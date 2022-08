Amor amarillo: 18 ejemplos de Living Armá tu Casa para usar el color que enciende los ambientes

Con tantas tonalidades como usos, el amarillo es una carta de triunfo para salir de la neutralidad. Para ver su efecto en casa reales, seleccionamos algunas opciones de Living Armá tu Casa, nuestro buscador de fotos que tiene filtros por color para que la búsqueda sea más ágil y la posibilidad de ver la nota completa.

Máxima expresión

Pileta ‘Luxor’ (Johnson Acero) con monocomando ‘Temple’ (Barugel). Javier Picerno

Experta en el uso del color, artista plástica Luisa Freixas hizo de su propio hogar una obra lúdica. El amarillo es una constante en las producciones y los muebles que le dan una fuerza vibrante al departamento reformado por la Arq Dolores Otamendi, Dado Estudio.

Cocina pintada de amarillo ‘SW 6906’ (Sherwin Williams), igual que el amoblamiento (Battista) y las banquetas (Números Primos). Piso de marmeta ‘Tundra Grey’ (De Stefano). Javier Picerno

“La casa de Monet en Giverny tenía la cocina celeste y el comedor diario amarillo. Y me encantó”, dice Luis Freixas sobre este ambiente tan atractivo.

Consola con tapa verde (Dado Estudio) y banquetas (Galería Ensemble). Javier Picerno

Fondo y forma

En el comedor, mesa ‘Tulip’ con sillas ‘Bertoia’ (Arquimadera). alfombra (El Espartano). estantería de madera hecha a medida. Javier Picerno

“En un punto me di cuenta de que la casa ya no me representaba, era demasiado minimalista”, dice la investigadora y autora Carolina Perrot. Ahí entraron en juego los detalles que renovaron la ambientación: el fondo amarillo de la estantería destaca los objetos de uso diario.

Conejo de cerámica con suculentas (Pasionarias del Bajo) sobre la mesa ratona de madera (Tienda Palacio). Javier Picerno

Todo un cambio

Antes. En la pared, lámina enmarcada. Daniel Karp

Después de 8 años volvimos a la casa de Luis Villafañe, creador de Regiacasa Flores & Deco y vimos cómo había cambiado su casa sin obra, solo con la renovación de la decoración. El foco visual, se lo lleva la obra ‘Helado Amarillo’ de Ricky Crespo.

“En estos años, aprendimos que es importante incorporar objetos a medida que van apareciendo; esperar a que haya un lugar para cada cosa”

Identidad

Mural y retratos en carbonilla de la serie ‘Madurez’ (Marisa Frate). Tapiz recuperado y almohadones traídos del Norte. Sillón (Poltron). Velador (La Merello). Daniel Karp

Marisa Frate, artista plástica y dueña de casa, tomó parte de la pared del living para pintar este mural. Las maxiestampas y el color reflejan la alegría de sus habitantes.

Por convicción

El verde del pasillo se eligió para realzar, por oposición, el rojo de la cómoda y de las cortinas. Magalí Sabrian

La explosiva combinación de amarillo con rojo y con verde, no deja a nadie indiferente en el departamento de la arquitecta Camila Monge.

Izq.: Banqueta (Harturo) y mesas bajas, diseño de Monge. El asiento del sofá (Apatheia) se cubrió con un género verde (Casa Almacén). Cuadro (Romina Salem). Lámpara de yute (Estudio Doble A). Magalí Sabrian

Con amarillo ‘6676′ de Sherwin Williams pintaron franjas para un efecto de movimiento. “Además, toma el ángulo para abrazar el sofá e integrar el espacio”, agrega Camila.

Divisor

Los paños de vidrio difuso evocan el tradicional estilo Martelé. Javier Picerno

En este loft del barrio de Barracas, la arquitecta Cecilia Fidanza ubicó los muebles en el centro para que se lucieran las paredes y los ventanales. Las sensaciones que produce la luz del sol a través de la estructura de vidrio repartido que divide el living del dormitorio, es un espectáculo a parte.

