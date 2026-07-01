Hay algo que ya no encaja en el invierno y cada año se nota más

Fermín Koop 1 de julio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Un mediodía de julio, el sol calienta más de lo esperado. Alguien sale sin abrigo, casi por impulso, como si el cuerpo desconfiara del calendario. En una plaza, los árboles parecen dudar: algunos conservan hojas, otros ya las perdieron y unos pocos ensayan brotes fuera de tiempo. No es exactamente primavera anticipada. Tampoco es invierno. Es algo intermedio, difícil de nombrar.

Durante mucho tiempo, las estaciones funcionaron como un guion confiable. El invierno traía frío, heladas, cierta quietud. El verano, calor intenso y tormentas. Había variaciones, claro, pero dentro de un marco reconocible. Hoy, esa previsibilidad empieza a correrse.

Las heladas fuera de temporada pueden arruinar el jardín y cultivos productivos Archivo Revista Jardin

En la Argentina, como en muchas otras partes del mundo, los inviernos muestran señales de cambio. No necesariamente desaparecen, pero se vuelven más irregulares: días templados en medio de semanas frías, olas de frío que llegan tarde o se retiran antes, heladas menos frecuentes en algunas regiones y más impredecibles en otras. No es solo una cuestión de promedios de temperatura, sino de cómo se distribuyen esos extremos .

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Los expertos advierten que las estaciones están perdiendo previsibilidad, con consecuencias para la vida cotidiana Istock - E+

Ahí está la clave: el cambio climático no borra las estaciones, las desordena. Los sistemas climáticos son cada vez más variables. En la práctica, eso se traduce en inviernos interrumpidos, en secuencias que no terminan de consolidarse. Días que parecen de otoño en pleno julio, o fríos intensos que aparecen cuando ya nadie los espera. El calendario sigue marcando lo mismo, pero el clima ya no siempre responde.

Esa desorganización tiene efectos concretos. En el campo, las heladas fuera de tiempo pueden afectar cultivos sensibles. Un período cálido en invierno puede adelantar la floración de algunas plantas, que luego quedan expuestas a un descenso brusco de temperatura. En los ecosistemas, los ciclos de insectos, aves y otras especies empiezan a desfasarse. Lo que antes ocurría en sincronía –floración, polinización, migraciones– pierde ese ritmo compartido.

Si el clima cambia muchos árboles y plantas no "saben" cómo comportarse, al igual que sus polinizadores Ines Clusellas

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También hay impactos más cercanos. Mosquitos que persisten más allá del verano. Alergias que se extienden. Una sensación de “clima raro” que se mete en conversaciones cotidianas sin necesidad de datos.

Pero no todo pasa por lo que se mide. Hay algo más sutil en juego: la relación entre las estaciones y nuestra forma de habitar el tiempo.

El invierno no es solo una estación climática. Es una experiencia cultural. Está en la ropa que elegimos, en las comidas que buscamos, en la manera en que usamos los espacios . Cuando el frío no llega, o llega de manera fragmentada, esa experiencia también se desarma.

Lejos de desaparecer, el invierno se vuelve más impredecible y revela una de las manifestaciones más concretas del cambio climático Ines Clusellas

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Quizás por eso el desconcierto no se explica solo con grados de más o de menos. Tiene que ver con la pérdida de una referencia. Con la sensación de que algo que parecía estable, el ritmo de las estaciones, empieza a volverse incierto.