Es influencer, compró una casa de treinta años y para actualizarla empezó por pintarla totalmente de blanco

Escuchar

“Era la casa más linda del barrio”, dice sin dudar la diseñadora de indumentaria Carolina Berro Madero. Fue lo primero que sintió al verla. Construida en los años 90 en un barrio cerrado de Rincón de Milberg, en Tigre, la fachada enseguida le llamó la atención: “Algo de estilo de casa de campo norteamericana, con bow windows y una escalerita en la entrada”, enumera. Pero, al entrar, encontró varias cosas que no la convencieron.

Querían hacer muchos cambios, pero partían de una base sólida: la casa estaba en buen estado general –no hubo que renovar techos ni conexiones de servicios, por ejemplo–. El foco estuvo en hacer desde cero la cocina y los baños, hacer los pisos y renovar todos los interiores, en los que Carolina desplegó su talento para el diseño con la ayuda de algunas colegas y conocidos.

“No teníamos un presupuesto grande para hacer la reforma, y tampoco hubiera hecho una gran inversión, porque no siento que esta sea mi casa para toda la vida. Pero con lo que había, saqué lo mejor posible”.

El hogar –que no se usa– también fue pintado de blanco. Espejo ovalado (Ulmen), lámpara blanca (Edition Tupe).

Aunque minimalista, Carolina elige muy cuidadosamente cada una de las cosas que tiene. Del sillón modular de tendencia, muy fuera del clásico sofá cómodo, a las lámparas del comedor compradas a una artista, sus elecciones son sutiles y decisivas a la hora de diferenciarse sin perder su esencia.

“Me gusta tener detalles que no veo en todas las casas. Elegí lámparas, muebles y objetos que se distinguen sin recargar. Prefiero que la casa se vea despejada”.

Una de las últimas modificaciones que hicieron fue este ambiente, originalmente pensado por los dueños de casa para ver películas al final del día, pero que terminaron usando mucho más: “Resigné una parte del living para armarlo, ¡y al final estamos todo el día ahí! A veces hasta comemos en la mesa baja con mis hijas. Y el comedor quedó más para los fines de semana o cuando invitamos gente”.

Sillón mid century (Esto Es Regio), mesa de centro (Gloria Atelier Deco), vaso de vidrio (Edition Tupe). Lámparas colgantes (DIMM). Revestimiento de pared de machimbre pintado, televisor 'The Frame' (Samsung).

Sobre lo que menos le gusta de la casa: “Está todo compartimentado, no tiene comedor diario, hay muchas arcadas y escaleras, lugares muertos. No me haría desde cero una casa así, pero encontré la manera de aprovecharla al máximo”.