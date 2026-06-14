En San Telmo, una espectacular casona de 1927 recobró su brillo tras años de descuidos y deterioro

“Incluso antes de conocer la casa, ya me generaba entusiasmo el barrio, el tipo de construcción y la fachada que vi desde el Street View”, cuenta el arquitecto Francisco Sherriff –al frente de Sherriff Estudio junto a su socio, el arquitecto Juan López–, quien lideró la reforma de esta propiedad de 1927 ubicada en un primer piso de San Telmo. La sorpresa explotó al entrar.

El ascenso a la casa depara una sorpresa impactante bajo la luz que emana de la claraboya. Anabella Sor

El hall de acceso es muy impactante: te recibe una escalera de mármol que te lleva en un recorrido de casi cinco metros hasta un vitral enorme, entre paredes y cielo raso con molduras. ” — Arq. Francisco Sherriff, socio de Sherriff Estudio

Vidas pasadas

La casa tuvo un recorrido menos elegante, que incluyó años como hostel y laboratorio; como resultado, estaba compartimentada, intervenida y deteriorada. “Parte del proceso consistió en desarmar esas capas para volver a revelar su esencia”, explica el arquitecto.

El arquitecto Francisco Sherriff junto a Florencia, la dueña de casa. Sillas de madera ‘Loos’ (Tortuga). Cortinas (Casa Almacén). Anabella Sor

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“A pesar de su estado de deterioro, la casa conservaba una calidad espacial, una riqueza de detalles y una identidad muy fuerte que valían la pena restaurar”

Tras doce meses de una minuciosa obra de restauración unida a una visión sumamente creativa, volvió el esplendor a la calle Tacuarí. Anabella Sor

Secretos revelados

El foco también estuvo puesto en adaptar sus 190m2 cubiertos (y los 30m2 descubiertos finales) a la vida cotidiana de la pareja dueña de casa.

Muros, cielo raso y puertas en ‘Likeable Sand’ (Sherwin Williams). La baranda de madera se funde en el entorno, ahora, en el mismo tono que el mármol circundante. Anabella Sor

La restauración del vitral estuvo a cargo de la experta María Paula Farina Ruiz y, a partir de una consultoría con la experta en color Marina Christe, decidieron tomar sus tonos principales para definir la paleta y construir los climas de la casa.

“Al espacio que se ve detrás del vitral lo dejamos despejado para que funcionara como un lugar de transición y contemplación, donde la arquitectura y la luz son las protagonistas”, explica el arquitecto. Anabella Sor

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“Nuestra intención fue poner en valor todo lo existente: mármoles, escalera, molduras, carpinterías, pisos de madera y el vitral. Muchas piezas estaban en mal estado, por lo que el trabajo artesanal que hizo el Estudio junto a un equipo de expertos fue fundamental”, cuenta Francisco.

Tanto en las molduras como en los pisos, parte de lo que vemos es original y, parte, reconstruido. Anabella Sor

Dos livings, frente a frente

“El living se pensó como un espacio dual, con sectores que dialogan sin perder carácter. Este, más luminoso y tranquilo, responde a Flor; el que se ve luego, más nocturno e introspectivo, representa a Miguel”

En el “living de Florencia”, sillón años 60 del histórico estudio Englander & Bonta, retapizado con textiles de Casa Almacén. Mesa de centro (Oromanta). Mesas de arrime (UGO Mármoles Naturales). Arreglo (La Florería de José Ángel). Anabella Sor

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Una de las operaciones más importantes fue sumar un hogar a leña, deseo expreso de los clientes. Perforaron la bovedilla para llevar el conducto al exterior y montaron un frente antiguo sobre una estructura construida en seco.

Paredes en ‘Natural Linen’ (Sherwin Williams). Cuadro (Pared). Anabella Sor

Para el living del dueño de casa, hicieron una biblioteca adelantando un muro en seco. “Sobre ese nuevo plano recreamos molduras y tableros, de modo que quedara completamente integrada al lenguaje de la casa”.

