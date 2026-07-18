Sabiduría contra el frío: una casa cálida y radiante con acento en las texturas

Lucrecia Álvarez 18 de julio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

El recorrido de Gemmy Veldhuizen siempre estuvo ligado al hogar: desde su faceta emprendedora con la tienda deco Terre à Terre (que fundó en 2014 y tuvo durante casi una década) y su servicio de remodelaciones integrales hasta ser, hoy, coach en terapia de pareja. Un dato clave es que a todas estas actividades las lleva y llevó adelante con suma elegancia y calidez. “Tengo un gusto natural por las relaciones humanas. De hecho, mi local estaba dentro de casa, en los ambientes que daban a la calle”.

A lo primero que se abocaron Gemmy y su marido fue a acondicionar el pequeño jardín, que mantienen laboriosamente a lo largo las estaciones. Features & More

Cuando visitaron la construcción de 1879 en Amerongen, un pequeño pueblo una hora al sur de Ámsterdam, su primera impresión fue que era muy grande y el jardín, muy chico. Pero algo los hizo volver y comprarla. “Tenía lugar para ubicar la tienda y la podíamos adaptar al estilo fresco, tranquilo y sereno que definió siempre los lugares donde vivimos".

El ser pequeño hace que todas las decisiones que se toman en el patio sean muy visibles desde el interior, de ahí la pérgola por donde trepa el rosal y las esculturas aquí y allá. Features & More

publicidad

publicidad

Empecemos por la cocina

Concectada con el jardín, la cocina se renovó por completo sin perder calidez. Teniendo en mente ese norte, los dueños se encargaron de conseguir baldosas de fines del 1800 para reponer las faltantes y que la planta baja conservara su piso de terracota original.

La nueva cocina se adecuó a las necesidades actuales con amoblamiento a medida, bien sencillo. Features & More

Del gris de algunas balsosas surgió el tono del armario usado como despensa y el granito que se eligió para la mesada.

La campana, flamante, se cubrió con una estructura de placa de yeso con molduras que la asocia a la edad de la casa. Features & More

La antigua mesa con patas torneadas se lavó para aligerar su aspecto en el comedor diario de techos bajos que está en comunicación directa con la cocina. Features & More

publicidad

publicidad

Toda la vajilla de la casa vino de Terre à Terre, el local de deco que Gemmy tuvo durante años y que tenía una selección fiel a sus propios gustos cotidianos. Features & More

Descanso

Conectada con el local, la propiedad tiene su zona de transición en este living donde reinan la luz natural, los géneros naturales y un fuego siempre encendido como señal inequívoca de hogar. “Mi marido pasó varios años en Suecia, de ahí la influencia del hygge nórdico en este living holandés ambientado el foco puesto en los materiales nobles y los colores suaves”.

Sobre el banquito rústico, un velador con pie de madera comprado en un mercado de pulgas local. Biblioteca con puertas de vidrio y sillón giratorio de cuero. Features & More

En los países nórdicos el concepto de hygge hace referencia a lo lo acogedor y cálido, de ahí la centralidad del fuego. Tiene que ver con la costumbre ancestral de encender el hogar tras una caminata en el frío, todo un contraste después de una conexión profunda con la naturaleza. En las ciudades actuales, eso se reitera en el hábito de tirarse en el sofá con una manta y unas velas.

publicidad

publicidad

La chimenea antigua fue instalada por los dueños anteriores. Destacan en la ambientación las cortinas de lino, alfombras de yute que delimitan sectores y mantas artesanales abrigando los sillones. Features & More

“El living orientado al jardín tiene una atmósfera meditativa que emana tranquilidad. Después de un día movido, acá es donde me relajo”.

Sin interrupción

Pasamos del living con su chimenea a un pasillo perpendicula que goza tanto de la luz de una ventana como de su decoración propia. Features & More

En la planta baja se generó una sucesión de espacios acogedores sin divisiones formales. Por ejemplo, desde el living nos llevan a un pequeño estar donde se ubicó un escritorio

Del otro lado de la imagen vista arriba, un espejo refleja el fuego de la chimenea. Features & More

publicidad

publicidad

Eucalipto, blancos y tiza, la paleta de los ambientes sociales armoniza tonos fríos y cálidos para configurar un entorno relajado y afable.

Los postigos que enmarcan la ventana del escritorio se hicieron a medida. Features & More

Un zoom al escritorio revela el gusto de la anfitriona por las miniaturas: la figura de loza que le compró a un artista en Francia y los platos de un anticuario de Amberes. Features & More

La escalera lleva a los cuartos. Features & More

Ante todo, mucha calma

En la suite, la dueña de casa apenas matizó el blanco con delicados tonos neutros y terrosos. “Mi mente siempre está en movimiento; es importante para mí dormirme y despertar en un entorno de paz”.

publicidad

publicidad

A cada lado de la ventana, armarios empotrados con frente de machimbre. Features & More

La calidad particular de la luz en el norte europeo hace que pintar las paredes de colores fuertes sea poco común. Pero algo sumamente desarrollado es la noción de cuan importante es la sensualidad de las texturas para lograr esa sensación de abrigo tan buscada.

La cama (Ikea) está vestida con mantas y almohadones en colores claros, acordes con la paleta del dormitorio.

publicidad