Lámparas colgantes (Iluminarte Quilmes). Mesas de luz, cómoda y perchero con ruedas (Modulouno). Ropa de cama, almohadas, almohadones, manta y pie (todo, Lote Propio). Banco de madera (Familia Echaide). Javier Picerno

Mirar hacia arriba

Con audacia de artista y paciencia de artesana, Rosa Benedit dibujó en panales de fibrofácil con esmalte sintético. Pompi Gutnisky

“Me parece fabuloso pintar el techo, una costumbre de siglos que ahora muy pocos practican. Es una buena alternativa para los que no se animan al color de lleno”, dice la diseñadora Rosa Benedit.

Y ahora hacia abajo

Amoblamiento de pino tea recuperada con mesada de mármol de Carrara (El Progreso Marmolería Mecánica). Campana industrial (Teknoventilación). Mesón de madera (Rajatabla). Albano García

El piso en damero recrea el clima de época de esta cocina en un PH de 1920 y, gracias al color, se une sin tensiones a los detalles más modernos, como los estantes, la isla y las lámparas de fibras naturales.

Textiles

Sofá y sillón circular con almohadones (todo de Casa Almacén). Alfombra (Kasbah). Mesa baja (Sur del Cruz). Lámpara colgante (Compañía Nativa). Daniel Karp

En los meses de aislamiento, la interiorista Marina Maizetegui cambió la sobriedad de un living formal por esta moderna combinación de amarillo y rosa. Las fundas tienen la ventaja de que son lavables.

Mirada experta

Los dos sofás (Mariana Pussacq Deco) tienen colchonetas en panamá ‘Blanco 51’ con vivos en terciopelo ‘Grafito 61’, el mismo género y color de las fundas de base. Almohadones en terciopelo ‘Verde 86’ y ‘Amarillo 87’ (todo de Casa Almacén). Santiago Ciuffo

La lit de repos es la pieza central en el living de Mariana Pussacq, alma mater de Casa Almacén. Para incorporar la presencia energética del amarillo, recurrió a una combinación con azules y turquesas.

Liviano

Mesada de concreto sobre mueble flotante enchapado en guatambú. Grifería (FV). Bachas ‘Country’ (Ferrum). Azulejos cuadrados (Acuarela) con pastina negra. Javier Picerno

Entre los tonos neutros, las estanterías de hierro (Taller Números Primos) emergen para darle un toque de color al baño de los hijos del interiorista Matías Hajnal.

Paisajismo

25 macetas amarillas son el foco de atención de este balcón diseñado con ingenio Javier Picerno

Un panel de pino amurado y barnizado por Hernán Milberg, dueño de casa fue la base para este particular jardín vertical.

El atractivo está en la disposición en serie y en que las macetas tienen el mismo color, que puede ser de origen o a pincel casero.

Mesa en hierro y petiribí. Sillas Tulip amarillas (Mercado Libre). Lámpara colgante ‘T’ (I Wish). Sillón (Cúbica Muebles). Mesa estilo Noguchi (Mercado Libre). Javier Picerno

En el interior del departamento, las sillas y los almohadones en el mismo color marcan la continuidad entre el living y el comedor.

Pocos metros

Nes tiene una colección de suculentas (Microscopio) entre las que habitan una figura de Yoda y un Playmobil (Los Amigos de Lusi). Daniel Karp

Nes, artífice de Soy Amo de Casa se encargó personalmente de convertir un monoambiente oscuro y minimalista en un hogar colorido con espacios definidos. En los 36 metros cuadrados, la constancia del amarillo es una decisión para generar un clima de buena energía.

Recibidor

Siguiendo el color de la puerta de entrada, el locker que trajeron del Cotolengo de Don Orione sirve como recibidor, marca el espacio de recepción y se destaca en ambiente amplio y claro.