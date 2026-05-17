Divina proporción: recorrida a fondo por una remodelación total con arcadas, formas continuas y originales fuentes de luz

Intervenido por sus dueños, un viejo PH adaptó cada uno de sus ambientes al habitar contemporáneo.
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Fueron cuatro meses de búsqueda con más de cincuenta visitas para encontrar esta propiedad, pero el hallazgo lo vale. “Nos enamoró su materialidad centenaria y su gran potencial espacial por orientación y dimensiones”, describen los arquitectos Pablo Quintana y Laia Rodríguez Tosti, dueños de casa y del estudio Simple Arquitectos.
Los muros de carga se desmaterializaron en arcos que, además de fluidez, aportan formas de cualidad sagrada: “Nuestro templo personal”, definen los dueños.
Capa a capa
La dupla planteó la reforma como un proceso de desmantelamiento: removieron los tabiques originales para eliminar divisiones y revelar así la fluidez que hoy caracteriza la circulación de la casa.
Los pisos de pino tea, los forjados de hierro y las bovedillas que los cautivaron inicialmente fueron restaurados para entrar en diálogo con la nueva configuración, rebosante de la luz y la flexibilidad propias de un estilo de vida actual.
No se trata solo de resolver, sino también de lograr que el espacio genere emociones, algo más allá de su función”
— Pablo Quintana y Laia Rodríguez Tosti, dueños de casa y creadores de Simple Arquitectos
“Además de traer la luz del día, la perforación en la bovedilla nos anticipa que en la terraza está pasando algo. Es como una invitación a continuar el recorrido"
Integración total
En contraste con el volumen que acompaña y contiene comedor y cocina, la isla monolítica señala el centro de reunión.
Para rematar los once metros del mueble que concentra las funciones de guardado del comedor y la cocina, se proyectó un cantero con riego automatizado donde la vegetación crece bajo la luz que traspasa el techo.
Pocos elementos de gran escala fomentan el encuentro en una cocina concebida como el corazón del hogar: “Un espacio pensado específicamente para compartir”, definen los dueños de casa.
Contrastar es revelar
Las luces desde el piso resaltan la geometría de las columnas.
“Nos sentimos muy cómodos usando colores intensos”, afirma la dupla del estudio Simple Arquitectos, quienes proyectaron un toilette envolvente y monocromático para dar destaque a la mesada.
Transiciones ascendentes
La búsqueda de luminosidad se expresa en transiciones materiales como la de la escalera, que pasa de la solidez de la piedra al metal desplegado.
El cielo raso traslúcido baña de luz el ascenso y culmina en un cuarto de estética contenida, esencial, que se engrandece en la síntesis.
Luces y sombras
El segundo cuarto está ubicado frente al principal en el mismo nivel de la terraza,
El taller donde Laia hace tufting (técnica de relieve que se aplica en alfombras y tapices) se diseñó con muebles inspirados en el método Montessori, para que eventualmente pueda mutar en dormitorio infantil.
El antebaño oscuro, un refugio de serenidad en el punto más privado de la vivienda. La claraboya sobre la ducha, trae la vista del cielo a un ritual cotidiano. También le da luz a la vegetación interior.
A gran escala
Aprovechando las dimensiones de la terraza, se generaron distintas situaciones de uso con bancos, pileta, solárium, parrilla y mesada.
“Buscamos que el piso y las paredes parecieran una sola pieza continua, sin esquinas. Es como una ‘olla’ que te mantiene a salvo del ruido, un oasis de vegetación, nuestro refugio urbano”
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