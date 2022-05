Materiales expuestos. Cómo insonorizar tu casa y hasta tener un microcine en un ambiente estándar

En su brief, el equipo de Kuperdesign, integrado por las arquitectas Laura Kalmus y Samantha Kuperschmit, madre e hija, nos cuenta que pensaron su departamento en Experiencia Casa Living para un publicista que, llegado del Sur, hoy vive solo en este departamento, se maneja en bicicleta y... tiene un microcine. Haberlo hecho apunta a varias cosas: por empezar, a la categoría de ritual cotidiano que, de un tiempo a esta parte, alcanzó el mirar películas en casa. Por otro, a demostrar que, justamente por esta naturalidad, es posible tenerlo en un espacio reducido y que no es descabellado que alguien le ceda un cuarto, así como otro se lo puede dedicar a un escritorio (con o sin cuarto de huéspedes).

Lámparas tubulares de Rodina, que también ejecutó un diseño de Samantha Kuperschmit, la lámpara con tubos concéntricos y esferas. La idea era lograr un contraste brillante sobre la espuma proyectada. Mesa, sillas comedor y sillones negros (Yeite). Javier Picerno

El segundo equipo que interviene en este espacio está formado por Diego y Tomas Harymbat, padre e hijo, al frente de TEG, y se ocupó de la domótica, como en otros edificios inteligentes que los cuatro encararon juntos. En este caso, el departamento fue insonorizado, y de manera muy visible. “Se expuso la celulosa proyectada que utilizamos con ese fin para que se viera no bien se llega”, dice Diego. “Se reforzó su presencia en la garganta del living con el rojo que se llevó al resto de la deco, culminando con las butacas en el microcine”, agrega Samantha.

"Se cree que la insonorización es algo sofisticado, y muchas veces se descarta antes de siquiera preguntar. Nosotros usamos celulosa de papel reciclado, más económica de cara a otras opciones." Arq. Samantha Kuperschmit, de Kuperdesign

Tips del espacio, en video

Casa Living Kuperdesign

Escenas de la vida moderna

“Que algo esté simplificado, que una escena esté lista cuando llego o cuando la necesito, me habla del hoy, del ahora. Y hay que sumarse a la movida aunque uno sea grande: no es tan difícil y los beneficios son muchos”, dice Kalmus. “Por ejemplo, un detalle: pusimos un zócalo de led en el baño, pensado en la gente que se levanta a la noche y que no quiere un spot que lo encandile. Se puede hasta programar para que toques la tecla, y por el horario, se encienda con luz tenue.

"Una escena lista es un mimo, como si la casa entera te cuidara. Tener encendidas las luces del pasillo y del toilette a la hora que llegás en lugar de entrar tientas y a oscuras." Arq. Laura Kalmus, de Kuperdesign

"Elegimos estas macetas de Rehau porque son muy originales. Y livianas como los muebles, También son inteligentes: tienen autorriego. La paisajista Maricel Meneghini eligió para ellas plantas esculturales con flores rojas a tono". Javier Picerno

“Creemos que, en un futuro muy cercano, las instalaciones eléctricas convencionales van a desaparecer. No se va a cuestionar el uso de la domótica, solo se van a elegir las escenas que cada uno quiera (la iluminación, el sonido, las cortinas, el riego; la seguridad, con cámaras o cerraduras codificadas que hacen innecesarias las llaves, o símil casa vivida durante las vacaciones)”, dice Diego “Va a haber una inteligencia embebida en la casa”.

"Cuando hablamos de domótica, los más jóvenes preguntan: ‘¿Se puede manejar con el celular?’. Y los más grandes: ‘¿Y si no tengo el celular?’." Tomas Harymbat, de TEG, Tecnología Eléctrica General

El mejor cine, en casa

“Insistimos con la idea del microcine porque reúne los elementos centrales de la domótica, habla de un hábito de hoy y nos permitía mostrar otra vez, pero de manera distinta, la celulosa proyectada”, agrega Harymbat revelando una total armonía de trabajo con Kuperdesign. “En una obra privada la usaríamos detrás de una placa de yeso (lo que aseguraría el elemento ígnifugo), entelada o recubierta por una malla, pero apostamos a la textura y a generar curiosidad en el público”, revela una de sus socias.

“Quisimos demostrar que en un espacio pequeño se puede armar un microcine. No necesitás tener ‘la’ sala”, dice Kalmus

El bar que da apoyo al microcine, en lo que sería el placard del dormitorio. Sillones de Moblik. La celulosa proyectada (Biocelulosa) generó curiosidad entre los visitantes. Se veían los pellizcos en la pared y las miguitas junto a los zócalos. Javier Picerno

"Otro mito es que se necesita el último equipo. Pusimos parlantes y un proyector de unos cuantos años (que muchas veces siguen funcionando a la perfección), y los aprovechamos con el software domótico." Diego Harymbat, de TEG, Tecnología Eléctrica General

Biocelulosa es la marca de la fibra de celulosa obtenida del reciclado de papel que se adhiere a una superficie mediante proyección. Es un aislante térmico, acústico y de control de condensación en una sola aplicación.

Los envidiables balcones de casa Living

En el balcón, nuevamente una maceta autorriego 'Urbanlive' (Rehau) y muebles de exterior de Tolder. Javier Picerno

Una cocina con fantasía y múltiples texturas

“Le dimos forma de prisma a la mesada, y combinamos la placa ‘Wave’ en el bajomesada con alacenas brillantes ‘Negro Brillante’, todas de Rauvisio, buscando distintas texturas”, describe Kalmus. Teniendo en cuenta la historia de nuestro personaje imaginario, un hombre de 40 años que vivió muchos años en el sur, quisimos mostrar la mesada como un pedazo de piedra, fuera de las medidas clásicas”.