Para una atmósfera profunda, pintaron todo en ‘Connected Gray’ (Sherwin Williams). Alfombra de lana ‘Monte’ (Elementos Argentinos), mesa ratona años 60 (Englander & Bonta) y sillón ‘Chesterfield’ de cuero. Anabella Sor

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Bar hecho a partir de un mueble del Mercado de Pulgas que intervinieron con una tapa de mármol (UGO Mármoles Naturales). Florero de gres (Intervista) con arreglo (La Florería de José Ángel). Cortinas (Casa Almacén). Pisos originales, restaurados e hidrolaqueados. Anabella Sor

Nuevo, pero vintage

El baño de invitados originalmente no estaba en este lugar (acá funcionaba un vestidor).

En vez de un clásico damero, el piso granítico se hizo en cintas blancas y negras que trepan a los muros. Anabella Sor

Sanitarios vintage restaurados. Griferías (Robinet). Tótem de piedra (UGO Mármoles Naturales) con vaso (House of Gringa) y arreglo (La Florería de José Ángel). Cielo raso pintado de negro grafito. Anabella Sor

Reconversión

“El nuevo comedor se ubicó en un espacio transformado: acá convivían un baño, un pequeño patio de aire y luz, y parte de un dormitorio. Demolimos todo para generar un ambiente único y le dimos un clima más bien nocturno, contenido e íntimo”.

Pintado en ‘Svelte Sage’ (Sherwin Williams), la luz natural entra al comedor únicamente por la claraboya superior. Anabella Sor

El comedor se comunica con la cocina. Este mueble funciona como plano intermedio, que se puede abrir o cerrar por completo, y concentra muchos programas”.

Hacia el comedor, el mueble diseñado por el Estudio es cava y vajillero; hacia la cocina, coffee station y alacena. En su parte superior, esconde el sistema de climatización. Anabella Sor

Mudanza interna

La isla central, casi una mesa, funciona como apoyo auxiliar, y también para comer y trabajar. Banquetas (Estudio Te). En el piso, combinaron listones de roble con nogal para las guardas. Anabella Sor

“Trasladar la cocina hasta lo que era un dormitorio fue un desafío por las conexiones de servicios. Pero sabíamos que sería un lugar inundado de luz natural y de verde, con un ventanal protagonista. Hoy es el corazón de la casa”.

Invirtieron la apertura de la ventana para que no chocara con la grifería. Anabella Sor

El mueble (Estudio Sherriff) concentra el equipamiento: dos bachas enlosadas con grifería dorada (Robinet), horno y anafe. Mesada de Purastone ‘Travertino Navona’. Anabella Sor

Todo el ambiente está pintado con ‘Kilim Beige’ (Sherwin Williams). Anabella Sor

Ganancia

“Una decisión clave fue sacarle el techo a este patio: le devolvió su condición de exterior y lo convirtió en un pulmón para la casa. Pasó a tener un rol central, no solo como expansión sino también como articulador entre ambientes”.

El Estudio diseñó un cantero curvo que relaja al patio visualmente, con paisajismo de De Raíz Plantas. Con el tiempo, esta enredadera va a terminar de tomar el muro, reforzando la sensación de un jardín contenido. Anabella Sor

El solado, con un patrón de mosaicos graníticos en tonos neutros y una trama geométrica, es original de la vivienda. Lo restauraron y lo pulieron para dejarlo como nuevo.

Mesas y sillas de hierro (Intervista). Arriba, la terraza, que balconea hacia este pulmón. Anabella Sor

Visión estratégica

“En lo que es el dormitorio principal funcionaba la cocina. Era un ambiente alejado, chico y oscuro, pero que tenía la posibilidad de vincularse tanto con el jardín como con el patio interno. Gracias a esa ubicación estratégica, decidimos armar acá la suite”.

Para captar más luz, agregaron este ojo de buey y una puerta-ventana hacia el jardín. mesa de noche (Marini) y tronco (Mono Giraud). Todo el ambiente fue pintado en el tono ‘Kilim Beige’ (Sherwin Williams). Anabella Sor