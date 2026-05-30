Qué son las bulbosas y cómo cultivarlas con éxito

Durante meses parecen haber muerto, pero en silencio se preparan para dar algunas de las floraciones más impactantes del jardín

PARA LA NACION Natalia Iscaro Escuchar Nota

Se dice de las bulbosas que son plantas mágicas. Pueden cultivarse en grandes extensiones, canteros y también macetas, pero siempre se valoran por su gran impacto visual. Luego desaparecen durante algunos meses (la mayoría de las especies) y vuelven a exhibirse año a año. Aquí, algunas claves para animarse a cultivarlas en casa.

Un cantero de narcisos amarillos recién regados Ines Clusellas

¿Qué son?

Las bulbosas son herbáceas que se distinguen por desarrollar órganos subterráneos, que sirven como reserva de nutrientes. Estos se conocen como bulbos, rizomas o tubérculos. Suelen perder su parte aérea en alguna parte del año, durante la cual permanencen en reposo en forma latente. Luego, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, se desarrollan de nuevo, generando hojas y flores.

Ixia, género de plantas perennes bulbosas Archivo Revista Jardin

¿Qué plantar en otoño?

Entre las especies que podemos conseguir en viveros en esta época se encuentran los narcisos, junquillos, tulipanes, fresias, anémonas y sparaxis. Muchas plantas populares como los agapantos, hemerocalis y clivias presentan raíces engrosadas o rizomas, y también pertenecen al grupo de las bulbosas.

El agapanto es una de las bulbosas más elegidas en el país Archivo Revista Jardin

¿Dónde conseguirlos?

La mayoría de los bulbos se venden secos durante el período inactivo. Lo mejor es comprarlos y plantarlos en el momento. Los de floración de invierno-primavera se plantan en otoño. Son plantas perennes de clima frío y en nuestro país se consiguen bulbos secos de narcisos, muscaris, scillas, jacintos y anémonas, entre otros. Deben ser plantados con cuidado, para que duren varias temporadas.

Las anémonas son de las flores más elegantes que brotan a la espera del invierno Florencia Cesio

Al momento de comprar bulbos, asegurarse de que estén sanos y firmes, sin partes blandas.

Tips para el cultivo

Suelo fértil y permeable, con buen drenaje. Idealmente un sustrato poroso con tuba, piedra partida o canto rodado grueso.

Buena exposición al sol. Es necesario para que la planta nos ofrezca su mejor versión.

Según el bulbo , la profundidad. Lo más habitual es que sea del doble de la profundidad del propio bulbo . Recordar que, a mayor profundidad, más constante será la temperatura del suelo. La distancia entre bulbos dependerá del porte de la planta adulta.

, la profundidad. Lo más habitual es que sea del doble de la profundidad del propio . Recordar que, a mayor profundidad, más constante será la temperatura del suelo. La distancia entre bulbos dependerá del porte de la planta adulta. Un buen tip es usar un plantador que extrae un cilindro de tierra donde se colocará el bulbo.

Cantero con Iris louisiana de todos los colores Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un suelo poroso evita que se pudran los órganos de reserva subterráneos. Sin embargo, especies como los lirios amarillos, calas e Iris louisiana prefieren la humedad constante.

¿Cómo mantenerlas?

Las bulbosas no requieren mucho mantenimiento. Una vez que la planta floreció, eliminar las flores secas. Si el suelo se preparó bien, no es necesario agregar nada el primer año, pero el segundo puede sumarse abono orgánico o fertilizante rico en potasio, para estimular la floración. Una vez terminada la estación de crecimiento, se pueden almacenar para su resguardo, algo que se recomienda especialmente en suelos pesados y arcillosos, donde corren peligro de pudrirse por estancamiento de agua o exceso de lluvias.

Herramienta favorita de los plantadores de bulbosas. El plantador facilita la plantación, especialmente en grandes superficies shutterstock - Shutterstock

Usos y costumbres

Los bulbos pueden plantarse debajo de árboles, especialmente los caducos, dado que en invierno reciben los rayos del sol y durante el verano se mantienen frescos bajo la tierra. Es el caso de los junquillos o narcisos. Otras veces se plantan en canteros, formando grandes macizos para mostrar su color, y donde pueden estar combinadas. En patios y balcones, puede plantarse una única especie por maceta, para mayor impacto y uniformidad. O agrupar diferentes para contrastes. Eso sí, recordar que luego de un par de meses, su follaje se pondrá amarillo y solo quedará en reserva, para reiniciar su ciclo unos meses antes de la floración.