Recorrida en video: luz y silencio en un PH con terraza en el centro de Belgrano

LIVING inaugura una serie de videos cortos para incluir una nueva dimensión en su enfoque de la arquitectura y el interiorismo argentino
Era la única dimensión que a Living le faltaba: el movimiento. Seguro: está presente en sus redes, pero buscábamos otro tiempo para mostrar la dinámica de una casa y de sus dueños. En el video que les presentamos hoy, en cuatro minutos ricos en inspiración y sin cámaras rápidas, captamos detalles de la casa y la vida de Pablo Quintana y Laia Rodríguez Tosti, pareja y socios en Simple Arquitectos. Vamos a verlo.
Short film: Del ruido a una serenidad luminosa
Cómo elegimos a los protagonistas de la primera entrega
A Pablo y Laia los conocimos con motivo de la publicación de su casa en nuestro número de mayo (podés ver la nota completa acá). Para empezar, la reforma que emprendieron nos pareció sumamente original, adaptada a los gustos de la época y con base en una tipología porteñísima como lo es el PH. Después, nos gustó su claridad y generosidad para compartir conceptos, y el hecho de que hubieran logrado pasar de los bocinazos de una cuadra sombría a la quietud y la sorpresa de un espacio amplio y luminoso con una terraza muy disfrutada.