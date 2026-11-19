Pisos, bóvedas, techos, fachadas y paredes. Después de décadas de protagonismo y algunos años de menor presencia, el ladrillo vuelve a ganar terreno.
Hay materiales que intentan mantenerse inalterables, hay otros que aceptan el paso del tiempo y construyen su belleza a partir de él. El ladrillo pertenece a esta última categoría. Presente en la arquitectura desde hace más de cinco mil años, sigue ocupando un lugar privilegiado por una razón sencilla: combina durabilidad, calidez y una estética que rara vez pierde vigencia.
Las marcas de uso, las diferencias de color y las pequeñas imperfecciones que aparecen con los años suelen enriquecerlo en lugar de restarle atractivo. Su secreto está en una cualidad cada vez más valorada: la capacidad de envejecer con belleza.
Su regreso responde a una tendencia más amplia: la búsqueda de materiales honestos. A diferencia de otros revestimientos, el ladrillo no intenta parecer otra cosa; lo que se ve es exactamente lo que es.
Además de su valor estético, ofrece ventajas prácticas. Su inercia térmica ayuda a estabilizar la temperatura de los ambientes y su resistencia permite que se conserve durante décadas con escaso mantenimiento. En pisos interiores, techos recuperados, bóvedas de inspiración tradicional, muros vistos y fachadas, te compartimos ejemplos de sus nuevas posibilidades.
Al ras del suelo
Los arquitectos Paula Casado y Rodrigo del Castillo, del estudio CDCARQ, optaron para la reforma de la cocina por un suelo resistente, noble y duradero: el de ladrillo.
Aplicado a la vieja usanza, su caso demuestra que algunos materiales no necesitan reinventarse para seguir vigentes.
La belleza de lo existente
En muchas reformas, los techos originales de ladrillo se convierten en el principal valor del proyecto. Las marcas del tiempo aportan una riqueza difícil de reproducir con materiales nuevos.
“Cuando apareció ese techo original, el pensamiento más integral de la casa tomó forma. Eso definió la altura de la línea del revoque, las ventanas y la elección del blanco para que no compitiera con los ladrillos”, cuenta la Arq. Carla Scuticchio, dueña de casa y fundaora de Estudio NU, a cargo de la obra.
Arquitectura con memoria
Las bóvedas de ladrillo atraviesan generaciones sin perder atractivo. En la propuesta de la arquitecta española Laura Ortín, responsable de este proyecto en una localidad frutihortícola de las afueras de Murcia, esa elección fue la que marcó todo el proyecto.
Hicimos las bóvedas con ladrillo artesanal de distintos tonos. No queríamos que el resultado fuera excesivamente rústico, para que quedara claro que esto no era una reforma, sino una obra nueva que dialoga con la tradición.”— Arq. Laura Ortín, a cargo de la obra
Un hilo conductor entre adentro y afuera
Los arquitectos Matías Mosquera y Camila Gianicolo, de Atelier M, decidieron aplicar ladrillo presente en las fachadas, muros y techos interiores. Esa elección, y una vista constante hacia el parque arbolado y los patios, son el corazón de este proyecto en Escobar.
“Buscamos ser sintéticos. El volumen de los espacios sociales tiene en las paredes y el cielo raso una terminación sin juntas que les da el aspecto de muros de piedra”.
El oficio como inspiración
Muros calados y cubiertas curvas muestran cómo un material ancestral todavía puede generar respuestas innovadoras y sorprendentes en esta casa en Asunción del Paraguay, obra del estudio Equipo de Arquitectura, fundado por Viviana Pozzoli y Horacio Cherniavsky.
Las bóvedas armadas son una presencia ineludible. Fueron construidas en forma artesanal, cortando por la mitad bloques de tierra compactada, también conocido como BTC, y utilizando los canales resultantes del corte como encofrado para una fina capa de hormigón.
“En Paraguay, la disponibilidad material, tecnológica y de mano de obra que parece limitada, al final lo que hace es movernos a profundizar, variar o innovar dentro de estas mismas reglas””— Arq. Viviana Pozzoli