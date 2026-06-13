Las joyas olvidadas de los jardines de antes que vuelven a enamorar

Valeria Burrieza 13 de junio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Mientras las redes sociales convierten a algunas plantas en celebridades fugaces —como monsteras gigantes, begonias imposibles o philodendros de hojas negras—, en muchos jardines sobreviven especies que parecen haber quedado fuera de moda. No son virales ni aparecen en las listas de “plantas tendencia”, pero tienen algo que muchas de las estrellas actuales no consiguen: carácter, memoria y una belleza clásica y elegante .

“En el afán de seguir las nuevas tendencias en jardinería, algunas plantas maravillosas caen inevitablemente en el olvido”, advierte la ingeniera agrónoma Carolina Pell.

Y el fenómeno no es menor, porque en esa búsqueda constante de novedad, muchos jardines empiezan a parecerse entre sí y, al mismo tiempo que pierden personalidad, pierden también especies que durante décadas aportaron estructura, perfume, sombra o floraciones memorables.

La Camellia japonica otorga sus flores en invierno Archivo Revista Jardin

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Los primeros olvidados

“Los arbustos son el grupo que primero suele caer en desuso: perdemos así su valor estructural, su porte y su elegancia”, señala Pell.

La paradoja es que, justamente, esos arbustos olvidados suelen ser los que sostienen la identidad real de un jardín . Porque no dependen de una floración explosiva de quince días ni necesitan llamar la atención todo el tiempo.

Son plantas que aportan volumen, atraen aves, crean barreras sonoras, frenan el viento, perfuman el invierno o, simplemente, transforman un rincón.

Hamamelis es un arbusto poco frecuente pero de gran belleza que florece en invierno con flores finas y perfumadas Istock - iStockphoto

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El encanto de las plantas poco vistas

Hay algo sofisticado en las especies que no aparecen en todos lados: plantas que conservan un aire antiguo y que sorprenden porque, en la práctica, habían sido olvidadas.

“Los arbustos suelen tener atributos imperdibles que hacen que se destaquen especialmente en el jardín en algún momento del año. Ya sea una magnífica floración, follaje de color otoñal, tronco de color vistoso en invierno, un perfume inolvidable o frutos bellos”, explica Pell.

Y agrega una frase que resume la esencia de estas plantas: “Suelen requerir pocos cuidados y a cambio nos regalan su secreto mejor guardado, esperando el momento en que nos olvidamos de su presencia para decirnos: ‘Para esto me plantaste’”.

Chimonanthus praecox. Sus flores discretas liberan un aroma intenso y sofisticado en pleno invierno Istock - iStockphoto

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Especies olvidadas que merecen volver

Buddleja stachyoides (cambará)

Es un arbusto nativo perenne, resistente y muy atractivo para polinizadores. Tiene pequeñas flores claras y un aspecto algo silvestre que encaja perfecto en jardines naturalistas o de bajo mantenimiento.

Buddleja stachyoide y daphneodora, un arbusto muy atractivo para polinizadores Archivo Revista Jardin

Jasminum nudiflorum (jazmín de invierno)

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Es uno de esos arbustos que florecen cuando todo parece dormido. Sus flores amarillas aparecen sobre ramas desnudas y aportan luz en pleno invierno.

Viburnum tinus (durillo)

Versátil, elegante y muy noble. Tiene floración invernal, follaje persistente y gran capacidad para estructurar espacios.

Viburnum tinus y Jasminum nudiflorum, dos arbustos que florecen en invierno Archivo Revista Jardin

Cornus sanguinea (sanguiño)

Famoso por sus ramas rojizas, que se vuelven protagonistas cuando el jardín pierde hojas y color; ideal para aportar estructura y contraste en invierno.

Cornus sanguinea (Sanguiño), famoso por sus ramas rojizas, aporta estructura y color en invierno Istock - iStockphoto

Hamamelis virginiana y Hamamelis japonica

Estos arbustos poco frecuentes pero extraordinarios florecen en invierno con flores finas y perfumadas, casi como pequeños fuegos artificiales vegetales.

Chaenomeles japonica (membrillo de Japón)

Rústico, espinoso y encantador. Antes de que aparezcan las hojas se llena de flores rojas, rosadas o anaranjadas que parecen suspendidas sobre las ramas.

Chimonanthus praecox (calicanto o macasar)

Es una joya para los amantes de jardines fragantes. Sus flores discretas liberan un aroma intenso y sofisticado en pleno invierno.

Forsythia x intermedia (campanita china)

Clásica de los jardines antiguos, explota en amarillo antes de brotar y anuncia la llegada de la primavera como pocas especies.

Forsythia x intermedia, conocido como campanita china, es un clásico de los jardines antiguos Istock - iStockphoto

Daphne odora

Es una de las plantas más perfumadas. No necesita grandes floraciones para conquistar un jardín: alcanza con pasar cerca y percibir el aroma de sus llamativas flores de color rosa lavanda.

Camellia japonica