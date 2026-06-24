Cómo elegir un buen sofá: las claves de fabricantes e interioristas para comprar uno cómodo y duradero

24 de junio de 2026 07:40 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Por costo (incluyendo tiempo de búsqueda), dificultades logísticas y su gravitación central en la vida diaria, pocas compras estresan como la de un sofá. Además de mostrarles modelos lindísimos y actuales de casas que visitamos, compartimos excelentes consejos datos para estar listos antes de hacer el primer pago.

En un rincón del estudio de la arquitecta Ximena Fontán Balestra, colorido elegante para acompañar un sillón blanco y techos altístimos. Javier Picerno

Recurrir a un interiorista de quien tengamos referencias para hacer un sillón a medida ofrece una garantía de calidad. También, la recomendación de un conocido sobre uno probado en su casa. Es la manera de empezar a contestar la eterna pregunta: ¿dónde compro un sillón?

Dónde y para qué

“Lo primero es definir el uso y el espacio: no es lo mismo pensarlo para un playroom o un living diario, donde la prioridad es el confort (sin olvidar el diseño), que el de un living más formal (sin olvidar el confort). En este último caso, se busca algo un poquito más estructurado: si el sofá es demasiado blando y arrugado, por ahí no queda tan bien", nos dice la interiorista Rosa Benedit que, abajo, nos muestra uno hecho a medida para un proyecto reciente de diseño interior.

"Hicimos a medida los sofás para este living largo, que no es un rectángulo perfecto. Tenían que recorrer el espacio y poder armar distintas situaciones sociales sin apoyarse en las paredes", nos explcó Benedit. Pompi Gutnisky

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Si no van a estar contra la pared, fijarse en el aspecto de la espalda del sofá es fundamental.

Un ejemplo de sofá "más armado", este modelo de La Feliz. Atrás, obra de María José Rojas y lámpara mid-century amurada traída de Londres.

El diseñador de interiores Sandy Cairncross coincide. “Ahora, se busca más la comodidad. Hace unas décadas, los sofás tenían una profundidad de 80cm; hoy pueden llegar hasta 1,20m, lo que te permite recostarte o pasar allí un buen rato”.

El escritorio/consultorio que creó Sandy Cairncross para Experiencia Living 2026, un mullido sillón (El Garage Deco) con almohadones de Nuts. Santiago Ciuffo

Remitirse a las pruebas

“Hay dos tips que tengo siempre presentes al elegir un sofá. Primero, que sientas que te ‘absorbe’. Para mí, es fundamental esa sensación de que el sofá me abraza. El otro es que la altura de los apoyabrazos te resulte realmente cómoda, algo a veces no se tiene muy en cuenta, pero es importantísimo", nos dijo el interiorista Iván Nahas.

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Un sillón ‘Cóndor’ se acompañó con un juego de mesas laqueadas y una alfombra de lana tejida en telar (todo de Bull). Gentileza Emma Livingston

También en cuanto a la comodidad, la arquitecta e interiorista Adriana Randazzo no se quedó corta en su consejo de poner el cuerpo. “Aunque no es tan habitual en los locales comerciales, creo que hay que sentarse por lo menos 10 minutos en el sofá: recién ahí podés llegar a sentir cómo responden el asiento y el respaldo. Y si te quedás 15, mejor”.

Para su espacio en Experiencia Living 2026, Randazzo eligió el modelo 'Lucía' de Poltron Design, una marca que usa con frecuencia, tapizado con géneros de Zanav. JONATHAN REICCHOLZ

Ya que estamos en tren de pruebas presenciales, un truco básico y clásico para evaluar la solidez de un sofá es levantar ligeramente una de sus esquinas delanteras. Si la esquina opuesta se eleva al mismo tiempo y sin que la estructura se tuerza, es buena señal, aunque no una prueba definitiva de calidad.

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Estructura y relleno

El relleno favorito para todas las casas de diseño consultadas es la espuma de poliuretano “soft”. Se trata de una versión de goma espuma que tiene rebote y recupera su forma con facilidad. Ponerle vellón por encima o relleno a granel son los trucos para conseguir un efecto mullido.

Sillón en L (Estudio Leti Rocco) con fundas. Mesa baja (Paul French Gallery). Javier Picerno

Y respecto del uso de resortes dentro de la espuma, Matías Lomniczy, de Quintana Casa dice: “Con una buena base de cinchas cruzadas, no es necesario sumar resortes. Además, la calidad de la goma espuma es cada vez mejor, lo que permite prescindir de ellos”. Basta con probar el sofá en la tienda para corroborar preferencias.

“Hacerle un un ‘pillow’ (colchoncito relleno de guata) al sofá te permite renovarlo con frecuencia usando distintas fundas y mantenerlo limpio fácilmente cuando hay mascotas y niños”, dice la interiorista Leticia Rocco.

Formas en el espacio

Sillón en L

Una forma que se elige mucho es el esquinero o en L. Si bien requiere de bastante espacio, puede reversionarse con un puf que se saque y se ponga cada vez que quieran apoyarse los pies.

