Recorremos una casa que sorprende con espacios monumentales y enamora por su reconfortante clima hogareño

Lucrecia Álvarez 19 de julio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Para hablar de nuestro estilo, corresponde hacer una aclaración: nosotras nos consideramos traductoras”, advierten la arquitecta Claudia Alonso y la interiorista Constanza Franchini, fundadoras del estudio que lleva sus nombres y responsables del diseño interior de esta casa. “Nuestro enfoque está centrado en el cliente; por eso tenemos obras muy diferentes: trabajamos con aquello que identifica a cada persona y lo convertimos en un espacio habitable”.

Camino de entrada rodeado del paisajismo diseñado por Josefina Valente y acceso a través de una puerta (Minimal Hierro) con manijón artesanal en bronce (Herrajes Galo). Maia Croizet

Este proyecto fue desarrollado en sintonía con el estudio Hermann Arquitectos y la paisajista Josefina Valente. “Muchas de las decisiones de materialidad, terminaciones y detalles surgieron del diálogo; el resultado es consecuencia directa de esa metodología”, apuntan.

Lámpara modelo ‘Levante’ de la firma italiana Luceplan (Griscan). Maia Croizet

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El acceso fue diseñado como una experiencia donde cada elemento (el herraje de bronce, la madera, la lámpara colgante) funciona como unidad y en conjunto para una impactante primera impresión.

La diseñadora de interiores Constanza Franchini (izq.) y la arquitecta Claudia Alonso. Maia Croizet

Trabajamos mucho sobre las proporciones porque somos cultoras de la gran escala, incluso en proyectos mucho más acotados que este. Nos interesa que los espacios se perciban contenidos, pero también generosos e impresionantes.” — Constanza Franchini y Claudia Alonso, responsables del diseño interior

Escalera (Minimal Hierro) con peldaños forrados en madera (Patagonia Flooring). Detrás, el revestimiento de lapacho (Alberto Pauletti + Grupo Forestal) disimula la presencia de la puerta hacia el playroom. Maia Croizet

El patio interno es más que luz natural: produce reflejos y efectos de sombra que van cambiando la percepción de los materiales a lo largo del día. “Es una pausa visual”, definen las profesionales.

Las carpinterías de madera (Grupo Deset) limitan el pulmón con paisajismo de Josefina Valente. En el estar, alfombra (Kerestegian), sofá (Walmer) con almohadones (Florencia Franchini). Maia Croizet

Espacios para la vida

Así como el intercambio entre colegas permitió la sinergia, las charlas con los dueños aportaron la singularidad: lugares favoritos, viajes, texturas y objetos queridos formaron ese collage de inspiraciones que el estudio Alonso-Franchini trasladó a este hogar cómodo para la vida cotidiana, contemporáneo y con fuerte identidad.

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Sillón de hierro con mimbre y tirantes de junco (Walmer). Cava retroiluminada (Argencava). Maia Croizet

La pared principal del living fue revestida por un mural de madera tallado por Loli Mallea (Sur del Cruz). Ventanas (Grupo Deset) con cortinas (Florencia Franchini). Maia Croizet

Sin superficies donde colgar obra, optaron por transformar una de las paredes en una pieza artística. Así nació la intervención escultórica que resultó uno de los gestos más significativos del gran espacio social

Piso de porcelanato Portobello ‘Berliner’. Del lado izquierdo, la cocina con isla de Neolith ‘Himalaya Crystal’ (De Stefano), trabajada por Mármoles Antón. Maia Croizet

Con la integración visual como premisa, la cocina se destaca por un equipamiento de excelencia cuyas alacenas y artefactos ocultos permiten que se adapte perfectamente al espacio público.

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Lámparas colgantes ‘Pepa’ (Fábrica de Luz). Cortina americana de Hunter Douglas (Florencia Franchini). Sobre el margen derecho, el revestimiento de madera (Grupo Forestal) esconde una amplia alacena. Maia Croizet

El toilette

En el baño con piso calcáreo (Noi Estudio), bacha ‘Brera Oro’ con grifería IB ‘Bold Lever’ (todo de SBG) y mesada (De Stefano), trabajada por Mármoles Antón. Cortina americana en aluminio de Hunter Douglas (Florencia Franchini). Maia Croizet

Revestir para dar calidez

En pos de generar una alternativa al varillado decorativo, surgió la idea del revestimiento de lapacho aplicado en interior y exterior, que unifica y aporta profundidad al recorrido.

La escalera desemboca en este espacio de distribución con baranda vidriada (Pablo Sapia Arquitectura). Sobre la pared en madera, apliques ‘Eclipse’ de piedra (La Feliz). Maia Croizet

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La madera acompaña el hormigón como un elocuente hilo conductor. “Más allá de su función, nos gusta su cualidad emocional, esa capacidad de crear espacios más habitables y personales”, señalan Claudia Alonso y Constanza Franchini.

Puerta de vidrio repartido (Minimal Hierro). Piso ‘Prefinished’ (Patagonia Flooring) y alfombra (Kerestegian). Maia Croizet

En el dormitorio principal, colgante ‘Le Chori’ (La Feliz) sobre la mesa de luz (Landmark). Maia Croizet

“Para enfatizar el diálogo de la piedra con el resto de los elementos, apelamos a piezas de gran formato y superficies donde pudieran apreciarse los dibujos del material”.

En el antebaño, porcelanato italiano Florim ‘Heritage Azure Glossy’ con grifería Axor ‘Citterio Oro’ (todo de SBG). Aplique ‘Italy’ de aluminio (Fábrica de Luz) y espejos enmarcados (Tulia Desarrollos). Maia Croizet

El interiorismo puso especial atención en los encuentros: aquí, las terminaciones, los herrajes, la iluminación y el trabajo con artesanos y proveedores especializados marcan la diferencia.

Vestidor hecho a medida (Carpintero Luis Mastronardi). Maia Croizet

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