializa puede ser plana o cilíndrica, y tejerse de varias formas, con tramas diversas. Es resistente a la intemperie: soporta sin problemas la radiación UV, la lluvia, la sal en zonas costeras. Es lavable –con agua y un poco de detergente– y no requiere pintura como protección. Está disponible en varios colores: marrón claro, marrón oscuro, gris y negro. Además de tolerar muy bien la humedad, arman tejidos donde no se desarrollan hongos.

Para sentarse a comer, dos juegos que pueden quedar al aire libre y resistir al paso del tiempo. Inés Clusellas y gentileza Polenta Studio.

La mesa baja rectangular es también banco, lo que la vuelve muy funcional. Es de madera maciza y soporta permanecer en la intemperie. Los “taburetes” son bloques macizos tallados que se realizan en diferentes tamaños y formas. Se usan como mesita de apoyo o para sentarse. De Simpla Muebles (IG: @SimplaMuebles, FB: SimplaMuebles, www.simpla.com.ar).

Conjunto de dos bancos y la mesa modelo Picnic para exteriores (derecha). Están realizados con acero SAE 1010 con pintura poliéster al horno termoconvertible y madera de Eucalyptus grandis protegida con laca impermeable. Cada banco mide 130 x 45 x 45 cm de altura y pesa 25 kilos; la mesa mide 150 x 80 x 75 cm de altura y pesa 40 kg. Se comercializan en varias medidas y formatos. De Molo Urbano.