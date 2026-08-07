Un abogado y psicólogo buscó un departamento para reformar

El estudio Alonso Franchini transformó un departamento de Palermo en un hogar sumamente personal, donde arquitectura y diseño se ajustan a los pedidos de su dueño. Ariana Pérez Artaso 7 de agosto de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Diez años atrás -puede que más-, la arquitecta Claudia Alonso y la interiorista Constanza Franchini -fundadoras del estudio Alonso Franchini- asesoraron a Gustavo en lo que por aquel entonces era su hogar. Por eso, cuando sus profesiones y el deseo de tener un espacio más cómodo para la vida social impusieron la necesidad de un cambio, el abogado y psicólogo ya sabía a quién llamar. Los tres se conocían; sabían lo que en equipo podían hacer. Y se lanzaron a una nueva aventura.

Iluminación (Iluminación Agüero). MAIA_CROIZET

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“Antes de que Gustavo comprara el departamento, recorrimos distintas opciones para evaluar cuál tenía el potencial de convertirse en el lugar que imaginaba. Más allá del estado de cada propiedad, nos interesaba entender si su estructura podía acompañar la forma en que quería vivir. Para nosotras, el proyecto comenzó en ese momento”, recuerda Franchini.

Adaptar las formas

La búsqueda de Gustavo era clara: quería recibir a amigos y que la cocina fuera parte de los encuentros.

Cortina americana (Hunter Douglas por Florencia Franchini). Sillón y mesas (Landmark). MAIA_CROIZET

Otra de sus necesidades era dejar de hacer home office desde su living-comedor. Pronto, dieron con este departamento de 120m2 en Palermo que tenía gran potencial para lograrlo.

Banco quebracho blanco (Barba Carpintería). Iluminación (Idea por Fábrica de Luz). Jarrones (Quintana Casa). MAIA_CROIZET

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“Si bien el departamento estaba listo para mudarse, no era lo que Gustavo necesitaba. Por eso, replanteamos por completo la distribución de los espacios”.

La reforma integral -que sumó un lavadero en lo que era un toilette- derivó en un departamento personalizado, donde cada espacio responde a una forma de vivir: la de Gustavo.

Cuadros (Virginia Codo). Escultura Raybaud (Quintana Casa). Mesa comedor (United Stone). MAIA_CROIZET

El revestimiento de paraíso laqueado poro abierto negro unifica todo el sector social y reaparece en el dormitorio principal, dando continuidad al recorrido.

Con el avance de la obra, y siempre en colaboración con el dueño de casa, la socias emprendieron la selección del mobiliario móvil y, hacia el final del proceso, la curaduría de obras de arte y objetos que terminaron de completar la propuesta.

Abierto y personal

Mueble de cocina (diseño del estudio y fabricación de Carpintería P&P). MAIA_CROIZET

El departamento, que originalmente tenía un living-comedor y una cocina parcialmente cerrada por una pared divisoria, se transformó, logrando un gran ambiente social mucho más abierto y personal, en el que la cocina se integra a la vida cotidiana.

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Marmolería (De Stefano). Grifería (Cortes). MAIA_CROIZET

Un módulo especialmente diseñado permite ocultar el sector de cafetería cuando no está en uso.

Satisfacer una búsqueda

Arquitecta Claudia Alonso e Interiorista Constanza Franchini. MAIA_CROIZET

Lo que más nos gusta del departamento de Gustavo es que materializa lo que esperaba. Es de él, lo identifica. Para nosotras eso es importantísimo. ” — Arquitecta Claudia Alonso e interiorista Constanza Franchini

Un escritorio; dos profesiones

Mueble escritorio (diseño del estudio y fabricación de Carpintería P&P). Cortina americana (Hunter Douglas por Florencia Franchini). Silla (Landmark). Maia Croizet

Uno de los puntos a favor de este departamento fue la posibilidad de montar un estudio. Gustavo es abogado y psicólogo. Acá se encarga de tareas propias de su estudio y atiende pacientes, gracias a la posibilidad de quedar completamente separado del resto de los sectores.

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Una puerta oculta separa el área pública de la privada. Esta, al igual que el mueble TV, fue diseñada por el estudio y fabricada por Carpintería P&P. Marmolería (De Stefano). MAIA_CROIZET

“La selección de mármoles y granitos negros incorpora diferentes terminaciones y procesos artesanales; por ejemplo, el estante bajo el televisor fue completamente tallado a mano”.

Suite principal

Los dos dormitorios que tenía el departamento se transformaron en una gran máster suite con vestidor de doble circulación y su propio baño.

Revestimiento respaldo (Carpintería P&P). MAIA_CROIZET

Desde el inicio hubo una premisa: el negro sería el gran protagonista.

Cortinas y ropa de cama (Florencia Franchini).Mesa de luz (Landmark). Iluminación (Fábrica de Luz). MAIA_CROIZET

“La búsqueda estuvo puesta en construir profundidad a través de los materiales, combinando distintas texturas, terminaciones y reflejos para lograr una atmósfera sofisticada sin perder calidez”.

Único

Cortina (Florencia Franchini). Percha Valet (Quintana Casa). Vestidor (diseño del Estudio y fabricación de Carpintería P&P). Banco (Landmark). MAIA_CROIZET

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“Armamos el vestidor teniendo en cuenta las preferencias de Gustavo. Nos interesa trabajar desde lo único y lo personal, no desde una fórmula preestablecida. Por eso cada proyecto es diferente: surge de quien nos convoca”.

Espejos (Felicitas Córdoba). Iluminación (Fábrica de Luz). MAIA_CROIZET

Con un nuevo diseño

Marmolería (De Stefano). Revestimiento y griferías (SBG). MAIA_CROIZET