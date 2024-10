Es diseñadora, coleccionista y fundó una tienda y galería en las que rinde culto al diseño argentino

Sandra Hillar es la mujer detrás de Satsch, una tienda de diseño y galería de coleccionables que propone una nueva forma de entender y consumir diseño.

“El país se construye primero desde el valor de lo nacional y veo que nosotros nos equivocamos esperando la validación externa en vez de trabajar ese amor y ese orgullo de ser argentino”, asegura Sandra Hillar, fundadora de Satsch Gallery y Warehouse. “Me paso algo muy fuerte cuando caí en cuenta de que algo del legado del diseño argentino no se estaba considerando”, asegura Sandra.

Maia Croizet

Sandra es diseñadora de interiores y se formó en arte en instituciones de la talla del Fashion Institute of Technology de Nueva York o la University of Arts of London. Trabajó en reformas, tuvo una marca y produjo algunas muestras de artistas para finalmente unir esos dos mundos en Satsch.

Sandra Hillar es la cara detrás de Satsch. Gentileza Sandra Hillar

Coleccionista de alma y espíritu inquieto, sus años en el mundo del diseño y su propia curiosidad la habían llevado a investigar y conocer el trabajo de distintos diseñadores argentinos de los que se sabe poco y nada, como Lucrecia Moyano o Luis Casnati. Así fue como empezó una colección propia que en 2021 cobró un nuevo propósito de difusión, exhibición y circulación de la mano de Satsch.

En los 220 metros cuadrados de Satsch Warehouse se exhiben piezas únicas por su relevancia y belleza. Maia Croizet

Para quienes valoran el buen diseño en sus dimensiones culturales y técnicas, Stasch es toda una experiencia. Una al lado de la otra, sillas, lámparas, piezas de cristal soplado y mesas compiten por la atención en un espacio de más de 200m2 en Paternal.

Mesa de aluminio y mármol negro del arquitecto Nijelson, sillas de madera laqueada negro de Alberto Churba. Maia Croizet

De ayer y de hoy

“Empecé con esta búsqueda para hacerme de elementos que me parecían interesantes y que sabía que, después, podía no encontrar”, explica Sandra.

Izquierda: Lámpara de opalina modelo Mongolfiera, Gianni Celada para Fontana Arte 1960’s. Derecha: Sillón Arca de Paolo Piva para B&B, vidrios soplados de Alberto Churba y lámpara experimental de The Internet Office. Maia Croizet

Satsch fue creciendo y cambiando hasta tener dos sedes: una tienda de diseño curado, con sede en el complejo Espacios Estrella y, por otro lado, una galería de diseño coleccionable en Barrio Parque.

Sillones del estudio de Mario Roberto Álvarez, banqueta de Luis Casnatti, mesa baja estilo art decó. Maia Croizet

Esa colección que fue armando casi inintencionalmente incluye piezas de diseñadores de todo el país: Lucrecia Moyano, Luis Casnati, Gerardo Clusellas y Ricardo Blanco son algunas de las figuras clave. La búsqueda significó un trabajo complejo, no solo por lo que implica encontrarlos, sino porque muchos no estaban documentados. “No había fuentes de consulta siquiera”, recuerda Hillar.

El camino del diseño

Aunque Sandra es la fundadora del proyecto, la decisión de sumar a Wustavo Quiroga, gestor cultural y curador, fue uno de los grandes aciertos de esta nueva etapa. “Wustavo fue fundador y director por una década de Fundación IDA y estuvo involucrado en la muestra del MoMa de diseño latinoamericano”, cuenta Sandra. Después de dos años liderando el proyecto sola, su incorporación como director de Satsch Gallery significó una apuesta fuerte y la internacionalización del proyecto.

Conjunto de vidrios ámbar de la firma argentina Alsó. Maia Croizet

“Wustavo es un personaje emblemático, un estudioso del diseño argentino”, reflexiona Hillar. Si ella fue el motor del proyecto, la incorporación de Quiroga fue clave para la institucionalización y el crecimiento del proyecto. “Tenemos puntos de vista diferentes y creo que nos complementamos”, asegura.

Mesa y sillas apilables de Ricardo Blanco para la firma Stilka de Ceilina Castro, vidrio de Estudio CH. Maia Croizet

Junto a Quiroga avanzó en la adquisición de algunas de las piezas más importantes de la colección, como la Silla W original de César Janello, una chimenea de Amancio Williams y el acervo de piezas de Lucrecia Moyano. El es quien hoy dirige además las muestras de la galería: una de las grandes apuestas con las que se pone en relevancia a los diseñadores contemporáneos.

Maia Croizet

El juego de sillas ‘Moebius’ de Margarita Paksa y Osmar Cairola para MAC muebles acrílicos, una de las tantas piezas en estado impecable que se puede encontrar en este recinto de La Paternal.

Escritorio y silla de Luis Casnati con intervenciones artísticas de Luis Quesada. Detrás lámpara Reliq por The Internet Office. Maia Croizet

Segunda dirección

Del otro lado de la ciudad, en la sede de la galería Satsch en Juez Tedín, hace unos días terminó la muestra inaugural de Grupo Bondi para abrir las puertas de una nueva junto a Susana Dragotta y una muestra colectiva que se exhibirá en el marco del Mes de la Arquitectura y el Diseño de la Ciudad de Buenos Aires.

Mesa y sillas de Buró, diseño de Arnaldo Gaite, Reinaldo Leiro y Osvaldo Fauci, realizadas con partes modulares laqueado negro Maia Croizet

“Lo que proponemos va muy en contra de esta cuestión del consumismo tan instalada: es entender que quizás no se necesita una silla mas en el mundo”, concluye Hillar.