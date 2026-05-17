Divina proporción: recorrida a fondo por una remodelación total con arcadas, formas continuas y originales fuentes de luz

Intervenido por sus dueños, un viejo PH adaptó cada uno de sus ambientes al habitar contemporáneo.

LA NACION Lucrecia Álvarez Escuchar Nota

Fueron cuatro meses de búsqueda con más de cincuenta visitas para encontrar esta propiedad, pero el hallazgo lo vale. “Nos enamoró su materialidad centenaria y su gran potencial espacial por orientación y dimensiones”, describen los arquitectos Pablo Quintana y Laia Rodríguez Tosti, dueños de casa y del estudio Simple Arquitectos.

La escalera de acceso con iluminación tenue asegura un contrapunto impactante al alcanzar la planta principal bañada de luz. Anabella Sor

Los muros de carga se desmaterializaron en arcos que, además de fluidez, aportan formas de cualidad sagrada: “Nuestro templo personal”, definen los dueños.

Luz natural y espacialidad fue la fórmula para adaptar elementos originales a un hábitat contemporáneo. Anabella Sor

Capa a capa

La dupla planteó la reforma como un proceso de desmantelamiento: removieron los tabiques originales para eliminar divisiones y revelar así la fluidez que hoy caracteriza la circulación de la casa.

Hogar a medida (Simple Arquitectos). Mueble con leñero (NS Amoblamientos). Cuadros (Hebra). Poltrona ‘Candy’ (Cúmulo). Anabella Sor

Los pisos de pino tea, los forjados de hierro y las bovedillas que los cautivaron inicialmente fueron restaurados para entrar en diálogo con la nueva configuración, rebosante de la luz y la flexibilidad propias de un estilo de vida actual.

Cortinas (Silvestre Buenos Aires), espejo (Mundo Cristal) y lámpara de pie ‘Cinema’ (Lûp Chile). Anabella Sor

No se trata solo de resolver, sino también de lograr que el espacio genere emociones, algo más allá de su función” — Pablo Quintana y Laia Rodríguez Tosti, dueños de casa y creadores de Simple Arquitectos

Mesa de comedor diseñada a medida por el estudio y realizada por Landrekk. Jarrón traslúcido ‘Zeus’ (Rouge Maison). De fondo, mueble integral de pared a pared (Simple Arquitectos) con apliques metálicos ‘Blackened Ligth’ (Lûp Chile). Anabella Sor

“Además de traer la luz del día, la perforación en la bovedilla nos anticipa que en la terraza está pasando algo. Es como una invitación a continuar el recorrido"

Contar con espacio aéreo permitió perforar la bovedilla y liberar una apertura hasta entonces inexistente. Anabella Sor

Integración total

En contraste con el volumen que acompaña y contiene comedor y cocina, la isla monolítica señala el centro de reunión.

Mueble de guardado diseñado por Simple Arquitectos y construido por NS Amoblamientos en melamina (Egger), al igual que la estructura de la isla con tapa de granito ‘Brasil Leather’. Anabella Sor

Para rematar los once metros del mueble que concentra las funciones de guardado del comedor y la cocina, se proyectó un cantero con riego automatizado donde la vegetación crece bajo la luz que traspasa el techo.

En el sector de bar y café, cuadro (Hebra) y bandeja laqueada (Naz). Anabella Sor

Pocos elementos de gran escala fomentan el encuentro en una cocina concebida como el corazón del hogar: “Un espacio pensado específicamente para compartir”, definen los dueños de casa.

La mesada perimetral es de Purastone Prima ‘Limestone’ (ambas piedras, de Oscar Revestimientos). Anabella Sor

Contrastar es revelar

Las luces desde el piso resaltan la geometría de las columnas.

Banquetas de hierro con tapizado en pana antimanchas (Estudio Te). Lámpara colgante de acrílico blanco opal ‘Hope’ (Filli Iluminación). Anabella Sor

“Nos sentimos muy cómodos usando colores intensos”, afirma la dupla del estudio Simple Arquitectos, quienes proyectaron un toilette envolvente y monocromático para dar destaque a la mesada.

El revestimiento de tejuelas color terracota (Bará) cubre también el mueble colgante con mesada de terrazo ‘Palladio Fenice’ (Oscar Revestimientos). Bacha de apoyo (Piazza). Grifería (Peirano). Aplique de pared (Da Iluminación). Piso cerámico (Ilva). Anabella Sor

Transiciones ascendentes

Los arquitectos Laia Rodríguez Tosti y Pablo Quintana posan en la escalera que lleva al nivel de los cuartos y la terraza. Para los peldaños más bajos se eligieron placas de Travertino (Oscar Revestimientos), el resto del primer tramo se completó con un acabado cementicio. Anabella Sor

La búsqueda de luminosidad se expresa en transiciones materiales como la de la escalera, que pasa de la solidez de la piedra al metal desplegado.

La luz cenital acompaña la desmaterialización de la escalera, cada vez más transparente y liviana. Anabella Sor

El cielo raso traslúcido baña de luz el ascenso y culmina en un cuarto de estética contenida, esencial, que se engrandece en la síntesis.

El dormitorio revestido con ‘Estuco Veneciano’ (Tarquini) tiene respaldo a medida (Simple Arquitectos), cama con patas torneadas (Yūgen), almohadón ‘Nudop’ (Naz), mesita metálica (Cúmulo), lámpara de pie (Ikea) y alfombra (Hebra). Anabella Sor

Luces y sombras

El segundo cuarto está ubicado frente al principal en el mismo nivel de la terraza,

Telar artesanal tapizando el banquito (Hebra). Anabella Sor

El taller donde Laia hace tufting (técnica de relieve que se aplica en alfombras y tapices) se diseñó con muebles inspirados en el método Montessori, para que eventualmente pueda mutar en dormitorio infantil.

Sistema de guardado en cuadrícula (NS Amoblamientos, proyectado por el Estudio). Anabella Sor

El antebaño oscuro, un refugio de serenidad en el punto más privado de la vivienda. La claraboya sobre la ducha, trae la vista del cielo a un ritual cotidiano. También le da luz a la vegetación interior.

En el baño principal, con acabado rugoso en Piedraplast (Tarquini), mesada de granito ‘Brasil Leather’ (Oscar Revestimientos). Apliques ‘Moonlight’ (Lûp Chile). Anabella Sor

A gran escala

Aprovechando las dimensiones de la terraza, se generaron distintas situaciones de uso con bancos, pileta, solárium, parrilla y mesada.

Almohadones impermeables (Impronta Sillones). Anabella Sor

“Buscamos que el piso y las paredes parecieran una sola pieza continua, sin esquinas. Es como una ‘olla’ que te mantiene a salvo del ruido, un oasis de vegetación, nuestro refugio urbano”