La adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero cuenta con batallas contra monstruos, una hechicera y decenas de pretendientes sedientos

La Odisea: una guía básica para sentarse a disfrutar de la película de la que todo el mundo habla

25 de julio de 2026 00:01 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

Ya se sabe que La odisea será épica, dado su director (Christopher Nolan), su duración de casi tres horas y las gigantescas cámaras IMAX utilizadas para rodarla.

Basada en un antiguo poema griego de Homero, la película, ya en los cines, cuenta la historia de Odiseo (Matt Damon), que pasa 10 años intentando regresar a casa con su esposa, Penélope (Anne Hathaway), y su hijo, Telémaco (Tom Holland), tras la caída de Troya. También forman parte del reparto Robert Pattinson, en el papel de Antínoo, el principal pretendiente de Penélope, y Zendaya, en el papel de la diosa Atenea.

Se puede haber leído el poema en el colegio secundario, pero no hay ningún texto que se deslice como pergamino al estilo Star Wars que refresque la memoria; la película nos sumerge de inmediato en las últimas semanas de la travesía de Odiseo.

Aunque muchas partes de la historia —el caballo de Troya, la intervención de los dioses, cualquier mención a la magia— son decididamente ficticias, los historiadores coinciden en general en que, en algún momento, tuvo lugar un conflicto entre los griegos y los pueblos de Anatolia (la actual Turquía), donde se encontraba la antigua ciudad de Troya. Probablemente, el poema fusiona varias escaramuzas, incursiones y rivalidades comerciales reales en un legendario asedio de diez años.

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Esto es lo que hay que saber antes de sentarse a disfrutar de la película que arrasa en los cines del mundo.

¿Cuándo transcurre La odisea ?

La Odisea comienza tras la caída de Troya

Es aproximadamente el año 1200 A.C., y la guerra de Troya, que duró una década, acaba de terminar. Los acontecimientos del poema épico abarcan la década siguiente. (Sí, si estás haciendo cuentas, esto significa que Odiseo habrá estado lejos de su familia por 20 años al final de su viaje de regreso a su reino de Ítaca).

¿Por qué estalló la guerra de Troya?

Todo empezó por una mujer cuyo nombre probablemente hayas oído: Helena. Por un lado estaba la ciudad de Troya, de la Edad del Bronce; por el otro, una coalición de antiguos reinos griegos.

Lupita Nyong'o como Helena Imdb

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Helena (Lupita Nyong’o), la mujer más bella del mundo (también conocida como “el rostro que lanzó a mil navíos”), estaba casada con Menelao (Jon Bernthal), rey de la ciudad-estado griega de Esparta. Mientras Menelao estaba fuera, Paris, un joven príncipe de Troya, le hizo una visita. Las versiones difieren sobre si sedujo a Helena y la convenció para que lo acompañara de vuelta a Troya, o si la secuestró, aunque Homero parece inclinarse por la versión de la seducción.

A Menelao no le hizo ninguna gracia. Convenció a su hermano, Agamenón (Benny Safdie), rey de Micenas, otro antiguo reino griego, para que liderara un ejército hacia Troya con el fin de saquear la ciudad y recuperar a Helena.

La campaña duró 10 años. Fue una masacre, pero los griegos acabaron saliendo victoriosos, gracias a Odiseo y a su estratagema del caballo de Troya.

¿Qué era el caballo de Troya?

El caballo de Troya, un elemento clave en la victoria de los griegos Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Aunque no sepas nada más sobre la guerra de Troya, probablemente te suene la expresión “caballo de Troya”, que ha pasado a formar parte del léxico como metáfora de algo que parece inofensivo, pero que esconde malicia. Esta referencia antigua aparece con frecuencia en la cultura popular, incluso en series como Bob Esponja y Doctor Who.

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En este caso, el nombre es bastante literal: se refiere a un gigantesco caballo de madera hueco en cuyo interior se escondieron Odiseo y varias decenas de soldados como medio para penetrar en las murallas de Troya.

¿Cómo funcionó esto? Tras un largo día de combate contra los troyanos, Odiseo y sus hombres parecieron admitir la derrota, retirándose del campo de batalla y dejando atrás solo al soldado Sinón (Elliot Page) y al enorme caballo, que colocaron frente a las puertas de la ciudad.

