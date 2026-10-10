Mirá el efecto increíble que tiene un cielorraso de madera en cualquier ambiente

Atemporales, los techos interiores de madera le dan al más mínimo espacio una atmósfera cálida y envolvente

Los cielorrasos de madera nos hablan de refugios de montaña de todas las épocas o del estilo nórdico que se comunicó al mundo entero. Razonamientos aparte, la mayoría dirá que nos hacen sentir protegidos y serenos; que nos aíslan del ruido, matizan la luz y hasta tienen perfume. Les proponemos una recorrida por casas que visitamos para que comprueben sus efectos benéficos.

Espacio de trabajo en un departamento intervenido por la arquitecta Cecilia Urruspuru. Mueble biblioteca con escritorio en hierro, petiribí y lino plastificado (Las Marinas). Sillas con ruedas italianas, un diseño clásico de Vico Magistretti para De Padova. Lámparas colgantes ‘Tolomeo’ de Artemide. Javier Picerno

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Recuerdos del bosque

“Siempre me gustó la rusticidad de esta casa. El exterior de piedra, las vigas del living, las maderas de las paredes. Al mismo tiempo, busqué darle un giro más actual, mantener su calidez original sin que se fuera a un estilo romántico”, nos dijo Mora Barber cuando nos recibió en su casa de Bariloche.

Sillón ‘Lounge’ con otomana de Eames. Alfombra (Anthropologie). Daniel Karp

Al fondo, un cuadro montado sobre rieles que se desliza frente a la abertura para taparla, cuando se quiere. “Esa obra es provocadora de ideas, siempre genera discusiones en las reuniones”, dice sobre la pieza que trajo de Miami, pero de la que no conoce su autor.

En Córdoba

Carola (54) y Mario (55) convocaron a la arquitecta Malvina Zayat para diseñar lo que llegaría a ser su hogar definitivo en las Sierras Chicas de Córdoba.

“Lo mágico que tiene esta casa es la incorporación del bosque”, dice Zayat. Para lograr este efecto, todas las aberturas se despliegan y quedan hacia un costado, fundiéndose con la vegetación. Juan Cruz Paredes

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El fenólico de eucalipto es protagonista: está en el cielorraso, las paredes y los muebles. Estos últimos se diseñaron a la par del proyecto, y fue Mario quien los hizo, en una eficaz síntesis estética y material. “Muebles, piso, techo. Es increíble que todo lo hiciera Mario”, destaca la arquitecta.

Además del tono íntimo del fenólico, lo bajo del cielorraso busca acoger y llevar la vista hacia el exterior. Juan Cruz Paredes

Dormitorios urbanos con sensación de refugio

Cuarto infantil dentro de un proyecto de MMO Arquitectas, el estudio de María Maqueda y Mercedes Oneto. Sofía Díaz de Vivar, de Belgika Home, estuvo a cargo del interiorismo. MAGALI SABERIAN

Algunas veces, es pensando en el mantenimiento que se lleva la madera a los techos interiores: allí exige muchísimo menos cuidado.

Cama (diseño de Grin Arquitectos). Ropa de cama. Mesa ‘Corchea’ (Federico Churba). Lámpara de pie (Fábrica de Luz). Cortinas de Hunter Douglas (Arteplano). Pompi Gutnisky

“Algo válido es la madera en el cielorraso del dormitorio: en los cuartos se mira mucho al techo”, dice con sentido común Juan Diego Erhart del Campo.

Con experiencia en diseño sustentable y gusto por testear nuevos materiales y soluciones, el emprendedor argentino Juan Diego Erhart del Campo y el estudio Pitta Arquitetura crearon esta cabaña para huéspedes a escasos 100 metros del núcleo de Fazenda Ressaca, en Ubatuba. Joao Paulo Soares de Oliveira

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El revestimiento interior se hizo con multilaminado fenólico de virola, un árbol autóctono de crecimiento rápido que, en este formato, es altamente resistente a la humedad y las plagas. “En un entorno así, por supuesto que quisimos trabajar con madera. Lo primero fueron las placas; a partir de ahí, buscamos crear los muebles en un tono compatible”, revela sobre el disparador del interiorismo.

Casa cálida

“El revestimiento del techo requirió un trabajo artesanal: se colocó tablita por tablita. Tuvo una alta incidencia en el presupuesto pero, espacialmente, lo que genera es muy fuerte y te asegura la calidez”, nos dijo la arquitecta María Cosentino sobre la casa que la llevó junto a su marido y sus tres hijos a un barrio cerrado de Pilar.

