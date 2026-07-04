Con roble y hormigón como base, una joven arquitecta y su socia apostaron por un interiorismo cálido y minimalista

Cuando la arquitecta Camila Btesh llegó a su departamento en el bajo de Belgrano su primera impresión fue la de un lienzo neutro y luminoso. La orientación Norte (acompañada de un frente abierto), los pisos de roble y los techos de hormigón visto eran la base perfecta para concretar su idea: una casa con personalidad y texturas. Con ayuda de Leila Matzkin, su socia en Noma Estudio, se propusieron crear juntas un interiorismo de líneas simples, donde cada pieza aportara identidad sin alterar la calma del conjunto.
El edificio presentaba una intención bastante minimalista, con mucha presencia del piso de roble y techos de hormigón. Nuestra idea fue llevarlo hacia un estilo nórdico, que es algo que nos gusta mucho. Fue como tener una cáscara neutra a la que darle nuestra impronta y personalidad.”— Arq. Camila Btesh, dueña de casa y socia de Noma Estudio
Rescatar la calidez
“Al principio fue un desafío el ver cómo equipar ese espacio social tan grande. Tenía dos paredes muy importantes con dos funcionalidades bastante diferentes: un sector para la tele y un espacio de guardado”, cuenta la dueña de casa. Aprovechando la luz, pensaron en un living en tonos arena y madera clara.
“Descartamos la idea de poner una biblioteca y diseñamos un mobiliario a medida que unifica el living, comedor y cocina”, cuenta. En los tres ambientes se eligieron materiales nobles, una estética que se repite en todo el departamento.
Cuando el exterior se fusiona con el interior
Como el departamento tiene ubicación norte, se eligieron plantas que pudieran resistir al sol directo. A pesar de que se plantó en macetas, se eligieron algunas especies altas, acorde a la escala del ambiente.
En cuanto al mobiliario, la apuesta fue por una mesa y sillas de diseño vintage a tono con el piso.
Museo en casa
La pared principal se concibió como una pequeña galería de arte, con una cuidada selección de piezas unidas por una misma paleta cromática: tonos tierra y plateados. En ese conjunto, la televisión se integra con naturalidad y casi desaparece.
“A veces no encontramos mesas ratonas que nos gusten, pero por suerte trabajamos con gente muy creativa que siempre está dispuesta a acompañarnos en ese proceso de diseño y a colaborar en inventar cosas nuevas", cuenta Camila. En el caso de su living, la búsqueda las llevó a diseñar una en mármol que combina tonos plateados. “Es como una pequeña pieza escultórica de diseño”.
El sistema de guardado fue diseño del estudio y recorre las dos paredes del living. Saliendo de la paleta neutra, se hizo en un celeste lavado que rompe la monotonía e imprime personalidad.
Minimalismo con calidez
Pensada como un espacio sereno y funcional, la cocina combina superficies blancas, estanterías abiertas y materiales sencillos que dialogan con el hormigón del cielorraso.
Para la iluminación elegimos artefactos sencillos, con luz dimerizada. Nos gusta usar veladores y luces bajas. El edificio contaba con bocas puestas en el hormigón que acompañamos con luces bajo mesada, una lámpara colgante sobre la mesa del comedor y una lámpara de bolas de vidrio en el living.”— Arq. Leila Matzkin, socia de Noma Estudio
Para el ventanal que se extiende a lo largo de todo el living-comedor, se eligieron unas cortinas traslúcidas que generan privacidad y permiten la entrada de luz.
Llamado a la calma
Siguiendo la línea del espacio social, en los cuartos y baños la apuesta es minimalista: una paleta que va del blanco al beige con fuerte presencia de la madera y algunos detalles que suman personalidad.
“El dormitorio es el espacio más neutro y refleja la impronta que tenemos en Noma Estudio”, asegura Camila.
“Usamos mucho lino en blanco y beige y lo combinamos con madera oscura para hacer un poco de contraste. También sumamos el detalle del acero inoxidable del banco y las lámparas para generar coherencia entre los materiales y texturas”
Al igual que en el resto de la casa, acá el interiorismo encuentra su fuerza en la contención: pocos elementos, cuidadosamente elegidos, construyen un espacio de descanso que invita a bajar el ritmo.
Rincón creativo
“Para la mesa del escritorio elegimos una tapa de laca azul sobre una base de incienso, estilo caballete. Usamos el mismo tipo de madera que hay en el dormitorio y terminamos de unificar los ambientes con el mismo estilo de sillas que elegimos para el living”, explica la dueña de casa.