Elliot Page como Sinón Imdb

Sinón explicó a los troyanos que el caballo era una ofrenda de paz a la diosa Atenea. Los troyanos se lo creyeron y arrastraron la supuesta ofrenda al interior de las murallas, para celebrar lo que creían que era el fin de la guerra. Cuando la ciudad se durmió, Odiseo y sus hombres salieron y abrieron las puertas al ejército griego que esperaba al otro lado, con lo cual tomaron por sorpresa a los troyanos y provocaron la rendición de la ciudad.

¿Qué ocurre tras la guerra?

Para Odiseo, por fin, llega el momento de regresar a Ítaca tras haber estado alejado de Penélope y Telémaco —ahora ya un adolescente— durante 10 años. Aquí comienzan los acontecimientos de La odisea, que narra el angustioso viaje de Odiseo.

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Zendaya como la diosa Atenea Imdb

Por el camino, se encuentra con monstruos marinos, un cíclope, los tentadores cantos de sirena y una hechicera, Circe (Samantha Morton), que convierte a los hombres en cerdos. Menos mal que cuenta con Atenea, la diosa de la sabiduría, que vela por él.

¿Qué está pasando en Ítaca?

Penélope, que era apenas una adolescente cuando Ulises partió, tiene ahora unos treinta y tantos años. (Nolan la hace parecer mayor; Hathaway tiene 43 años, aunque Damon, con 55, tiene más o menos la misma edad que Odiseo al final de su viaje).

Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Penélope ha atraído a decenas de pretendientes —prácticamente toda la población de hombres jóvenes y ricos de la isla— que se alojan en el palacio, listos para abalanzarse sobre ella si tan solo admitiera lo que a ellos les parece obvio: que Odiseo probablemente esté muerto. Están dispuestos a asesinar a su hijo y hacerse con el trono.

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Penélope, sin embargo, nunca se rinde. En una entrevista con la revista Time, Hathaway afirmó que tanto ella como Damon interpretaban La odisea como una historia de amor entre almas gemelas. Penélope ideó diversas estrategias para mantener a raya a Antínoo y al resto de pretendientes.

¿Qué es la ley de Zeus?

Se trata de un acuerdo implícito entre anfitriones y viajeros, y lo hace cumplir Zeus, el protector de los forasteros y los huéspedes. Los anfitriones están obligados a proporcionar comida y refugio a los viajeros, de quienes, a su vez, se espera que sean corteses y no se queden más tiempo del debido. Incumplirla se consideraba un grave riesgo; aquel forastero que llamaba a tu puerta podría haber sido un dios disfrazado.

¿Quiénes son algunos de los otros personajes principales?

En la adaptación de Nolan, Nyong’o interpreta no solo a Helena, sino también a su hermana, Clitemnestra, que está casada con Agamenón. Sí, las dos hermanas están casadas con los dos hermanos. (Si quieres saber más sobre lo que ocurre entre Clitemnestra y Agamenón tras la guerra, echa un vistazo a la trilogía Orestiada de Esquilo).

Charlize Theron (Calipso) y Matt Damon (Odiseo) Imdb

Charlize Theron también aparece en el papel de Calipso, una ninfa que retiene a Odiseo en su isla durante siete años con la esperanza de convertirlo en su marido inmortal.

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Otros personajes destacados: John Leguizamo interpreta a Eumeo, el porquero ciego y amigo de la infancia de Odiseo; Mia Goth es Melanto, una doncella al servicio de Odiseo y Penélope; Himesh Patel es Euríloco, el segundo al mando de Odiseo, y Bill Irwin es Polifemo, el cíclope al que Odiseo deja ciego con una estaca.

Travis Scott (Demodocus) Imdb

El rapero Travis Scott también aparece en esta versión interpretando a un bardo. Nolan ha declarado que incluyó al personaje porque quería hacer referencia a cómo se había transmitido el poema de forma oral, en un paralelismo con la cultura hip-hop moderna.

¿Qué relación hay entre La odisea y La Ilíada?

Ambos poemas épicos son obra de Homero, y varios personajes, entre ellos Odiseo, aparecen en ambos. La Ilíada es, en esencia, la precuela: abarca las últimas semanas de la guerra de Troya. (Aquiles es el protagonista; Odiseo es un personaje secundario).

La odisea comienza aproximadamente diez años después de los acontecimientos de La ilíada.

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¿Recuerdo algo sobre que Odiseo mató a su padre y se casó con su madre?