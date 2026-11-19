Pisos, bóvedas, techos, fachadas y paredes. Después de décadas de protagonismo y algunos años de menor presencia, el ladrillo vuelve a ganar terreno.

Hay materiales que intentan mantenerse inalterables, hay otros que aceptan el paso del tiempo y construyen su belleza a partir de él. El ladrillo pertenece a esta última categoría. Presente en la arquitectura desde hace más de cinco mil años, sigue ocupando un lugar privilegiado por una razón sencilla: combina durabilidad, calidez y una estética que rara vez pierde vigencia.

Toda la cubierta de la vivienda descansa sobre los muebles que configuran el perímetro del terreno. Federico Cairoli

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Las marcas de uso, las diferencias de color y las pequeñas imperfecciones que aparecen con los años suelen enriquecerlo en lugar de restarle atractivo. Su secreto está en una cualidad cada vez más valorada: la capacidad de envejecer con belleza.

Los ladrillos ‘Vista Córdoba’ están pegados a las losas de hormigón y encofrados. Todas las carpinterías son de DVH con marcos de PVC (Lusso). Santiago Ciuffo

Su regreso responde a una tendencia más amplia: la búsqueda de materiales honestos. A diferencia de otros revestimientos, el ladrillo no intenta parecer otra cosa; lo que se ve es exactamente lo que es.

Además de su valor estético, ofrece ventajas prácticas. Su inercia térmica ayuda a estabilizar la temperatura de los ambientes y su resistencia permite que se conserve durante décadas con escaso mantenimiento. En pisos interiores, techos recuperados, bóvedas de inspiración tradicional, muros vistos y fachadas, te compartimos ejemplos de sus nuevas posibilidades.

Al ras del suelo

Los arquitectos Paula Casado y Rodrigo del Castillo, del estudio CDCARQ, optaron para la reforma de la cocina por un suelo resistente, noble y duradero: el de ladrillo.

Piso de baldosas de barro cocido ‘Cotto’ (Quadri). La cocina está organizada alrededor de una alacena naranja que funciona como punto focal, el mueble de guatambú aloja lavavajillas y heladera panelables. Mesada de acero inoxidable y grifería monocomando (Peirano). MAGALI SABERIAN

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Aplicado a la vieja usanza, su caso demuestra que algunos materiales no necesitan reinventarse para seguir vigentes.

La belleza de lo existente

En muchas reformas, los techos originales de ladrillo se convierten en el principal valor del proyecto. Las marcas del tiempo aportan una riqueza difícil de reproducir con materiales nuevos.

Cocina organizada para que sea vea solo lo necesario. La isla funciona como espacio de trabajo, para cocinar y como centro social de la casa. Luis Barandiaran

“Cuando apareció ese techo original, el pensamiento más integral de la casa tomó forma. Eso definió la altura de la línea del revoque, las ventanas y la elección del blanco para que no compitiera con los ladrillos”, cuenta la Arq. Carla Scuticchio, dueña de casa y fundaora de Estudio NU, a cargo de la obra.

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Arquitectura con memoria

Las bóvedas de ladrillo atraviesan generaciones sin perder atractivo. En la propuesta de la arquitecta española Laura Ortín, responsable de este proyecto en una localidad frutihortícola de las afueras de Murcia, esa elección fue la que marcó todo el proyecto.

Ante la fuerte presencia de los ladrillos artesanales, el resto de los materiales priorizó el equilibrio visual, su costo y su comportamiento: pino con tinte oscuro y piso de terrazo con piedritas chiquitas para un aspecto homogéneo. David Frutos - CASAS; HOUSES

Hicimos las bóvedas con ladrillo artesanal de distintos tonos. No queríamos que el resultado fuera excesivamente rústico, para que quedara claro que esto no era una reforma, sino una obra nueva que dialoga con la tradición.” — Arq. Laura Ortín, a cargo de la obra

Un hilo conductor entre adentro y afuera

Los arquitectos Matías Mosquera y Camila Gianicolo, de Atelier M, decidieron aplicar ladrillo presente en las fachadas, muros y techos interiores. Esa elección, y una vista constante hacia el parque arbolado y los patios, son el corazón de este proyecto en Escobar.

Piso de porcelanato (Syria Cerámicos), alfombras (Seara Ñañay) Santiago Ciuffo

“Buscamos ser sintéticos. El volumen de los espacios sociales tiene en las paredes y el cielo raso una terminación sin juntas que les da el aspecto de muros de piedra”.

Los ladrillos ‘Vista Córdoba’ están pegados a las losas de hormigón y encofrados. Todas las carpinterías son de DVH con marcos de PVC (Lusso). Santiago Ciuffo

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El oficio como inspiración

Muros calados y cubiertas curvas muestran cómo un material ancestral todavía puede generar respuestas innovadoras y sorprendentes en esta casa en Asunción del Paraguay, obra del estudio Equipo de Arquitectura, fundado por Viviana Pozzoli y Horacio Cherniavsky.

Vista desde el patio central a las áreas híbridas de la casa, que pueden integrarse o resguardarse a través de una serie de cerramientos rebatibles. Federico Cairoli

Las bóvedas armadas son una presencia ineludible. Fueron construidas en forma artesanal, cortando por la mitad bloques de tierra compactada, también conocido como BTC, y utilizando los canales resultantes del corte como encofrado para una fina capa de hormigón.

La mesa principal, las sillas y el juego de living son de la marca brasileña Saccaro. Federico Cairoli