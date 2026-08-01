De los experimentos botánicos del siglo XIX a los videos que acumulan millones de reproducciones en TikTok, estos pequeños ecosistemas encerrados en vidrio recuperan protagonismo

Un bosque dentro de un frasco: ¿qué hay detrás del asombroso auge de los terrarios?

De los experimentos botánicos del siglo XIX a los videos que acumulan millones de reproducciones en TikTok, estos pequeños ecosistemas encerrados en vidrio recuperan protagonismo Valeria Burrieza 1 de agosto de 2026 03:30 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Una gota de agua se evapora, se condensa sobre el vidrio y vuelve a caer. Un musgo crece lentamente, mientras una raíz avanza algunos milímetros. En apariencia no pasa nada. Y, sin embargo, dentro del frasco está ocurriendo de todo.

Los ecosistemas en miniatura —terrarios cerrados capaces de sostener su propio ciclo de vida durante meses o incluso años— viven un nuevo auge impulsado por TikTok. Videos de frascos convertidos en pequeños bosques, pantanos microscópicos o paisajes cubiertos de musgo acumulan millones de visualizaciones y alimentan una tendencia que combina jardinería, diseño y curiosidad científica.

Lo llamativo es que no se trata de una moda completamente nueva. Los terrarios existen desde el siglo XIX, cuando el médico británico Nathaniel Bagshaw Ward descubrió accidentalmente que algunas plantas podían sobrevivir dentro de recipientes cerrados. Lo novedoso es la forma en que las redes sociales transformaron esos pequeños experimentos botánicos en un espectáculo visual.

Uno de los experimentos más famosos fue el del británico David Latimer: en una botella sellada Latimer plantó una tradescantia, la regó un par de veces y en 1972 la cerró para siempre. Desde entonces nadie volvió a abrirla y aún sigue verde, viva y creciendo. Esto es posible porque la planta creó su propio ciclo perfecto. Ese terrario se convirtió en uno de los ecosistemas cerrados más famosos del mundo, demostrando que la vida puede encontrar equilibrio incluso en un frasco sellado.

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Observar un mundo completo

El crecimiento de un musgo, la aparición de hongos, la condensación del agua o la evolución de una pequeña comunidad vegetal se convierten en una serie de capítulos que los usuarios siguen durante meses en redes sociales.

Existe una paradoja interesante detrás del fenómeno. Aunque nace en redes sociales, el contenido más exitoso suele mostrar exactamente lo contrario al ritmo frenético de internet: mientras la mayoría de los videos compiten por captar la atención en segundos, los ecosistemas en miniatura celebran la lentitud . No prometen resultados inmediatos ni transformaciones espectaculares; simplemente invitan a observar cambios casi imperceptibles.

Quizás por eso conectan con una generación acostumbrada a la hiperestimulación: mirar un terrario es observar el tiempo biológico en cámara lenta

Aunque triunfan en redes sociales, estos ecosistemas en miniatura invitan a frenar y disfrutar de cambios casi imperceptibles Istock - iStockphoto

¿Cómo funciona?

La mayoría de los terrarios virales utilizan recipientes de vidrio con tapa. En su interior se disponen capas de piedras, sustrato, musgos y pequeñas plantas adaptadas a ambientes húmedos.

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Una vez cerrado, el sistema genera su propio ciclo del agua . La humedad se evapora desde el suelo y las hojas, se condensa sobre las paredes del recipiente y vuelve a caer. Este proceso permite que muchas composiciones sobrevivan durante largos períodos con un mantenimiento mínimo.

Las especies más utilizadas suelen ser musgos, helechos pequeños, fitonias y otras plantas tropicales de crecimiento lento que toleran niveles elevados de humedad.

Muchos usuarios intentan recrear procesos ecológicos reales en escala reducida Istock - E+

Una vez cerrado, el sistema genera su propio ciclo del agua: la humedad se evapora desde el suelo y las hojas, se condensa sobre las paredes del recipiente y vuelve a caer

Jardinería y ciencia

Otro aspecto que explica el fenómeno es su componente experimental: muchos usuarios no construyen simplemente un objeto decorativo. Intentan recrear procesos ecológicos reales en escala reducida. Algunos incorporan pequeños invertebrados que ayudan a descomponer materia orgánica y mantener el equilibrio biológico del sistema.

La pregunta que aparece una y otra vez en los comentarios es: ¿qué pasará dentro de seis meses? ¿Y dentro de un año?

Quizás el verdadero atractivo de estos frascos no sea botánico ni decorativo. Lo que fascina es la posibilidad de observar un ecosistema completo funcionando en pocos centímetros cuadrados.

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