En Belgrano: Cautivados por un jardín soñado y por su historia, una pareja de arquitectos puso su sello en este depto de los años 70

Decididos a mudarse más cerca del Centro, los arquitectos Ariel Glot (socio fundador de la desarrolladora GEKA) y Romina Barja (dedicada a reformas e interiorismo a través de Barja Studio) se lanzaron a buscar una nueva vivienda. Eso sí: que tuviera espacio al aire libre para sus dos hijas era condición sine qua non. “Vimos fotos de un departamento con mucho potencial –jardín enorme con una forma poco convencional, columnas exentas, una cápsula en el medio de la planta– pero no lográbamos visitarlo: lo tenían cinco inmobiliarias y ninguna nos respondía los mensajes”, recuerdan. Un día, paseaban con la mamá de Ariel por el barrio donde queda el departamento y ella se acordó de que tenía una amiga en el edificio. A los pocos días, conocieron personalmente a la dueña de casa y su futuro hogar. Cuando entraron, todas sus hipótesis se confirmaron, pero además se llevaron varias sorpresas gratas; entre ellas, enterarse que el edificio era obra del arquitecto Julio Keselman, un referente en infraestructura, planeamiento y urbanismo.

La antigua chimenea ya no funciona, pero la reformularon para hacer un leñero que abastece a la parrilla del jardín.

Ariel y Romina ya habían reformado sus dos casas anteriores, pero esta les deparó un gran esfuerzo de logística. “Acordamos cada decisión pero, en un momento dado, para no crear confusión definimos que solo uno hablaría con los proveedores”, cuentan.

Para crear un límite sutil entre el living y el jardín, diseñaron un cerramiento modular corredizo que se pliega totalmente sobre un extremo.

“Hicimos todo lo contrario de lo que se recomienda: no bien entramos, dijimos: lo queremos, no se lo muestren a nadie más”, cuenta el arquitecto Ariel Glot. Siguió su impulso, y no se equivocó