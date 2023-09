Paquita Romano nos abre las puertas de La Flor Azul, su hogar, su escuela y su lugar en el mundo. Allí enseña a los alumnos a empoderarse, agudizar la mirada y expresar su propio ser.

Natalia Iscaro PARA LA NACION

escuchar

En Benavídez, un barrio arbolado con calles de tierra, Paquita Romano nos invita a descubrir La Flor Azul, espacio donde hace 15 años habita con su pareja, sus hijos, su casa en constante ampliación, y sus plantas. Ella pertenece a una nueva generación de paisajistas experimentales, irreverentes, apasionados y con un público cautivo de seguidores que adoran su forma de contar y de enamorarse de las plantas y de vincular la naturaleza con el bienestar.

En el sector de la huerta Paquita tiene un invernáculo de chapa con una puerta corrediza que permite la buena ventilación. También es su sector de ventas de productos de jardinería y semillas. Ines Clusellas/ Revista Jardin

En su cuenta de Instagram no faltan las fotos y videos, la música, los datos y tips, las confesiones y la belleza. Su jardín incluye un primer espacio de pradera, luego las sombras de un espacio tropical, y finalmente el agua, pileta y estanque, y los canteros. Estos últimos son su espacio de experimentación. Prueba, reemplaza, siembra y luego cuenta con herramientas para asesorar a sus clientes. La regla es la ausencia de reglas. Y la jardinería como forma de vida. También se suma un huerto, para dar vida a platos orgánicos y hechos en casa.

Hoy Paquita trabaja en su libro, donde habla sobre la “gimnasia del ser humano en el jardín”, por ejemplo, practicar la paciencia y la fe antes de la primavera, cuando esperamos que todo brote.

Todos los días Paquita trabaja en su jardín al que considera una obra de arte en constante movimiento. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo llegaste a la jardinería?

Mamá es una grosa. Ella se pasó toda la vida en el jardín y yo diciendo ‘está totalmente loca’. Y resulta que es exactamente lo que estoy hago ahora. Yo la miraba y me preguntaba ¿qué hace? Mi abuela también fue una genia, y mi bisabuela tenía uno de los jardines más lindos de La Argentina. Pero no imaginaba que era posible trabajar de esto.

Entrada en la casa a través de una pérgola de madera que conduce al fondo del jardín. A la izquierda, buxus podados en forma de esferas entre la granza. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo fue tu formación?

Soy autodidacta. Hice cursos, pero no tengo estudio formal, aunque tenga el jardín de una paisajista. Primero fui diseñadora de indumentaria. Todas mis amigas estudiaban y yo estaba haciendo calle, porque a los 18 fui mamá y tenía que ocuparme de Bauti. No podía estudiar, aunque me hubiera gustado. Me fue bárbaro con la moda y después vendí mi marca. Una parte del manejo económico no me gustaba, no era mi forma.

La pileta realizada en madera da una sensación de estanque, e incluso contiene plantas acuáticas, y se enfrenta a otro estanque que también contiene acuáticas. Este sector es uno de los favoritos de quienes visitan el jardín. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Después pasaste a la ambientación?

Teníamos la casa hecha de chapa vieja, de una manera particular. Y así que empecé a hacer dirección artística de obra esta estética de demolición. Hice un mercado en Villa La Angostura. El arquitecto me traía el dibujo de la caja y yo elegía la materialidad, siempre materiales reciclados. Trabajé un montón.

¿Cómo llegó el jardín?

Un día sembré una semilla y me volví loca. Me quedé un año metida acá adentro, haciendo jardinería. Empecé en marzo, y a fin de año la revista Jardín me estaba haciendo una nota. Tuve facilidad. Sabía cosas. Por ejemplo, pasaba junto a un cerco con el auto y pensaba: le faltan agua a las óleas. Me daba cuenta de que la planta sufría. Siempre tuve esa sensibilidad.

Izquierda: Un lugar fresco para descansar a la sombra. Derecha: Uno de los lugares preferidos de Paquita, donde realiza los almácigos y tiene a mano los sustratos de siembra en los grandes tachos de chapa. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cuándo empezó a ser redituable?

Nada de todo esto lo busqué. Me empezaron a pedir que hiciera paisajismo, y yo decía que no porque no era paisajista. Pero al final dije que sí. Empecé a producir semillas, que es algo muy trabajoso, pero yo sé lo que es lograr la planta que querés. Después, un grupo me pidió que les diera clases y yo tenía estigma de no sé nada, pero sí sabía. Creo que todos tenemos la capacidad de hacer todo.

