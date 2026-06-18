Decorar con rayas: ideas simples para animarse en todos los ambientes

Mercedes Lombardo 18 de junio de 2026 00:05 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Las rayas tienen algo único: nunca pasan de moda, es más, se mantienen sin perder vigencia en cada temporada. Es que su versatilidad es innegable: pueden ser protagonistas o acompañar, sumar ritmo o aportar calma, agrandar un espacio o hacerlo más acogedor.

LIVING rayas Santiago Ciuffo

En esta selección, aparecen en versiones muy distintas, pero con un hilo en común: siempre conviven con otros elementos. Se mezclan con texturas nobles, con dibujos más orgánicos, con colores neutros o acentos intensos.

Si hay algo que admite reinterpretaciones infinitas, son las rayas, en textiles hasta pintura, pasando por cerámicos y pequeños gestos decorativos.

Color que marca el ritmo

En el cuarto de Anna, hija de la interiorista Kim Stephen, las franjas anchas pintadas en rosa en la pared aportan energía y ordenan el ambiente. Clásico del estilo inglés, acá los colores y estampas se combinaron sin miedo: la cabecera de la cama está forrada en terciopelo, los almohadones combinan dibujos y el cover es cuadriculado.

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Cover (Designers Guild). La puerta abierta permite ver el pasillo con un mapamundi de fieltro traído de Londres (The Conran Shop). Gentileza Bureaux House

Para tener en cuenta

Rayas verticales : estilizan y elevan visualmente.

Rayas horizontales : ensanchan y generan sensación de continuidad.

Rayas marcadas : suman energía y carácter.

Rayas suaves o en tonos neutros: ordenan sin saturar.

Otro secreto es no temerle a la mezcla: rayas con rayas (en diferentes escalas), rayas con flores o incluso con animal print.

Un recorrido con impacto

En el emblemático Equitable Building de Los Ángeles, este loft con un profundo tono masculino apostó por un particular rayado que atraviesa de una pared a la otra a través del piso. El ritmo continuo potencia la perspectiva y alarga visualmente el pasillo, convirtiendo un espacio de paso en protagonista.

Atravesando el largo pasillo intervenido en pintura epoxi con efecto rayado, se accede al centro de la planta.

Una base que define el espacio

Para la diseñadora Flavia Mihanovich, los colores no tienen secretos. Sabe cuáles le gustan, cuáles se lucen mejor en géneros con peso y, también, que si no encuentra el género que busca, siempre puede crearlo. Para el living, Flavia eligió un sillón cómodo y sobrio que acompañó con almohadones estampados y una alfombra a rayas hecha a medida.

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Una alfombra con diseño marcado organiza el living y se convierte en el punto focal, incluso en ambientes neutros. Santiago Ciuffo

El recurso más simple: los textiles

En la casa de Cala Zavaleta, actriz, artista y gestora cultural, los textiles fueron clave a la hora de renovar. El cuarto que da al frente es el más fresco de todos, tiene un dúo de camas vestidas con acolchados rayados que equilibran la sobriedad del diseño de las camas y mesa de luz.

Los acolchados (Ikea) se acompañarom con dos collage a tono. Pompi Gutnisky

Revestido de diseño

Amante del color, la arquitecta Sara Plazibat se animó a apostar por rayas verticales en cerámicos rectangulares. Las piezas colocadas en franjas suman una capa de diseño a un sector que suele estar exhento de objetos y elementos decorativos.

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En una tendencia detectada, los cerámicos rectangulares (pero no ya en el corte ‘Subway’) se combinaron con los colores de los materiales del proyecto para lograr una trama divertida. FOTO: Daniel Karp

Un detalle que transforma

Con apenas unas líneas pintadas, la escalera del arquitecto Fernando Malenchini se vuelve única. “Pinté así la escalera por una idea que tomé del instagram de mi amiga Charlotte Lawson Johnston: @cljhome”, confiesa. Una intervención simple con gran efecto.

Santiago Ciuffo

El piso como protagonista

Siguiendo con las intervenciones de Fernando Malenchini, en la se animó a pintar los pisos con epoxi. Las rayas grises y blancas delimitan, ordenan y funcionan como base para equipamientos y objetos más llamativos.

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Las rayas grises y blancas en el piso forman una muy resistente alfombra de pintura epoxi. Santiago Ciuffo

Un tapizado que marca el tono

En esta casa actualizada por la decoradora Agustina Cerato la incorporación de colores fue clave. En el playroom en particular, el sofá define el estilo del ambiente. Combinado con otros textiles y una ilustración a tono, suma una mezcla relajada.

Santiago Ciuffo

9. Sumar sin recargar

En versiones suaves y poco contrastadas, el recurso de las rayas aporta textura y ritmo sin alterar la sensación de calma.

Para el respaldo y la ropa de cama (Proyectarte Online), se optó por la neutralidad. El cuadro (Alicia Erbin) fue un hallazgo de Monge durante su recorrido por Estilo Pilar, en 2016. Camila Monge, dueña de casa. Magalí Saberian

Clásico que siempre funciona

Las clásicas rayas en celeste y blanco se aplican en los respaldos de este dormitorio infantil ideado por la decoradora Sol Palou. La opción por los tonos neutros es un recurso atemporal que se adapta a distintos estilos y suma elegancia.