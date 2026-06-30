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Llega la primera JARDÍN Week, una semana dedicada a los amantes de las plantas, llena de descuentos especiales

Del 6 al 12 de julio el universo editorial de JARDÍN estará reunido en una propuesta especial con beneficios en revistas, libros, agendas, calendarios y cuadernos pensados para quienes disfrutan de las plantas, el paisajismo y la naturaleza

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Del 6 al 12 de julio, por primera vez llega la JARDÍN Week, una propuesta especial de Colecciones LA NACION para amantes de la jardinería, el paisajismo y la naturaleza. Durante esta semana, los productos de JARDÍN podrán conseguirse con hasta un 70% de descuento, una oportunidad ideal para completar la colección o descubrir nuevas publicaciones.

Una gran oportunidad para completar la colección de JARDIN
Una gran oportunidad para completar la colección de JARDIN

Entre las propuestas disponibles se encuentran el Cuaderno de jardinería y los libros temáticos, entre ellos, El jardín acuático 1, Plantas para el bienestar, Nativas II, Nativas III, Árboles y Árboles II, además de ejemplares de la revista.

Ediciones especiales en profundidad
Ediciones especiales en profundidad

Cada publicación reúne contenidos desarrollados por el equipo editorial de JARDÍN junto a especialistas, con información sobre plantas, árboles, especies nativas, diseño de jardines, bienestar y técnicas de cultivo para consultar una y otra vez.

Ideas bien pensadas para armar jardines en distintos tipos de espacios
Ideas bien pensadas para armar jardines en distintos tipos de espacios

La JARDÍN Week es una invitación tanto para quienes ya forman parte de la comunidad de la revista como para quienes buscan inspiración para empezar o profundizar su vínculo con el mundo de las plantas.

Información técnica sobre especies, para saber todo lo que se necesita y cuidar bien nuestras plantas
Información técnica sobre especies, para saber todo lo que se necesita y cuidar bien nuestras plantas

Los descuentos estarán disponibles únicamente entre el 6 y el 12 de julio en Colecciones LA NACION, donde además pueden encontrarse cientos de productos de las distintas marcas editoriales de LA NACION y coleccionables para todos los gustos.

De la huerta a la mesa, recetas deliciosas para nutrirnos con nuestros cultivos
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