Modo Mundial: cómo transformar el living en un miniestadio (sin perder estilo)

Cuando empieza el Mundial, el living cambia de rol: deja de ser solo un espacio de descanso para convertirse en punto de encuentro, tribuna improvisada y, muchas veces, en escenario de festejos (o lamentos). La casa está para vivirla y de eso no hay dudas, la clave está en lograr un equilibrio entre funcionalidad y estética, para que la experiencia sea cómoda sin por eso resignar en estética.