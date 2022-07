Modernas, con madera o en colores: Mirá estas 14 cocinas de Living y elegí la que va con tu estilo

Dicen que la variedad está el gusto. Por eso en Living Armá tu Casa, el sitio que contiene las fotos del archivo de la revista, creamos filtros para buscar imágenes por color, estilos o materiales de todos los ambientes. A continuación, van algunos ejemplos que siempre son útiles a la hora de pensar en un cambio.

EN COLORES

Al rojo vivo

Los muebles de madera son los originales, hoy pintados de rojo shocking. La mesa verde agua tiene más de 100 años: estaba en casa de un pariente de la dueña de esta antigua casa de Beccar.

Mesada de microcemento gris y revestimiento Subway. Sillas Thonet Cruz (JB Lacroux). Javier Picerno

"Le huimos a tener una casa igual a todas. En la cocina nos dimos el gusto de pintar de un rojo tomate bien saturado que cambió por completo el espacio" Matías y Soledad, dueños de casa.

Pocos metros

Para ampliar isla, mantuvieron las instalaciones de agua y gas y duplicaron el tamaño de la mesada con una sola pieza de granito. Debajo, se hizo un mueble de MDF laqueado en gris claro con espacio de guardado en sus tres lados.

El estudio Von Mädchen diseñó el artefacto de chapa plegada con placa de policarbonato y tira de luces led. Los azulejos se eligieron oscuros para bajar tanta luz natural y para destacar el mueble de kiri. Santiago Ciuffo

El mueble de guardado es de kiri con terminación hidrolaqueada para conservar la textura pálida de la madera. Una parte se usa como escobero, y otra para la vajilla. La dueña de casa pensó en el pelaje de Benito, su gato, cuando eligió su nueva mesada de granito ‘Black Cosmic’.

Todo pensado

La arquitecta Cecilia Gómez Abuin, al frente de Monoestudio supo interpretar las ideas de los dueños de casa, de Dolo y Mariano Salviani, y juntos enriquecieron la propuesta inicial.

Muebles de cocina laqueados en color turquesa (De Otro Tiempo). Mesada y alzada de Silestone (Casa Bonacina). Bacha (Johnson Acero). Grifería (Franke). Piso de calcáreos (Moltrasio). Vajilla y macetas de cerámica hechas a mano (Ozono Cerámica). Magalí Saberian

“Siempre tuve en mente una cocina actual, con un color que impactara y que, a la vez, combinara con la madera, el verde de las plantas y el hormigón”, cuenta Dolo

Pensando en los almacenes de campo crearon esta estantería que se apoya contra un ventanal de antepecho ancho y paño fijo que da a la entrada de la casa. Magalí Saberian

Opuestos que se atraen

“La casa de Monet en Giverny tenía la cocina celeste y el comedor diario amarillo. Y me encantó. También me gusta Matisse, que une mucho esos dos colores. Me atrae ese contraste, es pop. Andy Warhol es otro que lo usa”, dice la artista plástica Luisa Freixas sobre su impactante cocina.

Pileta ‘Luxor’ (Johnson Acero) con monocomando ‘Temple’ (Barugel). Javier Picerno

El playroom celeste marca un atractivo contraste

Piso de marmeta ‘Tundra Grey’ (De Stefano). Javier Picerno

Cada mes, renovamos las fichas de Armá tu Casa con nuevas fotos de cocinas, baños, dormitorios, cuartos infantiles, livings, vestidores y espacios al aire libre y de trabajo

Antes y Después

Esta cocina necesitaba una renovación rotunda que le diera nueva vida y una funcionalidad acorde a los metros disponibles. “Había una reforma reciente, así que las cosas funcionaban: la distribución estaba bien y el estado general era más o menos bueno... Pero le faltaba vida”, describen las arquitectas Joy Zimmerman y Camila Castillo, del estudio Ideï.

Epi FOTO; Gentileza Estudio Ideï

“Junto con la clienta elegimos esta variante de azul que tira un poquito al petróleo y tiene algo de gris pero no deja de ser un color frío, por eso la madera que viene a compensar con un shock de calidez”

Hacé click en esta imagen para ingresar a Living Armá tu casa

Desde el botón ‘Compartir’, podés enviar las imágenes a las redes sociales, mail o whatsapp para tenerlas a mano cuando las necesites.

Además de ver las fotos de los ambientes, cada ficha de Armá tu Casa trae la información de los estudios de arquitectura, marcas y proveedores para favorecer el contacto, y el link a la nota completa

LA NOBLEZA DE LA MADERA

Integrada

Los muebles de la cocina y el frente de la isla son de paraíso, hechos sobre un diseño de los dueños de casa y el arquitecto. Para generar armonía visual y continuidad, la alzada es de microcemento.

