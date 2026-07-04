Con roble y hormigón como base, una joven arquitecta y su socia apostaron por un interiorismo cálido y minimalista

Paula Loughry 4 de julio de 2026 00:05 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Cuando la arquitecta Camila Btesh llegó a su departamento en el bajo de Belgrano su primera impresión fue la de un lienzo neutro y luminoso. La orientación Norte (acompañada de un frente abierto), los pisos de roble y los techos de hormigón visto eran la base perfecta para concretar su idea: una casa con personalidad y texturas. Con ayuda de Leila Matzkin, su socia en Noma Estudio, se propusieron crear juntas un interiorismo de líneas simples, donde cada pieza aportara identidad sin alterar la calma del conjunto.

El balcón cuenta con parasoles de piel microperforada que funcionan como persianas MAIA_CROIZET

El edificio presentaba una intención bastante minimalista, con mucha presencia del piso de roble y techos de hormigón. Nuestra idea fue llevarlo hacia un estilo nórdico, que es algo que nos gusta mucho. Fue como tener una cáscara neutra a la que darle nuestra impronta y personalidad.” — Arq. Camila Btesh, dueña de casa y socia de Noma Estudio

Rescatar la calidez

“Al principio fue un desafío el ver cómo equipar ese espacio social tan grande. Tenía dos paredes muy importantes con dos funcionalidades bastante diferentes: un sector para la tele y un espacio de guardado”, cuenta la dueña de casa. Aprovechando la luz, pensaron en un living en tonos arena y madera clara.

Esculturas de cerámica de Antonella Aiassa. Los cuadros son de los artistas Luis Felipe Noé, Luciana Rondolini y Ramiro Oller MAIA_CROIZET

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“Descartamos la idea de poner una biblioteca y diseñamos un mobiliario a medida que unifica el living, comedor y cocina”, cuenta. En los tres ambientes se eligieron materiales nobles, una estética que se repite en todo el departamento.

Sobre la pared se ubicaron dos estantes de Mínimo Vital que funcionan como una pequeña biblioteca. MAIA_CROIZET

Cuando el exterior se fusiona con el interior

Mesa de comedor diseñada a medida (Noma Estudio). MAIA_CROIZET

Como el departamento tiene ubicación norte, se eligieron plantas que pudieran resistir al sol directo. A pesar de que se plantó en macetas, se eligieron algunas especies altas, acorde a la escala del ambiente.

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La exuberante vegetación del balcón se cuela al interior y aporta color, frescura y una conexión permanente con el exterior. MAIA_CROIZET

En cuanto al mobiliario, la apuesta fue por una mesa y sillas de diseño vintage a tono con el piso.

Sobre una base gris, el toque de color lo dan los detalles del individual (Franca Arts & Crafts), el florerio (Ríes) y los vasos (Zara Home). MAIA_CROIZET

Museo en casa

La pared principal se concibió como una pequeña galería de arte, con una cuidada selección de piezas unidas por una misma paleta cromática: tonos tierra y plateados. En ese conjunto, la televisión se integra con naturalidad y casi desaparece.

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Sillón con módulos movibles de Helmut sobre alfombra neutra de Awanay. Mesa ratona, diseño original de Noma Estudio. Escultura de hongo de Amparo Mora. Escultura “MAR” creada por Camila Btesh. MAIA_CROIZET

“A veces no encontramos mesas ratonas que nos gusten, pero por suerte trabajamos con gente muy creativa que siempre está dispuesta a acompañarnos en ese proceso de diseño y a colaborar en inventar cosas nuevas", cuenta Camila. En el caso de su living, la búsqueda las llevó a diseñar una en mármol que combina tonos plateados. “Es como una pequeña pieza escultórica de diseño”.

Candelabros en madera (Estudio Bas). Escultura (Roman Vitali). MAIA_CROIZET

El sistema de guardado fue diseño del estudio y recorre las dos paredes del living. Saliendo de la paleta neutra, se hizo en un celeste lavado que rompe la monotonía e imprime personalidad.

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Minimalismo con calidez

Pensada como un espacio sereno y funcional, la cocina combina superficies blancas, estanterías abiertas y materiales sencillos que dialogan con el hormigón del cielorraso.

Lámpara colgante Isamu Noguchi. MAIA_CROIZET

Para la iluminación elegimos artefactos sencillos, con luz dimerizada. Nos gusta usar veladores y luces bajas. El edificio contaba con bocas puestas en el hormigón que acompañamos con luces bajo mesada, una lámpara colgante sobre la mesa del comedor y una lámpara de bolas de vidrio en el living.” — Arq. Leila Matzkin, socia de Noma Estudio

Sobre el fondo neutro, un florero con flores frescas, libros de arquitectura y pequeños objetos en azul y madera adquieren protagonismo, sumando calidez a un espacio concebido desde la sutileza. MAIA_CROIZET

Para el ventanal que se extiende a lo largo de todo el living-comedor, se eligieron unas cortinas traslúcidas que generan privacidad y permiten la entrada de luz.

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Las cortinas de lienzo además de ofrecer privacidad aportan una calidez que contrasta con el hormigón. MAIA_CROIZET

Llamado a la calma

Siguiendo la línea del espacio social, en los cuartos y baños la apuesta es minimalista: una paleta que va del blanco al beige con fuerte presencia de la madera y algunos detalles que suman personalidad.

Para el toilette y el baño principal se eligió la misma bacha y grifería. Cuadro Hebra de Johanna Wilhem. MAIA_CROIZET

“El dormitorio es el espacio más neutro y refleja la impronta que tenemos en Noma Estudio”, asegura Camila.

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Sobre una arquitectura de líneas puras, el cielorraso de hormigón aporta un sutil contrapunto de textura. MAIA_CROIZET

“Usamos mucho lino en blanco y beige y lo combinamos con madera oscura para hacer un poco de contraste. También sumamos el detalle del acero inoxidable del banco y las lámparas para generar coherencia entre los materiales y texturas”

Textiles etéreos, mesas de luz simples y una lámpara Tolomeo que dialoga con los elementos y las obras que están en el living. MAIA_CROIZET

Al igual que en el resto de la casa, acá el interiorismo encuentra su fuerza en la contención: pocos elementos, cuidadosamente elegidos, construyen un espacio de descanso que invita a bajar el ritmo.

El banco de madera y acero inoxidable introduce una cuota de calidez y funciona como un gesto decorativo tan simple como efectivo. MAIA_CROIZET

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Rincón creativo

“Para la mesa del escritorio elegimos una tapa de laca azul sobre una base de incienso, estilo caballete. Usamos el mismo tipo de madera que hay en el dormitorio y terminamos de unificar los ambientes con el mismo estilo de sillas que elegimos para el living”, explica la dueña de casa.