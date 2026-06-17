Plantas de interior en invierno: el problema que provoca la calefacción y cómo solucionarlo

Natalia Iscaro 17 de junio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Cuando llega la estación más fría del año, las plantas de interior, muchas veces, sufren con el frío, pero también con el calor. Daniel Ridolfi es viverista y dueño de La casa vivero, emprendimiento que conduce junto con sus hermanos Guillermo y Leonardo desde 2020. En una casa chorizo de Villa Ortúzar funciona un espacio donde pueden comprarse plantas y tomar café que es cultivado en el lugar. Para ellos, estar atentos a las plantas y a sus necesidades, es clave para que puedan atravesar estos meses de invierno, el calor de la calefacción, y sobrevivir.

Aglaonema conmutatum 'Silver Queen' y Anthurium andreanum, algunas de las plantas que más sufren con la cafeacción en el hogar Archivo Revista Jardin

“El cuidado de las ‘plantas de interior’ durante el invierno requiere de un desafío esencial: ¿cómo logramos equilibrar la temperatura del ambiente para conciliar nuestro confort y bienestar con la salud de nuestras queridas plantas y lo que más las afecta, la humedad ambiental?”, detalla el viverista.

Otras especies que sufren con la falta de humedad son la Goeppertia makoyana y Calathea makoyana Archivo Revista Jardin

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En efecto, los equipos de calefacción como estufas, aires acondicionados y losas radiantes pueden causar un grave daño en las especies que viven en el interior del hogar. “Recordemos que las plantas denominadas de ‘interior’ son especies procedentes de selvas y bosques tropicales de diversas regiones del mundo con parámetros climáticos comunes : temperaturas cálidas, circulación de aire, altos niveles de precipitaciones y nubosidad constante”, amplía Ridolfi.

Plantas procedentes de selvas y bosques tropicales son las que más sufren. Por ejemplo la Asplenium nidus (delante) y Cycas revoluta (detrás) Archivo Revista Jardin

Según el especialista, esa nubosidad, sumada al follaje copioso de la cubierta forestal, resguarda un hábitat de luz filtrada y niveles de humedad relativa que oscilan entre 60% y 90%. El vapor de agua ingresa a las hojas a través de los estomas y es tan indispensable como la hidratación que absorbe a través de las raíces. “Un canal no suple al otro, es decir, si tenemos nuestras plantas en ambientes muy secos como efecto del uso de calefactores, no lo compensamos regando más, incluso de esta manera podemos generar un daño irreversible en la estructura radicular”.

Si colocamos un “Termohigrómetro” (dispositivo para medir temperatura y humedad) dentro de nuestras casas calefaccionadas obtendremos un índice no mayor al 15-20% de HR, excesivamente “seco” para nuestras plantas de interior.

Ejemplo de Calathea con daños debido a radiador Istock - iStockphoto

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Señales para prestar atención

El especialista detalla qué señales presentan las plantas y que son una muestra de que la calefacción está haciendo estragos. Algunos de los síntomas son:

Debilitamiento de hojas y caída prematura.

Pérdida de turgencia, márgenes y puntas marrones y secas.

Curvatura y arqueamiento.

Limitación de desarrollo y crecimiento.

Un humidificador hogareño puede ser una de las formas de ayudar a las plantas del hogar a lidiar con el calor y la falta de humedad ambiental Istock - iStockphoto

¿Cómo mejorar el bienestar de nuestras plantas?

Algunas ideas para mejorar la humedad del ambiente que se pierde como consecuencia del exceso de calefacción.