La suculenta de colores vibrantes que se vuelve más linda en invierno

Ingrid Sieburger 13 de junio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

El género de suculentas Graptopetalum habita en México y el sur de los Estados Unidos. Son rústicas y sus hojas se agrupan en rosetas de colores variados.

Grupo de graptoverias con su forma característica Ines Clusellas/ Revista Jardin

Las flores tienen forma de estrella bien abierta y, generalmente, con manchas de color más oscuro. Florecen desde la primavera hasta el invierno. Plantas de este género se hibridan naturalmente con otro género de suculentas: Echeveria. Ambos conviven en la naturaleza en las montañas de su lugar de origen. De la mezcla de Echeveria y Graptopetalum surgen los híbridos x Graptoveria.

Graptopetalum superbum variegado Ines Clusellas/ Revista Jardin

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En el mercado hay muchos creados por el hombre que tienen características muy requeridas, como resistencia al clima y atractivos colores, formas y tamaños. Un híbrido es una nueva planta con características de ambos parentales; por eso su nombre está compuesto por una parte de cada uno de esos géneros anteponiendo la “x” que significa “por ”, Echeveria x Graptopetalum. Le sigue un nombre de fantasía ideado por su creador, por ejemplo: x Graptoveria ‘Waterlily’. Las nuevas plantas también tendrán diferente flor, con los rasgos de ambos padres, al igual que otros seres vivos.

« En los híbridos es importante conocer los parentales, ya que tendrán similares aspectos y cuidados. Si una especie es delicada, le pasará al híbrido esta característica, así como la fortaleza y otras virtudes o defectos. »

Las plantas de x Graptoveria lucen colores vibrantes y su cultivo es muy sencillo. Las novedades son muy buscadas por los coleccionistas. En general, son plantas de tamaño mediano, formadas por tallos gruesos, erectos o decumbentes y rosetas de hojas suculentas. Sus flores sirven para identificar las especies y son polinizadas por abejas. Los colores son variados, entre gris verdoso, gris claro, rosa o rojo, y se colorean en otoño e invierno con el frío y el sol.

Tanto Graptopetalum como x Graptoveria son plantas relativamente fáciles, que necesitan poca atención. Requieren lugares aireados y luminosos, pero con protección del sol del mediodía en verano. El riego debe ser moderado durante la floración y escaso en invierno, porque toleran bajas temperaturas con la condición de estar secas . Esto es así si el clima es frío y no aumenta la temperatura durante el día.

x Graptoveria Opalina Gentileza Ingrid Sieburger

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En Buenos Aires, por ejemplo, si no hay heladas, pueden estar a la intemperie y tolerar la lluvia. En verano deben regarse poco, cada 15 días al anochecer, ya que reposan en esta época. Hay que ponerlas al sol solo hasta las 10 o después de las 17. Les agrada un compuesto estándar, buen drenaje y recipientes poco profundos. Pueden reproducirse por esqueje de tallo y por hojas maduras de la base, enteras, en ambiente seco y cálido.

Algunas especies

X Gv. ‘Cupido’. Parentales: Echeveria ‘Topsy Turvy’ con x Graptoveria ‘Debbi’. Es muy vistosa porque es de color rosa fuerte y sus hojas tienen forma acanalada.

X Gv. ‘Winds of Change’. Creada en Corea. De rosetas sin tallo, color gris tonalizado y hojitas angulosas terminadas en un pelillo.

x Gv `Cupido´y x Gv `Winds of Change´ Ines Clusellas/ Revista Jardin

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X Gv. ‘Lovely Rose’. Creada en Alemania por un viverista, no se conocen los parentales. La roseta tiene una marcada forma de rosa.

X Gv. ‘Bashful’. Se desconocen sus parentales. Es muy vistosa. Con rosetitas color gris verdoso que con el sol y frío se tornan rojas.

x Gv `Bashful´y x Gv `Lovely Rose´ Ines Clusellas/ Revista Jardin

X Gv. ‘Lulu’. Parentales: Echeveria ‘Laui’ y Graptopetalum ‘Rusbyi’. Divina plantita en forma de roseta de hojas suculentas y color rosado intenso, casi lila en invierno.

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X Gv. ‘Iona’. Parentales: G. filiferum y E. setosa var. setosa. Pequeña plantita que ramifica con facilidad. Sus tallos son cortos. Con rosetitas con hojas terminadas en un pelo rojizo. Las flores son blancas con puntos rojos, más o menos acentuados según el clima.

X Gv. ‘Purple Dreams’. Parentales: Graptopetalum pachyphyllum y Echeveria desconocida. Pequeñas rosetas de hojas muy suculentas, color violeta, acentuado por el frío.

xGv `Purple Dreams´ Gentileza Ingrid Sieburger

Graptopetalum ‘Murasaki’. Es una mezcla de dos especies del mismo género: G. superbum y otro Graptopetalum que no se conoce.

Graptopetalum ‘Victor Kane’. Es una mezcla de dos especies del mismo género: G. amethystinum y G. paraguayense. Tiene una versión de hoja variegada.

Graptopetalum superbum. De rosetas grandes de hojas suculentas y color rosa intenso. Cuando florece, sobre sus finos tallos florales parece un encaje de flores en forma de estrella, con manchas rojas. En verano hay que ponerlo fuera del sol. Tiene su versión variegada que hace poco apareció en el mercado.

xGv `Lulu´y xGv `Iona´ Ines Clusellas/ Revista Jardin

Graptopetalum mendozae. Con rosetitas de hojas muy suculentas de color gris rosado con tonalidades y flores en forma de estrellas blancas. Es muy fuerte, tolerante y fácil de reproducir.