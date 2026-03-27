Área chill y nueva línea de préstamos en dólares: el banco que marca presencia en la muestra

Como main sponsor de Experiencia Living Remeros Beach 2026, Banco Macro despliega un stand que es sinónimo de hospitalidad premium

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La ansiada cuarta edición de Experiencia Living es ya una realidad: la esperada muestra de arquitectura e interiorismo curada por la revista Living podrá visitarse hasta el 19 de abril. Son 14 los departamentos completamente intervenidos por referentes del diseño que este año abren sus puertas para conocer las nuevas tendencias, a lo que se suma un paseo de compras, charlas, foodtrucks y otras novedades especiales.

La presencia de Banco Macro, main sponsor de esta nueva edición, se apoya en una propuesta cuidada y alineada con el espíritu de la expo. El stand, estratégicamente ubicado a metros del ingreso, da la bienvenida y marca el tono del recorrido transformando el concepto tradicional de atención bancaria en una experiencia de bienestar premium.

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“The Macro Lounge & Concierge” se llama el espacio donde los clientes y el público en general pueden acercarse a conocer la propuesta de valor de la entidad. Para empezar, el lugar no tiene sillas ni escritorios (como en una sucursal bancaria tradicional), sino amplios sillones y un servicio de cafetería y bebidas frías.

Pero además quienes visiten el stand cuentan allí con un Punto de Autogestión Digital en el que podrán darse de alta como clientes a través de un QR o reconocimiento facial. Ser cliente de Banco Macro tiene un beneficio inmediato: un exclusivo Kit Beach Macro para usar en la soñada “Playa Macro”, uno de los reductos más buscados en Remeros Beach.

“Lo que queremos es que el público se sienta cómodo, tanto en el stand como en la playa, incluso si quieren hacerse clientes en el momento”, explicó el gerente divisional de AMBA de Banco Macro, Santiago Chillado. Y agregó: “Aprovechamos la ocasión para anunciar nuestra línea de préstamos en dólares: tenemos mucho para impulsar al sector inmobiliario y para seguir acompañando el crecimiento real de la economía”.

Santiago Chillado, Gerente Divisional de AMBA en Banco Macro.

Financiación en dólares para nuevos proyectos

En línea con este enfoque integral, en los últimos días Banco Macro presentó una nueva línea de préstamos en dólares orientada a clientes Macro Selecta. La propuesta surge en un contexto de mayor dinamismo del mercado y apunta a ofrecer herramientas de financiación competitivas tanto para la compra de primera como de segunda vivienda, así como para la adquisición de vehículos o el desarrollo de proyectos personales, sin necesidad de desarmar inversiones en curso.

Dentro de esta iniciativa se destaca el nuevo Préstamo Hipotecario en Dólares, con condiciones pensadas para adaptarse a distintas necesidades: se otorga en dólares estadounidenses, con una tasa fija del 11,50% TNA, plazos de hasta 60 meses y montos de hasta USD 1.000.000, financiando hasta el 50% del valor de tasación del inmueble bajo el sistema de amortización francés.

Asimismo, se incorpora una alternativa exclusiva para quienes necesitan acceder al capital de forma anticipada antes de concretar la venta de una propiedad actual.

Con esta propuesta, la entidad busca acompañar el crecimiento de la economía real y reforzar su presencia en el sector inmobiliario con soluciones que amplían las alternativas del financiamiento tradicional.

El original espacio de Banco Macro en el ingreso de Experiencia Living.

Beneficio en entradas para clientes Macro

Banco Macro ofrece un ahorro del 50 por ciento pagando con Tarjetas de Crédito Macro, sin tope de devolución. Las entradas ya pueden adquirirse en entradauno.com

Conocé más en www.macro.com.ar

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