El proyecto quedó a cargo de un amigo de la familia, Mariano Clusellas, socio del Estudio Clusellas + Ades, quien propuso a la arquitecta Carolina Reich para hacer la dirección y ejecución de obra. María estuvo a cargo del interiorismo y la decoración, por supuesto. Santiago Ciuffo

“La propuesta del Estudio fue hacer un galpón-nave central donde disponer el área social de la casa”, cuenta la arquitecta. De su lado estuvo la decisión de revestir el techo a dos aguas en kiri: “Mi intención fue que la materialidad resaltara la morfología de la casa”, nos explicó. La misma fórmula se llevó al exterior.

Pérgola de hierro pintado y techo de listones de kiri y policarbonato traslúcido. Mesa ‘Cosen’ (nombrada en honor a María, ya que la desarrolló ella junto a Paul French Gallery para este proyecto) y sillas tejidas en cordón negro (todo preparado para exterior). Santiago Ciuffo

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También a dos aguas

Sobria, sintética, pensada para el mayor ahorro energético posible: así es la casa de la diseñadora de interiores Carla Barconte, fundadora de Estudio Plök, en medio del campo en Mercedes.

El piso calcáreo del pasillo (Noi Estudio) se diseñó con los colores que se llevaron a toda la casa. Gentileza: Ana Grucki

Las paredes y el cielorraso están revestidos en placas de fenólico de guatambú. “En simultáneo al aire nórdico, mi casa se hace eco de nociones orientales como la austeridad, la sutileza y las líneas simples”.

Sofá ‘Ghost’ (Goral Deco). Mesa ratona (Taller Ferro), con tapa de terrazo ‘Moro’ (Marmolería Heit). Puf gris (Calma Chicha). Troncos (Beppo). Gentileza: Ana Grucki

Livings impactantes

En esta producción de Gaby Orlando para Experiencia Casa Living, el cielorraso compensa la claridad que entra por el ventanal y enciende al gallo de la artista Cynthia Cohen. Daniel Karp

“Cuando vi este ‘patchwork’ de distintas maderas, enseguida se me ocurrió ponerlo en el cielo raso para agregar textura y color. No hubo quien no preguntara por él”, nos decía la interiorista Gaby Orlando sobre su celebrado espacio en Experiencia Living, en referencia a los paneles ‘Quadra Natural’ del techo (Patagonia Flooring).

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Madera por arriba y por abajo y, en el medio, todo lleno de luz. Daniel Karp

En este loft en planta baja del arquitecto Jorge Mazzinghi, la madera del cielorraso (Pisos de Madera DR) y la claridad del piso erámico (Vite) levantan los tonos oscuros elegidos para la ambientación. Sofá con otomana (Manifesto). Spots cilíndricos orientables (Iluminacion Agüero) Pompi Gutnisky

Hace muy poco, visitamos un departamento que proyectó el estudio Mazzinghi-Sánchez y compraron Jorge Mazzinghi y su mujer, Verónica de Miero, para hacer un emprendimiento familiar (pueden ver la historia completa acá). Más allá de que nos gustó la obra en sí, nos encantó su concepto: “Hagámoslo como si fuera para nosotros”. Entonces, antes que poner fundas lavables, se arriesgaron con un elegante sillón modular. Y eligieron un suntuoso revestimiento de lapacho para el cielorraso.

En cambio, tras la reforma de este chalet en La Lucila, los tonos de piso y cielorraso se asimilan a los colores de la ambientación general. Pompi Gutnisky

“Empezamos otro sector de la casa, pero cuando el propietario vio cómo quedaría, se entusiasmó con la idea de que todos los ambientes estuvieran revestidos en incienso”, nos dijo la arquitecta Paula Rodríguez Donati, directora de Brava Arquitectura. En el living con una fantástica bow window, el trabajo en el cielo refuerza la intención Mid-Century.

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Cielorraso generoso

“El cielorraso revestido en madera y la claraboya fueron propuestas nuestras -como el no tener en el espacio público columnas ni divisiones-, porque sentimos que se necesitaba algo que suavizara la rigidez entre cuatro paredes”.

“Elegimos la misma madera de kiri para los cielorrasos, la isla de cocina y la puerta principal”. Pedro Yáñez

No teníamos límite de altura y el cielorraso te permite ser generoso con su forma. Por no hablar del ingreso extra de sol: no es lo mismo que la luz que puede aportar una ventana.

Súper liviana para contrastar con lo sólido de la casa, la pérgola también tiene techo de varillas de madera, que anticipa lo que se verá en el espacio integrado que mostramos en detalle en la foto anterior. Pedro Yáñez

Sigue la inspiración al aire libre

Sillón y mesa redonda de petiribí y mesa auxiliar y taburetes de madera de demolición (todos diseños de Etchegaray-Ramos Mejía). Alfombra de telar y almohadones (Malena y Ana). Magalí Saberian

Misma casa, hacia la calle. El patio techado con una pérgola de hierro y madera corresponde al cuarto de sus hijas y, en su momento, se hizo para alentar los juegos al aire libre cada día. Magalí Saberian

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