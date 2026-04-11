¡No lo dejes caer! Cómo mantener el encanto del jardín al llegar el otoño

Cuando el verano empieza a ceder, el jardín entra en una fase de transición que no siempre se entiende bien.

Muchos jardines parecen apagarse cuando en realidad están simplemente cambiando de ritmo, ajustándose al nuevo ciclo de luz, temperatura y humedad que trae el otoño. Entender esta lógica de estaciones es la primera clave para que el jardín no pierda su esencia visual ni ecológica en los próximos meses.

El otoño no apaga el jardín, lo vuelve más íntimo. La clave está en leer la luz baja y diseñar con textura Ines Clusellas/ Revista Jardin

Los días se acortan y las temperaturas bajan, pero la tierra todavía puede conservar calor suficiente. Aprovechar este tiempo para planificar y preparar la siguiente temporada es una ventaja que pocos jardines explotan del todo.

Se trata de diseñar con perspectiva. Antes de que el frío intenso se instale, es momento de pensar qué especies querés que cuenten tu historia en primavera y verano .

Hacer una lista de semillas o plantas nuevas e incluso comenzar a cultivar plantines ahora garantiza que, cuando llegue la nueva estación, esas variedades ya tengan raíces profundas y vigorosas.

Otoño es la estación de la planificación inteligente: lo que se decide hoy florece mañana Archivo Revista Jardin

La base invisible del encanto otoñal

Con más lluvias y menos sol, la estructura del suelo se vuelve un factor decisivo para la salud del jardín.

El <b>otoño</b> es ideal para asegurar que el <b>drenaje funcione bien</b> y que las raíces tengan el aire y la humedad adecuados para pasar la estación fría sin estrés

Una tierra bien aireada y con materia orgánica ayuda a moderar la temperatura del suelo y protege las raíces de los cambios bruscos. El aporte de compost o mulch en las zonas de canteros y alrededor de especies más delicadas actúa como colchón térmico natural, a la vez que incorpora alimento biológico al sistema.

El aporte de compost o mulch orgánico en las zonas de canteros y alrededor de especies más delicadas actúa como colchón térmico natural Serena Castagnola/ Revista Jardin

Limpieza con propósito

La poda ligera de las partes superiores de algunas especies fomenta un crecimiento más compacto en primavera y eliminar ramas secas o débiles reduce el riesgo de roturas por viento o lluvia.

Al limpiar, también se eliminan hábitats potenciales para plagas que podrían pasar el invierno y atacar plantas más valiosas.

Además, ajustar la frecuencia de corte del césped —menos frecuente, pero con cuidado de no dejarlo demasiado bajo— ayuda a que se mantenga fuerte mientras se adapta a condiciones de menor crecimiento.

Una poda de limpieza beneficia las plantas y elimina hábitats potenciales para plagas Archivo Revista Jardin

Adaptarse a la nueva estación

El cambio de estación trae consigo una modificación natural en las necesidades de agua. Con días más cortos y temperaturas más bajas, las plantas requieren menos riego; sin embargo, mantener un hábito adecuado —como regar en las horas más frescas del día— puede marcar la diferencia entre un jardín que languidece y uno que resiste con gracia.

En cuanto al césped, el otoño es el momento para pensar en resiembra si lo que se busca es un tapiz verde que dure más tiempo. Utilizar variedades de pasto que tienen ciclo de crecimiento otoño-inverno asegura que las praderas no pierdan densidad ni color cuando otros jardines ya se ven mustios.

Ajustar el riego es parte del encanto estacional: menos agua, más precisión Archivo Revista Jardin

La siembra inteligente empieza ahora

Mientras muchos ven el otoño como un cierre, los jardineros que piensan en ciclos saben que esta estación es la antesala perfecta para construir la próxima temporada de esplendor.

Algunas especies herbáceas, por ejemplo, pueden sembrarse ahora para que, cuando el clima se suavice, ya estén robustas y listas para desplegar floraciones exuberantes.

En tiempos de planificación inteligente, el jardín parece jugar con el futuro: cada decisión que se toma ahora tiene repercusiones visibles en la primavera próxima. Y esa continuidad —entre estaciones, entre ciclos— es lo que hace que un jardín nunca deje de encantar, aunque las hojas estén cayendo.