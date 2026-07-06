Elegancia atemporal: te damos todos los detalles de estas cuatro cocinas en negro y madera

Su protagonismo en la rutina diaria, la exigencia que tienen sus materiales y el costo de su renovación hacen que pensemos en combinaciones funcionales y duraderas para nuestras cocinas. Hoy les traemos cuatro ejemplos bien explicados que tienen como denominador común la combinación de tonos oscuros y madera y, también, una estética en consonancia con los ambientes sociales.
Como de casa
“Esta cocina es parte de una reforma integral que hicimos con mi socia y colega Tamara Langer. Originalmente estaba en otro sector y en un ambiente separado, pero los nuevos dueños la querían conectada con el comedor y punto de encuentro”, nos contó la arquitecta Inés Costanzó sobre un aspecto de una reforma integral que hizo con su estudio.
Buscamos equilibrio entre atmósfera y simpleza. El negro aporta carácter; el blanco, amplitud, y la madera, calidez.”— Arq. Inés Constanzó, del Estudio Langer-Costanzó
Algo que llama la atención es la impresión de “cocina de casa” que proyecta esta, en un departamento en pleno Centro. “La integración de los espacios, una isla protagonista, la gran mesa de madera y una selección de materiales cálidos fueron las claves para generar esa sensación de hogar”.
En línea
“Como el departamento no es muy grande, busqué crear una síntesis: los materiales y paleta se repiten en todos los ambientes, con diferentes terminaciones y detalles, pero siempre manteniendo el hilo conductor”, nos dijo la arquitecta Alejandra Nusenovich cuando le preguntamos por esta cocina de su autoría.
“Decidí conservar la mesada de granito porque siempre me interesa cuidar la economía del proyecto y no reemplazar porque sí algo que puede integrarse bien a la nueva propuesta. Acá, el negro ya formaba parte de la paleta del departamento, por lo que la mesada ayudaba a reforzar la coherencia del proyecto”.
Dudé en combinar los muebles de roble con este piso vinílico: temía que el resultado fuera ‘muy maderoso’. Pero los tonos dialogan muy bien entre sí, no compiten y aportan mucha calidez.”— Arq. Alejandra Nusenovich, a cargo de la reforma
“La heladera y el lavavajillas son panelables y el coffee station se ocultó, decisiones clave para reducir la información visual y lograr una cocina sintética”.
“Uno de los mayores logros es haber conseguido una cocina muy cálida y ordenada, a pesar de tratarse de un espacio chico y muy conectado con el resto del departamento”.
Cambio de roles
“Originalmente, living y cocina estaban separados”, nos explica la arquitecta Melina Trogolo, al frente de MTD Arquitectura. “El pedido de nuestra clienta fue tener una cocina contemporánea y elegante, con predominio de tonos oscuros, que favoreciera el encuentro y la interacción con el living durante el momento de cocinar”
Propusimos reemplazar el muro divisorio por un volumen multifuncional diseñado a medida, que hacia la cocina resuelve guardado y equipamiento y, hacia el living, funciona como soporte de TV y mueble del estar. ”— Arq. Melina Trogolo, MTD Arquitectura
“Para unificar ambos espacios se trabajó con una misma paleta de materiales: melamina símil madera, laqueados en gris y Dekton oscuro en mesadas, barra y alzada”, enumera la arquitecta.
“El hormigón del cielorraso transmite un carácter contemporáneo, urbano e industrial que quisimos mantener, pero intervinimos para generar una atmósfera más cálida y doméstica“, señala Trogolo. ”En ese sentido, destaco el equilibrio entre los tonos madera y la profundidad del Dekton oscuro“.
Sofisticada
“Quisimos compatibilizar la materialidad de la cocina con los colores del resto del departamento; que no quedara aislada de su clima sofisticado y elegante”, nos comentaron las arquitectas Marta Alalu y Melanie Sabra, a cargo de la reforma en un 9° piso de Belgrano.
“Nos gustó la idea de que todas las paredes estuvieran revestidas. Además de dar gran calidez, el sector en símil madera disimula puertas y espacios de guardado”.
“Planteamos una isla que funcionara como superficie de trabajo y, también, como punto de encuentro para compartir una comida familiar”. A eso responde el tramo en Purastone blanco con vetas grises ‘Statuarietto’ seguido, desnivel mediante, por la mesa con tapa de melamina ‘Roble Kendal’, la misma que reviste las paredes opuestas al ventanal.