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En casa de los dueños de Bruto Estudio, sobre el sofá en forma de L heredado, almohadones de Compañía de Blockprint. Biblioteca (diseño Estudio YME) en caño pintado blanco y guatambú macizo. Santiago Ciuffo

Hay que considerar que se deben dejar liberados entre 60 y 80 centímetros para circular alrededor del sofá.

Sofá en L a medida (Estudio Simple Arquitectura), con fundas para convivir con las mascotas de la casa y almohadones en consonancia con los colores de los pisos. Anabella Sor

La estructura es el alma del sofá:tiene que soportar peso por años. En general, suele ser de madera maciza, seca y sin nudos. ¿Las más comunes? Saligna, álamo o petiribí.

Curvos

Estos sofás están en tendencia. Estéticamente maravillosos, ocupan más lugar en que uno tradicional de largo similar, por lo que se recomiendan para espacios grandes, aunque su belleza tiente.

Los sofás curvos tapizados en lino son un diseño exclusivo de las interioristas Celina Azpiroz y Malena Perkins para esta casa en Nordelta, al igual que la mesa circular de cuero y las mesas de arrime. Lámpara colgante (Estudio Molé). Javier Picerno

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Modulares

Los sillones modulares suelen ser profundos–alrededor de 1,20m–y bajos, y responden al creciente deseo de “echarse” al llegar a casa. “Tiene que ver con una tendencia que va más allá del mobiliario: usar ropa holgada, comer comida natural y buscar una postura relajada”, reflexiona Carolina Tencaioli, fundadora de Línea Neta.

En este modelo modular de Helmut, el tercer bloque puede funcionar como puf independiente, o cumplir el rol de mesa ratona extra con una gran bandeja.

Los sillones modulares tienen la ventaja de que suelen pasar por cualquier puerta, evitan los izajes y permiten configuraciones distintas según la situación.

La arquitecta Malola Canay en su casa, para la que también eligió un modelo de Helmut. Santiago Ciuffo

Para sofás con respaldos cortos, es fundamental contemplar almohadones que sobrepasen la línea final y permitan apoyar bien la espalda y la cabeza.

Acá, un diseño de MADO realizado por Quintana Casa.

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“A más edad, más altura. Un sofá de de 45cm de alto, 90cm de profundidad y respaldo recto es más amable para la gente mayor. Además, su colchón debería a ser más rígido.” — Matías Lomniczy, de Quintana Casa

Géneros y color

La mayoría de los diseñadores consultados sugieren usar colores neutros y claros, por varios motivos: son fáciles de combinar, dan sensación de amplitud si el espacio es chico, no sufren tanto desgaste al lavarse y se bancan la exposición al sol (el tussor teñido, por ejemplo, se mancha bastante rápido al recibir rayos a través de a ventana).

Sofá 'Flow' (Impronta Sillones) en la casa del diseñador César Lago

“No hay ningún género que resista al sol. Pero una pana veluti sintética, por ejemplo, puede reemplazar un terciopelo y va a resistir mejor el desgaste, por más que las texturas y el peine, en detalle, sean distintos”, dicen en Impronta Sillones. “Y hay que ser sinceros: tampoco existen telas inmunes a los desgarros”.

Sillón (Barrionuevo Arquitectas). Sillas ‘Celine’ del diseñador brasileño Jader Almeida para la firma Sollos (Solsken). Daniel Karp

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Algo que sí contemplan casi todos los catálogos que circulan en el mercado son géneros con tratamientos antimanchas. “No es que no se mancha la tela, sino que es menos absorbente en esta versión y da tiempo a limpiarla una vez que se le vuelca algo encima”, aclara Lomniczy, de Quintana Casa.

Hacer a medida

Si se puede, siempre es buena idea hacer el sofá a medida, sobre todo cuando los espacios no son estándar.

El sillón amurado, diseño de Estudio Método con género de Tienda Mayor. Espejo envejecido (Estudio Método). Pompi Gutnisky Pompi Gutnisky

Abajo, un sofá hecho a medida para un living de pocos metros y donde tenía que cumplir con varias funciones, ya que se trata de un espacio muy valorado por el dueño de casa y le da uso todos los días.

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La arquitecta Aylén Costantini hizo a medida este sofá para su cliente, con uno de los brazos inclinados para que pudiera recostarse a leer. MAGALI SABERIAN

“Diseñamos el sofá a medida, con varios detalles. Del lado izquierdo, un apoyabrazos inclinado, que complementamos con una lámpara de pie para que el dueño de casa pudiera recostarse a leer”, nos explica la arquitecta Aylén Costantini.

Magalí Saberian

“El sector derecho se pensó para mirar la tele de frente y estirar las piernas sobre un módulo que puede separarse y funcionar como puf independiente. Al apoyabrazos de ese sector se lo hizo bien ancho para que sirva como soporte cómodo para la computadora o un cuaderno”.

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