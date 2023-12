Compartimos con ustedes los motivos que nos llevaron a elegir cada una de las fotos que se consagraron como “foto de tapa” este año. (Sí, la de diciembre también).

escuchar

En orden de aparición, van las tapas con su correspondiente mes y, ampliada, la leyenda que ponemos bajo el título grande, un clásico de los números de Living.

1. Una casa abierta al verde

El autor de la foto fue Santiago Ciuffo; la estilista, Laura Saint-Agne, y la autora de la nota, la arquitecta Inés Beato Vassolo.

De esta reforma nos encantó todo: que partiera de un clásico chalet sobre el lote de una antigua quinta en Martínez, que sus dueños fueran una pareja de arquitectos, ver la recuperación artesanal de las tejas junto a una apertura asombrosa. “Esto es una ‘casa-quincho’, lo opuesto a un recinto cerrado. No hay afuera ni adentro, y todos los ambientes bordean el jardín, que está en el centro del terreno”, nos dijeron Sebastián Dasseville y Gabriela Storiale dueños de casa y al frente del Estudio x4arq. Mirá la nota completa acá.

La construcción al fondo del terreno conservó la pileta con forma de riñón y se amplío sobre el lateral del lote. Santiago Ciuffo

2. Historias de campo

La foto es de Javier Picerno; el estilismo y el texto de la nota, de Lucía Benegas.

Amamos esta casa estilo campo en San Antonio de Areco: nos conquistaron los colores y las obras de su dueño -el fotógrafo José Pereyra Lucena- y la historia azarosa de cómo fue que llegó a alquilarla. No dejen de leerla haciendo click acá. Ya que estamos, les contamos que siguieron las coincidencias: unos meses más tarde, Living visitaría a la dueña de esta casa, la fotógrafa Céline Frers, en su nuevo hogar de Salta.

Al fondo de galería de color gauchesco, una obra de José Pereyra Lucena. Javier Picerno

3. Una cocina irresistible

Foto de Daniel Karp, estilismo de Carolina Otero y texto de Viviana Álvarez.

Cuando decimos que la cocina de la arquitecta y decoradora Ana Barrio, integrante de Grupo Pauta, lo tiene todo, no estamos hablando de chiches tecnológicos. Es luminosa y transparente; moderna, pero cálida; de un verde que la hace súper actual sobre muebles clásicos, tiene superficies hechas con los últimos materiales, bien combinadas con madera y fibras naturales. Volvé a ver la casa entera acá.

Con la naturaleza como leitmotiv, los muebles de la cocina se hicieron en verde. Daniel Karp

4. Signo de los tiempos

Foto de Javier Picerno, estilismo de Karina Contini y texto de Viviana Álvarez.

Nos encantan los dueños que le sacan el jugo a su casa, algo que acá pasó lo por partida doble... y triple. La pareja protagonista de esta historia se jugó a vender su casa durante la pandemia para buscar un ingreso mediante un alquiler en medio del tembladeral. Con el producto de la venta, compraron un PH a reformar con un local a la calle y dos departamentos, uno de los cuales habitan y es el que les mostramos en la nota completa.

Para tener un estar amplio, derribaron el hall de entrada y las paredes que dividían la cocina del living. Javier Picerno

5. Vivir con color

Foto de Javier Picerno. Producción y texto de Lucía Benegas.

No son comunes las casas con tanto color, y nos pueden. En la de Flavia “Mumi” Mihanovich, diseñadora y cabeza del equipo creativo en Jazmín Chebar, era una fija. Tanto nos gustó la mezcla audaz, logradísima y vivible de este living que elegimos la foto igual, aunque no cupiera la leyenda bajo el título. Mirenla acá, es fantástica.

“Siempre tuve la fantasía de una mesa de juego, como las que se veían antes. Igual yo no juego a las cartas, solo me la imaginaba como un lugar para trabajar desde casa”, comparte Flavia. Javier Picerno

6. Sentirse transportados

La foto es de Javier Picerno; el estilismo, de Laura Saint-Agne y el texto, de la arquitecta Inés Beato Vassolo.

