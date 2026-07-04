Qué tiene que tener un jardín para llenarse de mariposas año tras año

Valeria Burrieza 4 de julio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Una mariposa que se posa sobre una flor suele interpretarse como una visita casual. Sin embargo, cuando las mariposas aparecen con frecuencia en un jardín, rara vez es una coincidencia.

Detrás de cada ejemplar hay una trama mucho más compleja: una planta donde la hembra depositó sus huevos, una oruga que encontró alimento para crecer, una crisálida protegida entre las hojas y finalmente una mariposa que busca néctar para alimentarse.

Buddleja stachyoides, una fuente de néctar necesaria para las mariposas Gentileza Claudia Nardini

Por eso un verdadero jardín de mariposas no es simplemente un espacio con flores atractivas. Es un ecosistema diseñado para acompañar todas las etapas de la vida de estos insectos.

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En tiempos en que las ciudades pierden biodiversidad y los polinizadores enfrentan múltiples amenazas, crear uno de estos jardines se ha convertido en una de las formas más efectivas de devolverle vida al paisaje doméstico.

Un jardín de mariposas es un ecosistema diseñado para acompañar todas las etapas de la vida de estos insectos

¿Qué es un jardín de mariposas?

Es un jardín diseñado para atraer, alimentar y permitir la reproducción de las mariposas. La diferencia fundamental con un jardín convencional es que no se piensa únicamente en las flores que visitan las mariposas adultas. También se incorporan las llamadas plantas hospederas, aquellas sobre las que las mariposas ponen sus huevos y que servirán de alimento a las futuras orugas. Sin ellas, las mariposas pueden visitar el jardín ocasionalmente, pero difícilmente se establecerán allí.

Un jardín de mariposas exitoso combina dos tipos de vegetación: plantas hospederas y plantas nutricias o nectaríferas. Las primeras alimentan y sostienen la vida de las orugas, mientras que las segundas alimentan a las mariposas adultas.

La oruga de la popular Monarca del Sur (Danaus erippus) depende de especies como la asclepia melífera (Asclepias mellodora) y el tasi o doca (Oxypetalum solanoides) Ines Clusellas

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El secreto está en las plantas hospederas

Cada especie de mariposa tiene preferencias muy específicas. La popular monarca del sur (Danaus erippus), por ejemplo, depende de especies como la asclepia melífera (Asclepias mellodora) y el tasi o doca (Oxypetalum solanoides). Sin estas plantas, las hembras simplemente buscarán otro lugar para reproducirse.

Algo similar ocurre con las espejitos (Dione spp.), cuyas orugas se desarrollan sobre distintas pasifloras como Passiflora caerulea y Passiflora misera.

La aristoloquia (Aristolochia triangularis) es otra especie clave porque hospeda a la llamativa mariposa borde de oro (Battus polydamas), una de las más vistosas de la argentina.

Estas relaciones son el resultado de millones de años de evolución conjunta y explican por qué las plantas nativas suelen ser mucho más valiosas para la biodiversidad que muchas especies exóticas ornamentales.

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Asclepia mellodora, una especie que soportará mordiscos para mantener sanas a las voraces orugas Gentileza Romina Galeota y Candela Castro

Las flores que atraen a los adultos

Una vez transformadas en mariposas, las necesidades cambian: ahora el objetivo es encontrar fuentes de néctar.

Para eso conviene incorporar una buena diversidad de especies con floraciones escalonadas a lo largo del año. Entre las más visitadas aparecen la Salvia guaranitica, Salvia pallida, Verbena bonariensis, Verbena montevidensis, Lantana megapotamica, Lantana montevidensis, Buddleja stachyoides, Baccharis articulata, Oenothera affinis y Zinnia peruviana.

La diversidad es fundamental. Cuanto más variada sea la oferta floral, mayor será la cantidad de especies de mariposas que podrán encontrar alimento.

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Salvia guaranitica y Zinnia peruviana ofrecen abundante néctar y funcionan como estaciones de alimentación para las mariposas Archivo Revista Jardin

Aceptar que las hojas serán comidas

Este es quizás el aspecto más difícil para muchos jardineros: las orugas comen y, a veces, comen mucho. Un jardín de mariposas exitoso implica aceptar hojas perforadas, brotes parcialmente consumidos y algunas plantas menos perfectas.

Lo que a simple vista podría parecer un problema es, en realidad, es la prueba de que el sistema funciona. Cada hoja mordida representa alimento para una futura mariposa.

Oenothera affinis y Lantana megapotamica, dos aliadas para crear un jardín más vivo y lleno de mariposas Archivo Revista Jardin y Candela Castro

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Errores que arruinan el proyecto

Existen algunos errores frecuentes que pueden arruinar el proyecto. El principal es el uso de insecticidas. Incluso productos considerados suaves pueden afectar huevos, orugas y adultos.

También conviene evitar una excesiva limpieza del jardín. Las mariposas necesitan rincones protegidos, hojas secas y cierta complejidad vegetal para completar su ciclo.

Otro error habitual es plantar únicamente flores llamativas sin incorporar especies hospederas. En ese caso se obtiene un jardín atractivo para visitas ocasionales, pero no un verdadero refugio para la reproducción.

Los jardines de mariposas funcionan mejor cuando imitan la estructura de un ecosistema natural

La combinación de herbáceas, arbustos y trepadoras crea distintos estratos de vegetación y multiplica los microhábitats disponibles.

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Las pasifloras pueden trepar sobre cercos o pérgolas. Las salvias y verbenas aportan floración prolongada. Los arbustos nativos ofrecen refugio y protección frente al viento.

Baccharis articulata Gentileza Candela Castro

A medida que el sistema madura comienzan a aparecer no solo mariposas, sino también abejas nativas, escarabajos polinizadores, aves insectívoras y otros organismos que enriquecen el jardín.

Un jardín de mariposas es, en realidad, una pequeña reserva de biodiversidad en la que cada planta cumple una función específica. Cada flor alimenta y cada hoja puede convertirse en el comienzo de una metamorfosis.

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