En negro: una casa familiar con clima propio

Detrás de un volumen cerrado de hormigón, una casa diseñada en negro que se abre al jardín mediante patios internos. Paula Loughry 28 de julio de 2026 00:05 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“La idea fue hacer una casa muy cerrada hacia la calle con un muro de hormigón que tomara los bordes del terreno. Como una piel externa de hormigón totalmente opuesta a la interna, que es de vidrio y mira hacia el jardín”, explica el arquitecto Sebastián Lebuis, de CLC Arquitectos. El proyecto partía de un lote en una esquina en Puerto Nisuk, un barrio cerrado en Hudson. La propuesta de Lebuis y su socio Julián Carluccio, fue diferente a lo que se suele ver: una vivienda familiar contemporánea en la que el color negro es el gran hilo conductor.

La fachada de hormigón con una segunda planta de WPC. Alejandro Peral

Las primeras charlas con los clientes nos permitieron identificar dos aspectos fundamentales: el primero, la necesidad de construir espacios amplios, flexibles y conectados entre sí que acompañaran la vida social de la familia; el segundo, incorporar un atelier. ” — Arq. Sebastián Lebuis, socio de CLC Arquitectos

El proyecto de arquitectura, la dirección de obra y la construcción de la vivienda estuvieron a cargo de CLC Arquitectos, estudio integrado por Sebastián Lebuis y Julián Carluccio. Alejandro Peral

La mirada hacia adentro

Una escalera helicoidal, ubicada en el patio del hall de acceso, da la bienvenida a la casa. Construida en chapa negra con peldaños de madera, funciona como un elemento escultórico.

El patio seco, con un envoltorio de vidrio y hormigón visto tomó un nuevo vuelo de la mano de la escalera. Alejandro Peral

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“Al principio pensamos en una escalera tradicional de doble tramo, pero a medida que avanzaba el proyecto sentimos que había que darle otra identidad. La escalera caracol se volvió protagonista en el patio seco: tiene un estilo de museo”.

El proyecto de interiorismo de toda la casa y el diseño del mobiliario fueron realizados por Estudio PET. Alejandro Peral

Pensada para un matrimonio de 56 años con tres hijos adultos, el pedido puntual fue que los ambientes fueran amplios y cómodos para reunirse con amigos. “La dinámica familiar es muy social, por eso planteamos espacios para vivir la casa”, explican.

Butacas en cuero con estructura de hierro y mesa de arrime de nogal y mesas bajas con tapa de mármol (todo Estudio Pet). Alejandro Peral

Clientes ideales, desde un principio se pusieron en manos de la dupla: “Nos dieron la posibilidad de proyectarles la arquitectura que nosotros entendíamos que iba mejor para su estilo de vida”.

Sillón con base de madera y tapizado en terciopelo negro. Alejandro Peral

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“A pesar de lo cerrada que es la casa por fuera, en el interior buscamos la calidez total. En planta baja forramos el cielo raso en madera de kiri teñida de negro y revestimos las paredes en un nogal. Buscamos que las texturas, colores y materiales generasen un contraste respecto del afuera”.

Iluminación natural

Por la elección del color negro como base, la casa necesitaba suficiente luz natural como para generar amplitud y calidez a los ambientes. Con esa idea fue que se la organizó a partir de una secuencia de patios que incorporan el paisaje al interior y generan una relación permanente entre arquitectura y naturaleza.

Los seis patios son uno de los grandes diferenciales del proyecto. Alejandro Peral

“La casa tiene seis patios que van acompañando los ambientes, cada uno con la escala necesaria. Se desarma el muro exterior y aparecen columnas, lo que permite la entrada de aire y de luz”.

Las cortinas de lino suavizan y traen un toque cálido al área social. Alejandro Peral

En el playroom se siguió la línea del living-comedor, con techos de kiri negros y paredes revestidas en nogal.

Mesa de comedor irregular enchapada en nogal y sillas tapizadas en lino negro. Alejandro Peral

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Sofisticada y serena

La cocina se estructuró en torno a una isla que ordena la circulación. El contraste entre la calidez de la madera y la profundidad del negro genera una atmósfera sofisticada y serena.

Muebles de cocina enchapados en nogal americano, con terminación en hidrolaca poliuretánica mate. Mesada e isla de Dekton Sirius de 12 mm. Alejandro Peral

Escaleras arriba

En oposición al resto de la casa, la planta alta se pensó como un lugar exclusivo para el matrimonio. Un dormitorio principal con vestidor y baño en suite y el atelier de la dueña de casa ocupan la planta de casi 30 metros de largo.

Somier y banco de guardado integrado al pie de cama, todo en paraíso de poro abierto negro. Respaldo de cama con zócalo en el mismo material, con panel entelado en lino negro. Colchoneta al pie, tapizada en terciopelo verde. Alejandro Peral

“Reforzando la idea de que sea una casa bastante metida hacia adentro, forramos toda la planta alta en WPC. Cuando aparecen las ventanas, la mampostería se transforma en listones que dejan entrar las vistas”.

En los interiores, las paredes se revistieron con placas enchapadas en kiri negro de poro abierto.

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Mesas de luz en madera negra con tapa de mármol de Carrara. Alejandro Peral

“La planta alta tiene un estilo más net. Predomina el color negro, por eso elegimos cielos rasos blancos y pisos de madera para contrastar”.

En el baño, se mantuvo el piso de madera y el revestimiento de kiri negro con terminación en laca poliuretánica mate. Alejandro Peral

Espacio personal

“Generalmente cuando tenemos las primeras reuniones con los clientes, les hacemos preguntas para tratar de conocer la dinámica familiar, los hobbies y cómo se imaginan que sería su casa. En este proyecto, una de las premisas fue el atelier”, cuentan los arquitectos.

El atelier fue uno de los pedidos que más peso tuvo en el proyecto. Alejandro Peral

Siguiendo ese pedido, se creó un atelier para Andrea, la dueña de casa, que se dedica al arte. Es un espacio donde la luz natural, el silencio y la relación con el paisaje acompañan el proceso creativo.

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Una pausa frente al paisaje

La pileta y la galería son el centro de la vida social. Alejandro Peral

Pensando en aprovechar al máximo el jardín, se construyó una galería de casi 6 metros de largo que bordea la pileta. Equipada con dos mesas largas, los fines de semana se pueblan de amigos y familia.

Paisajismo e interiores se trabajaron en paralelo con la arquitectura. Alejandro Peral

“Desarrollamos en forma integral el proyecto de arquitectura junto con el paisajismo. En los canteros, incorporamos unas planchuelas que van generando un movimiento y ayudan a aflojar un poco la dureza del hormigón”.

Desde afuera, la vista de la escalera da la pauta de su protagonismo. Alejandro Peral

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