Cómo sumar un escritorio al dormitorio sin resignar comodidad

Sea para trabajar, leer o simplemente tener un lugar tranquilo donde concentrarse, hoy el escritorio ganó su lugar en uno de los ambientes más privados de la casa. Mercedes Lombardo 4 de agosto de 2026 00:01 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Hace tiempo el dormitorio dejó de estar dedicado exclusivamente al descanso. En tiempos en que la gente puede trabajar a distancia y los metros cuadrados valen oro, los espacios se aprovechan al máximo y más si lo que tienen para ofrecer es un poco de quietud y silencio. En ese nuevo escenario el matrimonio del escritorio en el cuarto es cada vez más frecuente.

En lo de la arquitecta Laura Cachau un mismo mueble funciona como soporte de la televisión y escritorio. Santiago Ciuffo

Lejos de las fórmulas únicas, las posibilidades para armarse un escritorio en el cuarto son tan diversas como los espacios. Integrado a una biblioteca o a una mueble de guardado; en una pared libre, junto a la ventana o incluso en un rincón que estaba desaprovechado. En los cuartos infantiles y adolescentes, suele ocupar un lugar central y acompañar el crecimiento y los cambios de uso a lo largo del tiempo. Con soluciones a medida, muebles multifunción, puestos compartidos y rincones que aprovechan la luz natural: más allá de los metros, la clave está en encontrar la ubicación y lograr que el espacio de trabajo dialogue con el resto.

"Nos encanta trabajar en casa; a veces es desordenado, pero nos permite estar con los chicos y mostrarles que nuestras profesiones son algo lindo que se puede disfrutar en familia”, nos cuenta la Arq. Maray Apellaniz, dueña de casa y socia de Estudio Z Daniel Karp

En esta selección, ocho dormitorios que proponen distintas maneras de incorporar un escritorio sin alterar el equilibrio del ambiente.

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Un escritorio para dos

Ubicado junto a la ventana, este escritorio corrido aprovecha una pared completa para crear dos puestos de estudio independientes sin ocupar más espacio del necesario.

Diseñado para compartir, el escritorio recorre toda la pared y ofrece lugar para libros, materiales y objetos personales. El mural de inspiración selvática ayuda a jerarquizar visualmente el sector. Camas diseñadas por MeMo. Alfombra (Elementos Argentinos). Escritorios y consolas (Ukelele). Sillas (Estudio Te). El mural es de Tinta Chini. La cercanía a la ventana garantiza buena iluminación natural durante el día, mientras que la distribución mantiene despejada la circulación hacia las camas. Foto: Javier Picerno

Trabajar con salida a la terraza

La ubicación junto al ventanal transforma al escritorio en un lugar privilegiado para estudiar o trabajar, con vistas al verde y conexión directa con el exterior.

Frente a la terraza, el escritorio recibe abundante luz natural y disfruta de una perspectiva abierta que amplía visualmente el dormitorio. Javier Picerno

Sencillo pero lleno de diseño el rincón combina un escritorio de Marini Estudio y una silla de La Feliz con un cuadro del artista Martín Villalonga.

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La continuidad entre interior y exterior convierte el rincón de trabajo en un lugar especialmente agradable para concentrarse o leer. Javier Picerno

Aprovechar cada centímetro

Un espacio angosto junto al balcón se convirtió en una estación de trabajo completa gracias a un mueble diseñado a medida que suma guardado en altura.

En el acceso al dormitorio principal, la pared del escritorio se revistió en melamina ‘Olmo Finlandés’ (Faplac). Javier Picerno

La carpintería incorpora escritorio, cajón y alacenas superiores en una única pieza que aprovecha al máximo un sector residual.

Ubicado junto a la abertura, el puesto de trabajo gana luz natural y vistas sin interferir con el área destinada al descanso. Javier Picerno

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Dos en uno

La estructura de guardado que acompaña la cama incorpora una superficie de trabajo compacta, integrando dos funciones en un único diseño.

Guardado superior, respaldo y escritorio conforman una composición continua que optimiza uno de los muros principales del dormitorio. Maia Croizet

El escritorio nace naturalmente de la carpintería y funciona como apoyo para trabajar, estudiar o usar la computadora.

El escritorio, la cama con cajones y el mueble colgante se hicieron en el mismo material y color, estudio Vara. Silla ‘Cesca’ (Landmark). Maia Croizet

Escritorio integrado al mueble de guardado

Una superficie de trabajo liviana se desprende de la cómoda y aprovecha una pared libre para crear un rincón de estudio funcional sin sumar piezas ni recargar el ambiente.

Estantes flotantes y una superficie de trabajo compacta conforman un sector de estudio práctico y despejado. La integración con el mueble bajo permite optimizar el espacio y mantener el orden visual. Maia Croizet

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Diseñado por la arquitecta Sara Plazibat, el escritorio gana carácter de la mano de su pie de esferas.

La continuidad entre la cómoda y el escritorio genera una composición única que aprovecha el largo de la pared. Una solución simple y elegante para incorporar un lugar de trabajo dentro del dormitorio. Maia Croizet

Entre dos ventanas

Instalado en la esquina más luminosa del cuarto, el escritorio aprovecha la luz natural que ingresa desde distintos frentes. Diseñado por la Arq. Cecilia Fidanza, este espacio rodeado por grandes ventanales, ofrece una ubicación privilegiada dentro del dormitorio.

Silla y escritorio (Nativa Muebles). Lámpara con base de roble y cerámica artesanal (ThiaraK + I Wish). Alfombra persa antigua (Deco Vintage New). Javier Picerno

Aprovechar la doble altura

La ubicación, balconeando el living, permite trabajar con una vista amplia y aprovechar la luz. Escritorio (Ziromy), silla de petiribí y asiento de cuero (Landmark). Santiago Ciuffo

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En este loft, el escritorio se ubica junto a la baranda de la entreplanta para sacar partido de las visuales, la amplitud y la luminosidad del espacio.

La mesa funciona como un elemento independiente que delimita sutilmente el sector de trabajo dentro de una planta abierta. Santiago Ciuffo

Un escritorio que acompaña la calma

Compacto y de líneas livianas, este modelo encuentra su lugar entre el guardado y la salida al jardín sin alterar la atmósfera relajada del dormitorio.

Escritorio y silla (Bull Buenos Aires). Placard con puertas laqueadas entablonadas y tiradores de lenga (MTD Arquitectura). Foto: Maia Croizet

Ya sea integrado a una biblioteca, reemplazando una mesa de luz, aprovechando un rincón residual o mirando al jardín, el éxito de un escritorio en el dormitorio depende menos de los metros disponibles que de encontrar la ubicación adecuada y diseñarlo como parte del conjunto. Así, el espacio de trabajo se suma de manera natural a las rutinas cotidianas sin perder de vista la función principal del ambiente: el descanso.

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