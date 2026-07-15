El detalle centenario que transforma la luz y volvió a ponerse de moda

Hay casas que tienen una luz especial. No necesariamente porque posean grandes ventanales o techos vidriados, sino porque la claridad entra filtrada por paños de color ámbar, verde, rosa o azul y va dibujando reflejos sobre pisos, paredes y muebles.
Mucho antes de que el diseño contemporáneo redescubriera sus posibilidades, los cerramientos de vidrio repartido ayudaban a resolver un desafío central de las viviendas urbanas: cómo aprovechar al máximo la luz natural sin resignar privacidad.
La luz como protagonista
En las casas chorizo, los PH y las construcciones de inspiración europea que se multiplicaron entre fines del siglo XIX y principios del XX, los ambientes se organizaban alrededor de patios y corredores. Para que la luz llegara hasta los espacios interiores se incorporaban puertas vidriadas, banderolas, galerías cerradas y mamparas que permitían que la claridad circulara por toda la casa.
Los vidrios texturados —martelé, catedral o fantasía— cumplían una función clave: dejaban pasar la luz, pero difuminaban las vistas. Los toques de color añadían además un efecto cambiante que transformaba la experiencia de los espacios a medida que avanzaba el día.
Del patrimonio a la tendencia
Las nuevas versiones suelen combinar perfilerías metálicas negras con vidrios texturados en tonos ámbar, verde oliva, rosa empolvado o amarillo. El resultado mantiene el espíritu original —filtrar la luz, delimitar espacios y preservar cierta intimidad—, aunque con una estética más contemporánea.
Separar sin encerrar
Estos cerramientos aparecen como una alternativa atractiva a los tabiques tradicionales. Separan sin encerrar, dejan pasar la claridad y aportan color sin necesidad de recurrir a revestimientos o pinturas.
Pero quizás su mayor virtud siga siendo la misma que sedujo a generaciones anteriores: la capacidad de transformar algo tan cotidiano como la entrada de luz en un espectáculo silencioso que cambia cada día.
Algunas tendencias regresan por nostalgia; otras, simplemente, porque nunca dejaron de funcionar.
La ventana que se lleva todas las miradas
Entre muebles rústicos, fibras naturales y una paleta dominada por los blancos, la antigua ventana se convierte en la protagonista de la cocina. La textura de los paños suaviza la luz y crea un fondo cambiante que acompaña la vida cotidiana sin perder delicadeza.
Un límite suave entre adentro y afuera
Desde el living, la vista hacia la galería permanece intacta, pero la presencia de los paños color ámbar aporta una dosis extra de calidez.
Un rincón teñido de luz
A medida que avanzan las horas, las distintas tonalidades modifican la percepción del espacio y aportan una atmósfera imposible de lograr con superficies completamente transparentes.
Privacidad para un loft a planta abierta
En este loft de espíritu industrial, la estructura de hierro y vidrio permite independizar sectores sin resignar amplitud visual. La textura apenas insinúa lo que sucede detrás y suma una capa de intimidad en una planta completamente abierta.
Una entrada con carácter
Combinados con las antiguas puertas de madera y la araña de cristal, aportan color, profundidad y una impronta difícil de olvidar desde el primer paso dentro de la casa.
La luz viaja de un ambiente a otro
Las aberturas originales permiten que la claridad circule entre los distintos sectores de la vivienda, incluso cuando las puertas permanecen cerradas. Un detalle habitual en las casas de época que sigue demostrando su vigencia y que muchas reformas buscan preservar.
Pequeños toques, gran efecto
Integrados a una reforma de líneas simples, funcionan como un guiño al pasado y como una prueba de que, a veces, los detalles más pequeños son los que dejan una huella más fuerte.