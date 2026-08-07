Amarillo en el baño: el color inesperado que ilumina, alegra y suma personalidad

Reservado durante años para cocinas, cuartos infantiles o detalles de color, el amarillo rara vez figura entre las opciones más elegidas para el baño. Acá, diez propuestas que demuestran que puede convertirse en un aliado poderoso. Mercedes Lombardo 7 de agosto de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Si existe un ambiente de la casa donde solemos jugar sobre seguro, es el baño. Blancos, grises, revestimientos neutros y materiales atemporales siguen liderando las elecciones a la hora de proyectar espacios que se asocian al bienestar y la rutina cotidiana.

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a aparecer propuestas que desafían esa convención y se animan a incorporar color de formas cada vez más creativas. Entre ellas, el amarillo, que se destaca como una de las apuestas más audaces e interesantes.

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La paleta monocromática unifica superficies y aporta una identidad contundente sin perder delicadeza. Maia Croizet

Asociado a la luz, el optimismo y la vitalidad, es un tono capaz de modificar la percepción de un ambiente casi de inmediato. En espacios chicos potencia la claridad; en baños amplios, crea focos de interés; y cuando se usa estratégicamente, puede transformar un rincón funcional en uno de los más memorables de la casa.

En superficies completas, cubriendo paredes o sectores de ducha, generan una experiencia inmersiva. Otras veces, alcanza con una estructura metálica, un mueble o un revestimiento puntual que define la atmósfera del espacio.

El espejo de líneas curvas y las piezas sanitarias blancas introducen contraste y ayudan a equilibrar el conjunto. Se eligió terrazo (Pimux) en función de la paleta. Maia Croizet

Lejos de los prejuicios que suelen asociarlo con un color difícil o demasiado llamativo, estos baños muestran que el amarillo puede ser versátil, elegante y atemporal. Sea en pequeñas dosis o como protagonista, la clave está en lograr el equilibrio para que aporte energía sin perder armonía.

Cuando el color también transforma la luz

Más que un recurso decorativo, el panel traslúcido amarillo funciona como un dispositivo espacial. Al filtrar la luz y colorear las visuales, convierte la ducha en una experiencia inmersiva y demuestra cómo un único elemento puede cambiar por completo la atmósfera de un ambiente.

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Aunque sonaba muy provocativa en la teoría, esta luminosa mampara vidriada aterrizó sin turbulencias en la casa menorquina del arquitecto Luis Laplace. “Ahora que la vieron, todos la quieren”, asegura. DANIEL SCHAEFER

Un acento vibrante

En este baño dominado por el blanco, el amarillo aparece en las estructuras metálicas de guardado, que suman funcionalidad y carácter. La combinación con el verde agua de las paredes y las plantas genera una paleta fresca, luminosa y descontracturada.

Estanterías de chapa de hierro pintadas de amarillo (Taller Números Primos). Revestimiento de azulejos cuadrados (Acuarela) con contraste de pastina negra. Mesada de concreto reforzado con fibra de vidrio sobre mueble flotante enchapado en guatambú. Grifería (FV). Bachas ‘Country’ (Ferrum). FOTO: Javier Picerno

La estantería abierta aporta almacenamiento sin recargar visualmente el espacio. Pintada en un amarillo intenso, se convierte en la pieza que organiza toda la composición y demuestra que el color también puede incorporarse a través del equipamiento

La calidez de la madera y el amarillo

Los revestimientos cerámicos cuadrados aportan ritmo y personalidad, mientras que el mueble suspendido de madera clara introduce una cuota de equilibrio. Una combinación que suaviza la intensidad del color y aporta una sensación acogedora.

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“Queríamos un baño infantil colorido, pero nos vimos limitados por lo que había disponible en ese momento. Finalmente, elegimos el amarillo y jugamos con los colores en las juntas”, dice Cecilia Espinosa, dueña de casa. FOTO: Santiago Ciuffo

La presencia del amarillo en las superficies principales genera una imagen compacta y coherente. El tabique revestido con pequeñas venecitas suma textura y privacidad sin interrumpir la continuidad visual del conjunto.

Una versión sofisticada

Aquí el amarillo se aleja de su faceta más lúdica para intervenir en un lenguaje elegante. El mueble suspendido dialoga con la piedra de fuertes vetas horizontales, mientras que la bacha negra y los detalles metálicos construyen una atmósfera refinada.

Originalmente ambientado en dorado y mármol, el toilette se actualizó con este moderno espejo encajonado. Magalí Saberian

Un recorrido de color

El revestimiento acompaña el desarrollo del espacio y atrae la mirada hacia el sector húmedo. Combinado con paredes blancas y madera natural, el amarillo adquiere protagonismo sin reducir la sensación de amplitud.

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Mesada de Silestone (Mármoles Dodera) y mueble flotante (FS Integral Services). La sorpresa son los azulejos cuadrados en brillante amarillo (Cerámica Cerart). Daniel Karp

Amarillo de pared a pared

La decisión de revestir paredes y mueble con la misma paleta produce un efecto envolvente y alegre. La geometría repetida de los cerámicos aporta orden visual, mientras que los sanitarios blancos equilibran la composición.

En este antebaño, el color toma toda una pared, y asimismo la mesada y el estante inferior. Santiago Ciuffo

Un rincón que no pasa inadvertido

La bañera revestida en cerámicos amarillos transforma una pieza utilitaria en un verdadero foco de atención. El contraste entre el color vibrante y el piso de tono neutro ayuda a destacar el volumen y refuerza la luminosidad del conjunto.

En esta casa, los baños asumen un rol protagónico. A cada uno le asignamos un tono distinto, que contrasta con la base neutra del resto de los ambientes. Al abrir la puerta de cada baño, el color estalla en las paredes, generando una bienvenida alegre e inesperada”, cuenta Andrea Real, de Estudio Trama. Santiago Ciuffo

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Una combinación inesperada

El amarillo encuentra un compañero ideal en el revestimiento rosado del plano de apoyo, una mezcla poco habitual pero muy efectiva. El espejo circular negro, las líneas simples de la grifería y la paleta cálida convierten a este rincón en una muestra de cómo combinar colores con audacia sin perder armonía.

El gran arco que contiene el lavatorio es protagonista. Para el revestimiento, eligieron azulejos de pequeño formato en amarillo y amaranto. seven h. zhang

El foco está en los detalles

Lejos de quedar reservado para revestimientos o accesorios, aquí el amarillo toma protagonismo en el mueble bajo mesada. El resultado es una atmósfera luminosa y actual, donde el diseño funcional se combina con una cuota de audacia que aporta carácter sin perder frescura.

En el toilette, Estudio Trama diseñó un mueble en el mismo amarillo que usaron en otros ambientes de la casa. Santiago Ciuffo

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