Plantas de interior en invierno: el problema que provoca la calefacción y cómo solucionarlo

Cuando llega la estación más fría del año, las plantas de interior, muchas veces, sufren con el frío, pero también con el calor. Daniel Ridolfi es viverista y dueño de La casa vivero, emprendimiento que conduce junto con sus hermanos Guillermo y Leonardo desde 2020. En una casa chorizo de Villa Ortúzar funciona un espacio donde pueden comprarse plantas y tomar café que es cultivado en el lugar. Para ellos, estar atentos a las plantas y a sus necesidades, es clave para que puedan atravesar estos meses de invierno, el calor de la calefacción, y sobrevivir.
“El cuidado de las ‘plantas de interior’ durante el invierno requiere de un desafío esencial: ¿cómo logramos equilibrar la temperatura del ambiente para conciliar nuestro confort y bienestar con la salud de nuestras queridas plantas y lo que más las afecta, la humedad ambiental?”, detalla el viverista.
En efecto, los equipos de calefacción como estufas, aires acondicionados y losas radiantes pueden causar un grave daño en las especies que viven en el interior del hogar. “Recordemos que las plantas denominadas de ‘interior’ son especies procedentes de selvas y bosques tropicales de diversas regiones del mundo con parámetros climáticos comunes: temperaturas cálidas, circulación de aire, altos niveles de precipitaciones y nubosidad constante”, amplía Ridolfi.
Según el especialista, esa nubosidad, sumada al follaje copioso de la cubierta forestal, resguarda un hábitat de luz filtrada y niveles de humedad relativa que oscilan entre 60% y 90%. El vapor de agua ingresa a las hojas a través de los estomas y es tan indispensable como la hidratación que absorbe a través de las raíces. “Un canal no suple al otro, es decir, si tenemos nuestras plantas en ambientes muy secos como efecto del uso de calefactores, no lo compensamos regando más, incluso de esta manera podemos generar un daño irreversible en la estructura radicular”.
Si colocamos un “Termohigrómetro” (dispositivo para medir temperatura y humedad) dentro de nuestras casas calefaccionadas obtendremos un índice no mayor al 15-20% de HR, excesivamente “seco” para nuestras plantas de interior.
Señales para prestar atención
El especialista detalla qué señales presentan las plantas y que son una muestra de que la calefacción está haciendo estragos. Algunos de los síntomas son:
- Debilitamiento de hojas y caída prematura.
- Pérdida de turgencia, márgenes y puntas marrones y secas.
- Curvatura y arqueamiento.
- Limitación de desarrollo y crecimiento.
¿Cómo mejorar el bienestar de nuestras plantas?
Algunas ideas para mejorar la humedad del ambiente que se pierde como consecuencia del exceso de calefacción.
- No colocar plantas en zonas muy próximas a los equipos de calefacción para evitar que reciban el impacto directo.
- Colocar macetas sobre platos o bandejas con agua y piedritas. El agua del contenedor, con la temperatura ambiente, se irá evaporando, incrementando los niveles de humedad.
- Usar humidificadores es muy recomendable como instrumento compensatorio para el balance de las condiciones ambientales en interiores. Los equipos humidificadores de uso doméstico son accesibles y existe en el mercado gran variedad en tamaño y precio.
- Agrupar las plantas. Tener las plantas próximas entre sí y agrupadas posibilita la configuración de un microclima natural de mayor sustentabilidad y fortaleza, reduciendo los efectos de la calefacción.
- Mantener los ambientes ventilados para promover la circulación de aire.
- Pulverizar hojas periódicamente.