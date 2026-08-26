Qué significa la flor de loto en La Odisea de Christopher Nolan

En La Odisea, la flor asociada al olvido deja de ser una amenaza pasajera del poema de Homero para transformarse en el recurso central que explica el estado mental del héroe Vivian Urfeig 26 de agosto de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

En una superproducción de US$250 millones, filmada en seis países y con miles de extras, Christopher Nolan eligió una flor para modificar el destino de Odiseo. La flor de loto aparece en manos de Calypso, la ninfa interpretada por Charlize Theron que le ofrece a Odiseo (Matt Damon) este bálsamo para el olvido.

Matt Damon interpreta a Odiseo y Zendaya a Atenea Melinda Sue Gordon/Universal - Imdb

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La escena dura pocos minutos dentro de las tres horas de película, pero vuelve sobre uno de los episodios más conocidos del poema de Homero y le da una vuelta de tuerca. En pantalla, el loto es una flor abierta, de pétalos blancos y centro amarillento. Su presencia incorpora una idea que atraviesa la adaptación de Nolan: la posibilidad de olvidar para dejar atrás el dolor de la guerra .

La planta que aparece en la película pertenece al imaginario del loto, pero su identificación botánica no fue especificada por la producción. La especie que hoy conocemos como loto sagrado es Nelumbo nucifera, una planta acuática originaria de una extensa región de Asia que comprende desde Irán y el sur de Rusia hasta China, Japón, India, el sudeste asiático y Australia. No es un nenúfar, aunque ambas plantas fueron confundidas durante siglos por su aspecto. Los lotos pertenecen al género Nelumbo; los nenúfares, al género Nymphaea.

El loto en pantalla es una flor blanca con el centro amarillo Ines Clusellas

Nolan tomó estos pétalos blancos para cambiar el curso del mito de Homero. Mientras que en el poema original la flor de loto se muestra como una amenaza relacionada con el olvido del hogar, en la película es el punto de partida para hablar del trauma de Odiseo y el deseo de dejar la guerra atrás. Porque cuando Odiseo llega a una isla paradisíaca casi inconsciente, Calypso le cura las heridas, pero también administra esta flor milenaria que le produce un efecto inesperado: pierde el impulso de regresar a su hogar, a su familia que dejó en Ítaca .

En La Odisea se adapta la el episodio de los lotófagos de Homero, donde la flor, antes de llegar al cine, figura como un recurso narrativo para hablar de memoria, culpa y trauma: le permite a Odiseo olvidarlo todo. Nolan muestra esta flor, abierta, de pétalos blancos y de una belleza exquisita como la llave para destrabar ese trauma.

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Las escenas de Odiseo y Calypso, que lo retiene durante siete años en una playa paradisíaca, se rodaron en Marruecos, en la zona conocida como Dunas Blancas. La flor de loto es central.

Su forma de crecer explica parte de su historia simbólica. En el hinduismo y el budismo, el loto está asociado con la pureza, la renovación, la fertilidad, la divinidad y la iluminación. La planta nace en el fondo de aguas turbias, pero la flor aparece sobre la superficie limpia y abierta. En el antiguo Egipto, en tanto, distintas especies de nenúfares recibieron el nombre de loto y estuvieron vinculadas con el renacimiento y el ciclo solar. La confusión entre ambas plantas persiste hasta hoy.

Las escenas de Odiseo y Calypso, que lo retiene durante siete años en una playa paradisíaca, se rodaron en Marruecos, en la zona conocida como Dunas Blancas. Melinda Sue Gordon/Universal Pic

En cuanto a sus usos comestibles, en la cocina asiática se utilizan rizomas, semillas, hojas y flores para la preparación de platos tradicionales. Su longevidad es otro de sus rasgos singulares: se encontraron semillas de loto en China, que llegaron a germinar después de más de mil años; una investigación de Royal Botanic Gardens estableció una edad de 1.288 años, con un margen de 250 años para una de ellas.

Aunque el loto sagrado (Nelumbo nucifera) es originario de Asia, la especie fue introducida en distintos puntos de América y también puede encontrarse cultivada en el norte argentino, en humedales de Formosa, donde las condiciones de clima y presencia de agua favorecen su desarrollo. En América Latina se registra esa misma especie en Cuba, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, entre otros países.

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Nelumbo nucifera o loto sagrado es originario de Asia y tiene una paleta cromática variada Ines Clusellas/ Revista Jardin

En The Conversation, el investigador Benjamin Cartlidge, experto en cultura griega, relaciona la decisión de Nolan de incorporar la flor en La Odisea con el trauma de los veteranos de guerra. Su análisis subraya que Nolan convirtió una referencia menor del poema de Homero en un mecanismo decisivo para construir el estado mental del protagonista .

La Odisea comienza tras la caída de Troya Melinda Sue Gordon/Universal

Para Cartlidge, el loto puede leerse como “una representación de los mecanismos mediante los cuales una persona intenta anestesiar recuerdos traumáticos. Odiseo no solamente quiere regresar a Ítaca: tiene que enfrentarse con aquello que ocurrió en Troya y con las consecuencias de sus propias acciones”, dice el referente. El olvido le ofrece una salida provisoria, y Calypso administra los efectos que le impiden al protagonista recuperar la memoria. Al borrar el recuerdo, también suspende el dolor.

El caballo de Troya, un elemento clave en la victoria de los griegos Melinda Sue Gordon/Universal Pic

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