Campana (Franke). Mesadas de granito ‘Kashmir White’. Banquetas (Hermanas Marcovecchio). Daniel Karp

“La cocina es lo primero que se ve al entrar y está integrada al living-comedor. Por eso quería que mantuviera el lenguaje del resto de la casa con maderas, plantas y objetos a la vista”, dice la estilista Laura Wehle

Individuales de yute (Sol Palou). Vajilla artesanal (Ginger Home). Repasadores (Natural Cosas Simples). Daniel Karp

En las mejores manos

En la casa de Ximena Saénz, la cocina es abierta e integrada porque es su lugar de trabajo y el corazón de la casa.

Estantes y bajomesadas en madera de guatambú. Mesada en mármol de Carrara reutilizado. Vajilla (Criollo Utilitarios). Cocina industrial de cuatro hornallas y horno a gas (Lynch). Libro Apuntes de cocina: Para uno, para dos y para más (Ximena Sáenz). Daniel Karp

El mármol de la mesada fue un regalo de un vecino, que lo tenía en su antigua carnicería. Lo pulieron y emprolijaron los cantos

La estantería liviana aumenta el lugar de guardado sin interrumpir las visuales entre la cocina y el comedor. Daniel Karp

Recurso creativo

Las fuentes, platos y cuencos de cerámica le dan color a la mesa de corte, que ahora se usa como barra. En la línea de la mesada se destaca una centenaria pileta de gres inglesa.

Optaron por estantes para dejar todo a la vista. Los calcáreos eran del lavadero, y aquí encontraron un nuevo lugar. Daniel Karp

Para ir descubriendo

“Queríamos una cocina abierta, que fuera atractiva y se aprovechara. Al ser profunda, tiene varias instancias: no ves todo desde todos lados”, cuenta la Arq. Verónica Gilotaux, dueña de casa y responsable de la reforma que unió dos antiguos PH frente al Parque Saavedra.

Mesada de granito ‘Verde Ubatuba’ (Forte dei Marmi). Magalí Saberian

LÍNEAS CONTEMPORÁNEAS

Foco en el diseño.

“El comedor y la cocina quedaron integrados por la barra que usamos para desayunar, almorzar y cenar cuando somos pocos. Estamos mucho más ahí que en el comedor formal”, cuenta Leandro Fara, dueño de casa y artífice de la reforma de este depto de los años 20 de Recoleta.

Barra de mármol ‘Blue Roma’ (De Stefano). “Me gustó porque tiene los colores de un mapamundi: marrón y celeste”. Banquetas ‘Brno’ tapizadas en cuero con pelo Javier Picerno

En un mueble de pared a pared con puertas push, proyectaron un espacio revestido en granito ‘Negro Brasil’ que contiene anafe, mesada y pileta. La alacena de paraíso aloja la campana.

Barra de mármol ‘Blue Roma’ (De Stefano). “Me gustó porque tiene los colores de un mapamundi: marrón y celeste”. Banquetas ‘Brno’ tapizadas en cuero con pelo. Individuales de acrílico (Alexandra von Fürstenberg). Javier Picerno

Blanca y luminosa

Las ventanas se abren y la cocina queda totalmente conectada con el patio de entrada a la casa. La isla, que funciona como mesa de comedor diario y espacio de guardado, es un diseño del estudio de la arquitecta Ximena Fontán Balestra.

Muebles laqueados (Innova). Mesadas y revestimiento de pared Dekton ‘Aura’. Lámparas colgantes ‘Behive’ (Foscarini). La isla, que funciona como mesa de comedor diario y espacio de guardado, es un diseño del estudio XFB. Magalí Saberian

“No quisimos sumar más alacenas sobre la pileta. Optamos por un nicho con estantes para exhibir objetos decorativos y en los laterales, torres con espacio de guardado”

De ayer a hoy

La respetuosa intervención de una casa proyectada por Mario Roberto Álvarez, trajo al presente a la cocina adaptada a los nuevos modos de habitar.

epi Pompi Gutnisky

Modernizada y ampliada, la cocina mantiene la misma distribución pero incorporó una salida al jardín que la inunda de sol.

epi Pompi Gutnisky

Panorámica

Desde la cocina y el comedor diario se aprecian las mejores vistas de la ciudad. El color blanco potencia aún más la iluminación natural del sector.

Mesada (Ragolia). Javier Picerno

Cambiaron el piso existente por porcelanato símil madera y laquearon de blanco las puertas del bajomesada y las alacenas, que eran de madera clara (Estudio Licia Falicoff).

Al otro lado de la barra, un vajillero (Estudio Licia Falicoff) de piso a techo con algunos paños de vidrio esmerilado. Javier Picerno