Elegancia atemporal: te damos todos los detalles de estas cuatro cocinas en negro y madera

6 de julio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Su protagonismo en la rutina diaria, la exigencia que tienen sus materiales y el costo de su renovación hacen que pensemos en combinaciones funcionales y duraderas para nuestras cocinas. Hoy les traemos cuatro ejemplos bien explicados que tienen como denominador común la combinación de tonos oscuros y madera y, también, una estética en consonancia con los ambientes sociales.

Como de casa

“Esta cocina es parte de una reforma integral que hicimos con mi socia y colega Tamara Langer. Originalmente estaba en otro sector y en un ambiente separado, pero los nuevos dueños la querían conectada con el comedor y punto de encuentro”, nos contó la arquitecta Inés Costanzó sobre un aspecto de una reforma integral que hizo con su estudio.

La gran mesa de madera fue una adquisición de los dueños de casa en un mercado de pulgas. Sillas (Bull Buenos Aires). Maia Croizet

Buscamos equilibrio entre atmósfera y simpleza. El negro aporta carácter; el blanco, amplitud, y la madera, calidez.” — Arq. Inés Constanzó, del Estudio Langer-Costanzó

Bajomesadsa y alacenas en termoformado negro mate, diseño del Estudio. Maia Croizet

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Mesadas (Tus Mesadas). Dos colgantes con mucha presencia dan una luz más íntima a la mesa, acompañada por el color terracota de un gran mapa de Suiza. Maia Croizet

Algo que llama la atención es la impresión de “cocina de casa” que proyecta esta, en un departamento en pleno Centro. “La integración de los espacios, una isla protagonista, la gran mesa de madera y una selección de materiales cálidos fueron las claves para generar esa sensación de hogar”.

Banquetas de Increa para acompañar la isla, iluminada con un riel de spots direccionables: una línea que acompaña el fino estante sobre la mesada Maia Croizet

En línea

“Como el departamento no es muy grande, busqué crear una síntesis: los materiales y paleta se repiten en todos los ambientes, con diferentes terminaciones y detalles, pero siempre manteniendo el hilo conductor”, nos dijo la arquitecta Alejandra Nusenovich cuando le preguntamos por esta cocina de su autoría.

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“La cocina ya estaba abierta al hall de entrada; entonces, fue importante pensarla como parte de la imagen general del departamento”. Piso vinílico símil madera (Patagonia Flooring) Maia Croizet

“Decidí conservar la mesada de granito porque siempre me interesa cuidar la economía del proyecto y no reemplazar porque sí algo que puede integrarse bien a la nueva propuesta. Acá, el negro ya formaba parte de la paleta del departamento, por lo que la mesada ayudaba a reforzar la coherencia del proyecto”.

Muebles bajomesada y placard de roble americano, este último ranurado (todo diseñado a medida por Alejandra Nusenovich). "Incorporar una textura distinta dentro del mismo material es un detalle sutil y delicado" Maia Croizet

Dudé en combinar los muebles de roble con este piso vinílico: temía que el resultado fuera ‘muy maderoso’. Pero los tonos dialogan muy bien entre sí, no compiten y aportan mucha calidez.” — Arq. Alejandra Nusenovich, a cargo de la reforma

Se conservaron las mesadas de granito 'Negro Brasil', material noble y resistente, ideal para una cocina. En este rincón, Nusenovich lo llevó hasta el cielo raso. Apliques de pared (Huup) Maia Croizet

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“La heladera y el lavavajillas son panelables y el coffee station se ocultó, decisiones clave para reducir la información visual y lograr una cocina sintética”.

"A las ventanas existentes les agregamos persianas de Riel Americano para completar la estética y controlar mejor la entrada de luz" Maia Croizet

“Uno de los mayores logros es haber conseguido una cocina muy cálida y ordenada, a pesar de tratarse de un espacio chico y muy conectado con el resto del departamento”.

Para maximizar el espacio de guardado, al bajomesada se le agregaron dos módulos verticales en los extremos. Y, poor supuesto, el gran placard de piso a techo que oculta la línea blanca Maia Croizet

Cambio de roles

“Originalmente, living y cocina estaban separados”, nos explica la arquitecta Melina Trogolo, al frente de MTD Arquitectura. “El pedido de nuestra clienta fue tener una cocina contemporánea y elegante, con predominio de tonos oscuros, que favoreciera el encuentro y la interacción con el living durante el momento de cocinar”

Mesadas y alzada en Dekton 'Kelya' (Eurostone). Todos los artefactos de luz son de E27 Iluminación Maia Croizet

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Propusimos reemplazar el muro divisorio por un volumen multifuncional diseñado a medida, que hacia la cocina resuelve guardado y equipamiento y, hacia el living, funciona como soporte de TV y mueble del estar. ” — Arq. Melina Trogolo, MTD Arquitectura

Heladera negra (LG), para mantener todo dentro de la gama. Banquetas (Solsken). Piso de porcelanato símil madera de Ilva (SBG) Maia Croizet

“Para unificar ambos espacios se trabajó con una misma paleta de materiales: melamina símil madera, laqueados en gris y Dekton oscuro en mesadas, barra y alzada”, enumera la arquitecta.

Alacenas, cajones y bajomesadas en melamina símil madera (MTD Arquitectura). Grifería Hansgrohe (SBG). Maia Croizet

“El hormigón del cielorraso transmite un carácter contemporáneo, urbano e industrial que quisimos mantener, pero intervinimos para generar una atmósfera más cálida y doméstica“, señala Trogolo. ”En ese sentido, destaco el equilibrio entre los tonos madera y la profundidad del Dekton oscuro“.

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En el extremo de esta cocina lineal junto a la ventana, microondas y coffee station. Nuevamente, los artefactos en negro. Cortinas (La Deco Privé). Maia Croizet

Sofisticada

“Quisimos compatibilizar la materialidad de la cocina con los colores del resto del departamento; que no quedara aislada de su clima sofisticado y elegante”, nos comentaron las arquitectas Marta Alalu y Melanie Sabra, a cargo de la reforma en un 9° piso de Belgrano.

Sobre estas líneas, la arquitecta Melanie Sabra, a cargo de la reforma junto con su colega Marta Alau. En primer plano, la mesada en Purastone 'Statuarietto'. Maia Croizet

Banquetas en madera e hilo kraft (Marini Estudio). Lámpara colgante (Paraná 201). Maia Croizet

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“Nos gustó la idea de que todas las paredes estuvieran revestidas. Además de dar gran calidez, el sector en símil madera disimula puertas y espacios de guardado”.

Al fondo, la estación de café se hizo en un nicho de melamina 'Roble Kendal' (Egger) que contrasta con los muebles negros realizados por Battista. La iluminación destaca ese contraste aun más. Maia Croizet

“Planteamos una isla que funcionara como superficie de trabajo y, también, como punto de encuentro para compartir una comida familiar”. A eso responde el tramo en Purastone blanco con vetas grises ‘Statuarietto’ seguido, desnivel mediante, por la mesa con tapa de melamina ‘Roble Kendal’, la misma que reviste las paredes opuestas al ventanal.

Vista hacia la zona de fuegos, con campana y alzada en acero inoxidable, el mejor compañero para acompañar la tríada blanco, negro y madera. Maia Croizet

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