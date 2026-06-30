Llega la primera JARDÍN Week, una semana dedicada a los amantes de las plantas, llena de descuentos especiales

Del 6 al 12 de julio el universo editorial de JARDÍN estará reunido en una propuesta especial con beneficios en revistas, libros, agendas, calendarios y cuadernos pensados para quienes disfrutan de las plantas, el paisajismo y la naturaleza
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Del 6 al 12 de julio, por primera vez llega la JARDÍN Week, una propuesta especial de Colecciones LA NACION para amantes de la jardinería, el paisajismo y la naturaleza. Durante esta semana, los productos de JARDÍN podrán conseguirse con hasta un 70% de descuento, una oportunidad ideal para completar la colección o descubrir nuevas publicaciones.
Entre las propuestas disponibles se encuentran el Cuaderno de jardinería y los libros temáticos, entre ellos, El jardín acuático 1, Plantas para el bienestar, Nativas II, Nativas III, Árboles y Árboles II, además de ejemplares de la revista.
Cada publicación reúne contenidos desarrollados por el equipo editorial de JARDÍN junto a especialistas, con información sobre plantas, árboles, especies nativas, diseño de jardines, bienestar y técnicas de cultivo para consultar una y otra vez.
La JARDÍN Week es una invitación tanto para quienes ya forman parte de la comunidad de la revista como para quienes buscan inspiración para empezar o profundizar su vínculo con el mundo de las plantas.
Los descuentos estarán disponibles únicamente entre el 6 y el 12 de julio en Colecciones LA NACION, donde además pueden encontrarse cientos de productos de las distintas marcas editoriales de LA NACION y coleccionables para todos los gustos.