Un artista y empresario que también estudió interiorismo reformó la casa de su infancia para mudarse con su familia. El resultado es riquísimo, como pusimos en la leyenda: un paisajismo (en un espacio chico) que te hace sentir en Brasil y un living para acurrucarse en invierno. Integración y apertura. Un espíritu cool y muchísimo detalle. Privacidad en la suite, y también en el estudio en la tercera planta, porque se aprovechó el lote acotado yendo hacia arriba. Para leer y releer.

El camino de acceso a la casa nos transporta a los dibujos curvos de las veredas de Río de Janeiro; el dibujo se logró usando dos tonos distintos del piso ‘Piedrex’ (Edfan). Javier Picerno

7. Corriente a favor

Fotos de Javier Picerno, estilismo de Karina Contini y texto de la arquitecta Inés Beato Vassolo.

No era fácil superar la originalidad de esta propuesta. Al demoler una pared en la reforma que estaba haciendo en su propia casa, la arquitecta Ana Ottone, del estudio Ottone-Victorica, se encontró con esta columna de forma singular y decidió incorporarla al esquema del espacio social. Como sabemos que los “antes y después” les gustan tanto como a nosotros, los invitamos a ver un verdadero contraste de épocas haciendo click acá.

El balcón, con paisajismo de Clara Victorica, se sumó astutamente a los interiores para convertirlo en refugio tropical y fuelle verde contra el ruido y las miradas vecinas. Javier Picerno

8. Aniversario

Foto de Magalí Saberian, producción de Mariana Kratochwil y texto de Inés Marini.

En cada número aniversario, nos imponemos un desafío: TODO tiene que ser espectacular. Acá se reúnen muchas cosas: la vuelta el ruedo con los viajes al interior después de la pandemia, una casa que perseguimos por mil motivos y bajo todas las luces posibles, una silueta sencilla que contiene eso que llamamos hogar. Les dejamos el link a la increíble casa de Céline Frers en las afueras de Salta.

¡Cómo no íbamos a viajar para traerles esta casa! Magali Saberian

9. Un lujo

Fotos de Daniel Schaeffer y texto de Inés Marini y Mariana Kratochwil.

“Suele ocurrir que los arquitectos no muestren donde viven porque no es lo que hacen para sus clientes, pero a nosotros no nos resulta incómodo. A esta altura, la gente sabe por qué nos busca”, nos decía el arquitecto argentino Luis Laplace desde su casa de Menorca. Qué buena historia, la de él con su pareja, su profesión y su casa, y la de nuestra larga charla por zoom. Un privilegio que nos dejó muchísimas reflexiones. Click acá para verla completa.

Cada espacio, una delicia en la casa menorquina de Luis Laplace. Daniel Schäfer

10. El cuarto propio

Fotos y estilismo de Pompi Gutnisky y texto de Daniela Rossi.

La foto elegida pertenece a un chalet de Benavídez que se renovó por primera vez en 40 años con un exelente resultado. Nos despertó el anhelo de un lugar donde retirarse a pensar, a trabajar en los proyectos propios, esos que necesitan momentos de serenidad sostenida. ¿Somos nosotros, o estamos todos buscando reinventarnos? Para encontrar inspiración, miren la nota completa acá.

Demoliendo la pared que dividía el living del comedor, se logró un ambiente único apenas sectorizado por la arcada. En vez de dejar que pasara desapercibida, las interioristas decidieron resaltar ese límite con pintura amarilla. Pompi Gutnisky

11. No se puede pedir más

Fotos de Javier Picerno, estilismo de la arquitecta Eugenia Cides y texto de Lucrecia Álvarez.

Escuchamos “loft en una ex carpintería” y sonaron las sirenas. La completísima información sobre la reforma de este espacio en Martínez y la genialidad de su dueño nos dieron muchísima satisfacción: el verde, la luz, la huella personal, una belleza que no es pretenciosa, el evidente gusto coleccionista. Qué más que volver a verla acá.

La biblioteca Thomson iluminada con focos de heladera tiene tesoritos, como las miniaturas de clásicos modernos y hasta un Playmobil de cirujano-dentista, como el dueño de casa. Buen humor. Javier Picerno

12. Siempre en casa

Con foto de Javier Picerno, estilismo de Clara Llorente y texto de Lucrecia Álvarez, esta es la tapa edición de diciembre, que en pocos días llegará a los kioscos. ¡Nos vemos!

Botón de muestra de una obra espectacular. Javier Picerno