Hay algo de pasión, de entrega.

Sí soy extrema, triple escorpio. Pero no busco el éxito. Tengo un tema con el tiempo. Le doy mucho valor. Para mí todo es hoy. Una amiga me preguntó: ¿qué harías si te morís mañana? Esto que estoy haciendo.

Me la paso buscando plantas. Las tengo en la cabeza y cuando voy a un vivero pregunto, por las dudas. Ahora quiero la magnolia stellata. Ya va a aparecer.

¿Qué vienen a buscar tus alumnos a los talleres?

Lo primero que les atrae es una flor. Pero es una excusa. Cuando empezás a ver más allá de esa primera imagen te deslumbrás por el pimpollo, más tarde por la estructura de la planta y luego te atrapa el brillo de la hoja. Cuando podés ver así el jardín, empezás a ver tu diaria así. En realidad, lo que estás haciendo es la práctica de vivir en un mundo con una belleza superior.

Dos ejemplares de Podocarpus macrophyllus podados en maceteros de madera escoltan la entrada en el lugar donde Paquita da sus clases y talleres. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Qué es lo más lindo de enseñar?

Lo que más me gusta de primer año es ver lo que sienten cuando logran, aunque sea, cinco amapolas, porque les genera lo mismo que me generó a mí. La felicidad de ver su jardín y tener su espacio. Yo soy disléxica, y tengo caminos de aprendizaje diferentes, por eso les hago paralelismos con el ser humano. El otro día una alumna recordaba que yo le dije que los anuales son los amantes y los perennes los maridos. Y así lo pudo fijar. El perenne es estable, te tira una florcita, y el anual te hace el show y llega el frío y se va.

Paquita cuenta cuenta con una gran colección de dalias de diferentes colores y alturas. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo pensaste este lugar?

Lo pienso todos los días, es una obra de arte en constante movimiento. Todos los días trabajo en el jardín. Es como una fantasía, no me limito. Si yo quiero tener un podocarpus, que casi no se usaba, o un buxus nube, lo pongo. Me tiene que hacer feliz a mí.

Otro de los invernáculos que Paquita tiene en su jardín, realizado con madera reciclada y sin cerramientos. Acá hace sus gajos y semillas. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cuál es tu actividad favorita del jardín?

Me encanta la poda. La poda chiquita. Yo me levanto y me pongo este cinturón con la tijera, y así estoy todo el día. Creo que una tijera hace a un buen jardín. Yo no aplico productos químicos, salvo que sea grave. Entonces muchas veces podo el problema, si tengo algo con pulgón, tal vez lo podo. Te pueden diseñar el mejor jardín, pero si no lo podás, se viene abajo.

Vista general del jardín con sus amplios canteros de herbáceas. Más atrás, uno de los invernáculos y su propia casa. Todo es parte de La Flor Azul. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Cómo te organizás?

Más allá de la poda chica, tengo dos podas fuertes y dos siembras fuertes. Otoño y primavera tienen las condiciones perfectas para germinar, pero si me agarra la abstinencia de germinar en enero, porque no lo hago desde septiembre, hago unas cobaeas, y las cuido de una manera particular. Cuando tenés un jardín tan grande como este, tenés que tener un ritmo ordenado. Yo soy muy dispersa y trabajé un montón eso.

En lo de Paquita todo vuelve a tener un nuevo uso. Estos comederos se transformaron en grandes almácigos. Ines Clusellas/ Revista Jardin

¿Seguís aprendiendo?

En la jardinería sabés un montón y no sabés nada. El aprendizaje no es vertical, es horizontal. Mis alumnos me enseñan. Una alumna me dijo que le había dado lástima podar un alelí y entonces lo dejó. Vamos viendo las reacciones de las plantas. El manejo es lo que aprendés durante años en el jardín. Por ejemplo, la achilea la podaba hasta abajo, pero dejé una sin darme cuenta, y dio una segunda floración.

¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar su jardín, pero no se anima?

Primero que el miedo es un autolimitante, y no podés ser la persona que te limite a vos misma. Si tenés miedo al jardín es que tenés expectativas, el temor a que algo salga mal. Pero si tu jardín es una experiencia, están todas las posibilidades abiertas.